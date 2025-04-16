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الجنائية الدولية تطالب المجر بتبرير عدم اعتقال نتنياهو
الجنائية الدولية تطالب المجر بتبرير عدم اعتقال نتنياهو
سبوتنيك عربي
قررت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، فتح ملف إجراءات ضد المجر لعدم امتثالها لطلب المحكمة باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T18:08+0000
2025-04-16T18:08+0000
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وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها، إنه يتعين على المجر تقديم ردودها على طلب المحكمة قبل 23 مايو/ أيار المقبل.وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، السفير المجري المعتمد لدى دولة فلسطين، غابور ديكاتشي، للاحتجاج على استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية.وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إنه تم "نقل احتجاج وإدانة دولة فلسطين لاستقبال المجر لنتنياهو الصادر بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".وحذر مدير إدارة الشؤون الأوروبية السفير عادل عطية، من أن "استقبال نتنياهو يشجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، على ارتكاب المزيد من جرائم حرب الإبادة والتهجير". وأضاف عطية أن "انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية لا يعفيها من مسؤولياتها المنصوص عليها في ميثاق روما، سيما وأن الجرائم التي ترتكبها اسرائيل تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي".وكانت المحكمة الجنائية الدولية، اتهمت نتنياهو، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة،ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
https://sarabic.ae/20250416/الخارحية-الفلسطينية-اقتحامات-نتنياهو-وبن-غفير-استهتار-بالإجماع-الدولي-على-وقف-الإبادة-1099593913.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

الجنائية الدولية تطالب المجر بتبرير عدم اعتقال نتنياهو

18:08 GMT 16.04.2025
© AP Photoالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© AP Photo
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قررت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، فتح ملف إجراءات ضد المجر لعدم امتثالها لطلب المحكمة باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها، إنه يتعين على المجر تقديم ردودها على طلب المحكمة قبل 23 مايو/ أيار المقبل.
وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، السفير المجري المعتمد لدى دولة فلسطين، غابور ديكاتشي، للاحتجاج على استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إنه تم "نقل احتجاج وإدانة دولة فلسطين لاستقبال المجر لنتنياهو الصادر بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
الخارحية الفلسطينية: اقتحامات نتنياهو وبن غفير استهتار بالإجماع الدولي على "وقف الإبادة"
10:48 GMT
وحذر مدير إدارة الشؤون الأوروبية السفير عادل عطية، من أن "استقبال نتنياهو يشجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، على ارتكاب المزيد من جرائم حرب الإبادة والتهجير".
وأضاف عطية أن "انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية لا يعفيها من مسؤولياتها المنصوص عليها في ميثاق روما، سيما وأن الجرائم التي ترتكبها اسرائيل تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، اتهمت نتنياهو، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة،
ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
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