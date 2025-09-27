عربي
بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الأمم المتحدة عقب خطابه في الجمعية العامة
لافروف: روسيا لا توجه صواريخ أو طائرات مسيرة إلى أهداف في دول أوروبا والناتو
لافروف: روسيا لا توجه صواريخ أو طائرات مسيرة إلى أهداف في دول أوروبا والناتو
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي عقده عقب كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "روسيا لا توجّه صواريخ أو طائرات... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
وصرح لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "إننا لا نوجّه طائراتنا المسيرة وصواريخنا أبدًا إلى دول أوروبية أو دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الحوادث تقع، لكننا لا نستهدف دولًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".وحول الصراع الأوكراني، أضاف لافروف أن "السعي إلى عودة أوكرانيا إلى حدود عام 2022، سيكون بمثابة عمى سياسي".وقال لافروف إن "محاولات إسقاط أجسام طائرة في المجال الجوي الروسي، ستؤدي إلى ندم شديد لمن يفعل ذلك".وقال لافروف إن "ألمانيا تشهد علامات إعادة التسلح، والتي يتم القيام بها لذات الغرض، الذي كان هتلر يسعى لتحقيقه".كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على "هيمنة ممثلي الناتو على المناصب القيادية في الأمم المتحدة".
تابعنا عبر
يتبع
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي عقده عقب كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "روسيا لا توجّه صواريخ أو طائرات مسيرة إلى أهداف في دول أوروبا والناتو"، وأن "روسيا لا تهاجم الأهداف المدنية أبدًا".
وصرح لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "إننا لا نوجّه طائراتنا المسيرة وصواريخنا أبدًا إلى دول أوروبية أو دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو".

وقال لافروف، متحدثًا عن الطائرات المسيرة في دول الاتحاد الأوروبي: "ليس لدينا ما نخفيه، فنحن لا نهاجم أهدافًا مدنية أبدًا".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الأمم المتحدة عقب خطابه في الجمعية العامة
16:54 GMT
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الحوادث تقع، لكننا لا نستهدف دولًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأكد لافروف أنه "لو أرادت بولندا تسوية الأمور، لكانت عرضت لقاءً مع ممثلين روس، لكن البولنديين غير مستعدين لمناقشة الحقائق".

وحول الصراع الأوكراني، أضاف لافروف أن "السعي إلى عودة أوكرانيا إلى حدود عام 2022، سيكون بمثابة عمى سياسي".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "روسيا تشيد باقتراح إدارة ترامب استئناف الحوار مع موسكو. ‏روسيا تلمس استعداد الولايات المتحدة للحوار الصريح معها وهي أيضا مستعدة لذلك".

وقال لافروف إن "محاولات إسقاط أجسام طائرة في المجال الجوي الروسي، ستؤدي إلى ندم شديد لمن يفعل ذلك".

وصرح لافروف، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده عقب كلمته في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "عندما تحلق طائرة مسيرة خارج أراضينا، وتعبر حدود دولة أخرى ثم تخرج من مجالنا الجوي، فمن حق الجميع على الأرجح التصرف بها كما يرونه ضروريًا لضمان سلامتهم. ولكن إذا بُذلت محاولات لإسقاط أي جسم طائر أو أي جسم على الإطلاق، على أراضينا أو في مجالنا الجوي، فأعتقد أن الناس سيندمون بشدة".

وقال لافروف إن "ألمانيا تشهد علامات إعادة التسلح، والتي يتم القيام بها لذات الغرض، الذي كان هتلر يسعى لتحقيقه".
كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على "هيمنة ممثلي الناتو على المناصب القيادية في الأمم المتحدة".
