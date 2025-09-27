https://sarabic.ae/20250927/لافروف-روسيا-لا-توجه-صواريخ-أو-طائرات-مسيرة-إلى-أهداف-في-دول-أوروبا-والناتو-1105342872.html

لافروف: روسيا لا توجه صواريخ أو طائرات مسيرة إلى أهداف في دول أوروبا والناتو

لافروف: روسيا لا توجه صواريخ أو طائرات مسيرة إلى أهداف في دول أوروبا والناتو

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي عقده عقب كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "روسيا لا توجّه صواريخ أو طائرات... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-27T17:11+0000

2025-09-27T17:11+0000

2025-09-27T18:01+0000

سيرغي لافروف

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105342127_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_d97726cf6f744c6443bafec330ae4f2e.jpg

وصرح لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "إننا لا نوجّه طائراتنا المسيرة وصواريخنا أبدًا إلى دول أوروبية أو دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الحوادث تقع، لكننا لا نستهدف دولًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".وحول الصراع الأوكراني، أضاف لافروف أن "السعي إلى عودة أوكرانيا إلى حدود عام 2022، سيكون بمثابة عمى سياسي".وقال لافروف إن "محاولات إسقاط أجسام طائرة في المجال الجوي الروسي، ستؤدي إلى ندم شديد لمن يفعل ذلك".وقال لافروف إن "ألمانيا تشهد علامات إعادة التسلح، والتي يتم القيام بها لذات الغرض، الذي كان هتلر يسعى لتحقيقه".كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على "هيمنة ممثلي الناتو على المناصب القيادية في الأمم المتحدة".

https://sarabic.ae/20250927/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-إلقائه-كلمة-في-الدورة-الـ80-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-في-نيويورك-1105341985.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب إلقائه كلمة في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبوتنيك عربي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب إلقائه كلمة في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 2025-09-27T17:11+0000 true PT77M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة