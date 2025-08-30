شكوى جنائية تهدد باعتقال نتنياهو في الأرجنتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/شكوى-جنائية-تهدد-باعتقال-نتنياهو-في-الأرجنتين--1104306682.html
شكوى جنائية تهدد باعتقال نتنياهو في الأرجنتين
شكوى جنائية تهدد باعتقال نتنياهو في الأرجنتين
الشكوى، التي اطلعت عليها وكالة إخبارية غربية، تطالب بفتح تحقيق مع نتنياهو والسلطات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، بشأن هجوم وقع في 23 مارس/ آذار الماضي، أسفر عن مقتل 15 شخصا، بينهم عمال إغاثة كانوا يقدمون المساعدة لضحايا تفجير.وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير عن زيارة محتملة لنتنياهو إلى الأرجنتين، في سبتمبر/ أيلول المقبل. وقدم الشكوى المحامي الأرجنتيني رودولفو يانزون، ومدير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" راجي الصوراني.وكانت تقارير قد أفادت بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار في مارس/ آذار الماضي، على سيارات الإسعاف في حي تل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 15 مسعفا، بحسب الأمم المتحدة ومصادر فلسطينية.وفي الأيام التي تلت ذلك، عُثر على جثث المسعفين مدفونة في الرمال في منطقة تل السلطان برفح.وكانت الأرجنتين، قد أعلنت في يوليو/ تموز من العام الماضي، أنها صنفت حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، وأمرت بتجميد أصولها المالية، لتصبح أول دولة في أمريكا اللاتينية تُقدم على هذه الخطوة. وأضاف أن "هذه المرة الأولى التي يكون فيها القرار صادرا عن إرادة سياسية للقيام بذلك". وتابع البيان: "يجب على الأرجنتين أن تتماشى مرة أخرى مع الحضارة الغربية". كما أشار مكتب ميلي، إلى أن سبب القرار هو الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب وكالة أنباء غربية.
أعلن محاميان متخصصان في مجال حقوق الإنسان، أمس الجمعة، أنهما تقدما بشكوى جنائية أمام المحاكم الاتحادية في الأرجنتين، تطالب باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال زيارته البلاد، وذلك على خلفية اتهامات لنتنياهو بارتكاب جرائم حرب.
الشكوى، التي اطلعت عليها وكالة إخبارية غربية، تطالب بفتح تحقيق مع نتنياهو والسلطات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، بشأن هجوم وقع في 23 مارس/ آذار الماضي، أسفر عن مقتل 15 شخصا، بينهم عمال إغاثة كانوا يقدمون المساعدة لضحايا تفجير.
وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير عن زيارة محتملة لنتنياهو إلى الأرجنتين، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتتهم الشكوى نتنياهو بالمسؤولية الجنائية عن جرائم حرب، تشمل "التسبب عمدا في الموت جوعا"، إلى جانب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد.

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
هل ستحاكمه أم إجراء لحفظ الوجه... الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو
16 يوليو, 18:05 GMT
وقدم الشكوى المحامي الأرجنتيني رودولفو يانزون، ومدير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" راجي الصوراني.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، أن نتنياهو قد يفضّل لقاء الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في نيويورك، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، بدلًا من زيارة الأرجنتين، ولم تؤكد الحكومة الإسرائيلية الزيارة المزعومة.
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
الجنائية الدولية تطالب المجر بتبرير عدم اعتقال نتنياهو
16 أبريل, 18:08 GMT
وكانت تقارير قد أفادت بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار في مارس/ آذار الماضي، على سيارات الإسعاف في حي تل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 15 مسعفا، بحسب الأمم المتحدة ومصادر فلسطينية.
وأفادت الأمم المتحدة بأن 15 مسعفا معظمهم من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجهاز الدفاع المدني في غزة، قتلوا في 23 مارس الماضي، وكان من بينهم موظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وفي الأيام التي تلت ذلك، عُثر على جثث المسعفين مدفونة في الرمال في منطقة تل السلطان برفح.
وكانت الأرجنتين، قد أعلنت في يوليو/ تموز من العام الماضي، أنها صنفت حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، وأمرت بتجميد أصولها المالية، لتصبح أول دولة في أمريكا اللاتينية تُقدم على هذه الخطوة.
وذكر مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، في بيان، أن القرار نابع من "التزام ميلي الثابت بالاعتراف بالإرهابيين على حقيقتهم"، حسب تعبيره.
وأضاف أن "هذه المرة الأولى التي يكون فيها القرار صادرا عن إرادة سياسية للقيام بذلك".
وتابع البيان: "يجب على الأرجنتين أن تتماشى مرة أخرى مع الحضارة الغربية".

وأردف: "لطالما وضعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة أخرى تصنيفا إرهابيا على "حماس"، التي حكمت قطاع غزة قبل حربها الحالية مع إسرائيل".

كما أشار مكتب ميلي، إلى أن سبب القرار هو الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب وكالة أنباء غربية.
