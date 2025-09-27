https://sarabic.ae/20250927/لافروف-روسيا-لا-توجه-صواريخ-أو-طائرات-مسيرة-إلى-أهداف-في-دول-أوروبا-والناتو-1105342872.html
لافروف: روسيا لا توجه صواريخ أو طائرات مسيرة إلى أهداف في دول أوروبا والناتو
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي عقده عقب كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "روسيا لا توجّه صواريخ أو طائرات...
2025-09-27T17:11+0000
2025-09-27T17:11+0000
2025-09-27T18:01+0000
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105342127_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_d97726cf6f744c6443bafec330ae4f2e.jpg
وصرح لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "إننا لا نوجّه طائراتنا المسيرة وصواريخنا أبدًا إلى دول أوروبية أو دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الحوادث تقع، لكننا لا نستهدف دولًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".وحول الصراع الأوكراني، أضاف لافروف أن "السعي إلى عودة أوكرانيا إلى حدود عام 2022، سيكون بمثابة عمى سياسي".وقال لافروف إن "محاولات إسقاط أجسام طائرة في المجال الجوي الروسي، ستؤدي إلى ندم شديد لمن يفعل ذلك".وقال لافروف إن "ألمانيا تشهد علامات إعادة التسلح، والتي يتم القيام بها لذات الغرض، الذي كان هتلر يسعى لتحقيقه".كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على "هيمنة ممثلي الناتو على المناصب القيادية في الأمم المتحدة".
https://sarabic.ae/20250927/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-إلقائه-كلمة-في-الدورة-الـ80-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-في-نيويورك-1105341985.html
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105342127_117:0:836:539_1920x0_80_0_0_c700942cd8c6330183670ba82c8d2996.jpg
سبوتنيك عربي
2025-09-27T17:11+0000
true
PT77M25S
17:11 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 18:01 GMT 27.09.2025)
يتبع
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي عقده عقب كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "روسيا لا توجّه صواريخ أو طائرات مسيرة إلى أهداف في دول أوروبا والناتو"، وأن "روسيا لا تهاجم الأهداف المدنية أبدًا".
وصرح لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "إننا لا نوجّه طائراتنا المسيرة وصواريخنا أبدًا إلى دول أوروبية أو دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو".
وقال لافروف، متحدثًا عن الطائرات المسيرة في دول الاتحاد الأوروبي: "ليس لدينا ما نخفيه، فنحن لا نهاجم أهدافًا مدنية أبدًا".
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الحوادث تقع، لكننا لا نستهدف دولًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وأكد لافروف أنه "لو أرادت بولندا تسوية الأمور، لكانت عرضت لقاءً مع ممثلين روس، لكن البولنديين غير مستعدين لمناقشة الحقائق".
وحول الصراع الأوكراني، أضاف لافروف أن "السعي إلى عودة أوكرانيا إلى حدود عام 2022، سيكون بمثابة عمى سياسي".
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "روسيا تشيد باقتراح إدارة ترامب استئناف الحوار مع موسكو. روسيا تلمس استعداد الولايات المتحدة للحوار الصريح معها وهي أيضا مستعدة لذلك".
وقال لافروف إن "محاولات إسقاط أجسام طائرة في المجال الجوي الروسي، ستؤدي إلى ندم شديد لمن يفعل ذلك".
وصرح لافروف، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده عقب كلمته في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "عندما تحلق طائرة مسيرة خارج أراضينا، وتعبر حدود دولة أخرى ثم تخرج من مجالنا الجوي، فمن حق الجميع على الأرجح التصرف بها كما يرونه ضروريًا لضمان سلامتهم. ولكن إذا بُذلت محاولات لإسقاط أي جسم طائر أو أي جسم على الإطلاق، على أراضينا أو في مجالنا الجوي، فأعتقد أن الناس سيندمون بشدة".
وقال لافروف إن "ألمانيا تشهد علامات إعادة التسلح، والتي يتم القيام بها لذات الغرض، الذي كان هتلر يسعى لتحقيقه".
كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على "هيمنة ممثلي الناتو على المناصب القيادية في الأمم المتحدة".