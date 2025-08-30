https://sarabic.ae/20250830/شكوى-جنائية-تهدد-باعتقال-نتنياهو-في-الأرجنتين--1104306682.html

شكوى جنائية تهدد باعتقال نتنياهو في الأرجنتين

شكوى جنائية تهدد باعتقال نتنياهو في الأرجنتين

سبوتنيك عربي

أعلن محاميان متخصصان في مجال حقوق الإنسان، أمس الجمعة، أنهما تقدما بشكوى جنائية أمام المحاكم الاتحادية في الأرجنتين، تطالب باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-30T05:56+0000

2025-08-30T05:56+0000

2025-08-30T06:20+0000

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c64a61617bf1b942f0a92f1c86ed177e.jpg

الشكوى، التي اطلعت عليها وكالة إخبارية غربية، تطالب بفتح تحقيق مع نتنياهو والسلطات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، بشأن هجوم وقع في 23 مارس/ آذار الماضي، أسفر عن مقتل 15 شخصا، بينهم عمال إغاثة كانوا يقدمون المساعدة لضحايا تفجير.وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير عن زيارة محتملة لنتنياهو إلى الأرجنتين، في سبتمبر/ أيلول المقبل. وقدم الشكوى المحامي الأرجنتيني رودولفو يانزون، ومدير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" راجي الصوراني.وكانت تقارير قد أفادت بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار في مارس/ آذار الماضي، على سيارات الإسعاف في حي تل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 15 مسعفا، بحسب الأمم المتحدة ومصادر فلسطينية.وفي الأيام التي تلت ذلك، عُثر على جثث المسعفين مدفونة في الرمال في منطقة تل السلطان برفح.وكانت الأرجنتين، قد أعلنت في يوليو/ تموز من العام الماضي، أنها صنفت حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، وأمرت بتجميد أصولها المالية، لتصبح أول دولة في أمريكا اللاتينية تُقدم على هذه الخطوة. وأضاف أن "هذه المرة الأولى التي يكون فيها القرار صادرا عن إرادة سياسية للقيام بذلك". وتابع البيان: "يجب على الأرجنتين أن تتماشى مرة أخرى مع الحضارة الغربية". كما أشار مكتب ميلي، إلى أن سبب القرار هو الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب وكالة أنباء غربية.

https://sarabic.ae/20250716/هل-ستحاكمه-أم-إجراء-لحفظ-الوجه-الجنائية-الدولية-ترفض-إلغاء-مذكرة-اعتقال-نتنياهو-1102737483.html

https://sarabic.ae/20250416/الجنائية-الدولية-تطالب-المجر-بتبرير-عدم-اعتقال-نتنياهو-1099608961.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن