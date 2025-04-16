https://sarabic.ae/20250416/الخارحية-الفلسطينية-اقتحامات-نتنياهو-وبن-غفير-استهتار-بالإجماع-الدولي-على-وقف-الإبادة-1099593913.html

الخارحية الفلسطينية: اقتحامات نتنياهو وبن غفير استهتار بالإجماع الدولي على "وقف الإبادة"

الخارحية الفلسطينية: اقتحامات نتنياهو وبن غفير استهتار بالإجماع الدولي على "وقف الإبادة"

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن "الاقتحام الاستفزازي الذي قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشمالي قطاع غزة والتصريحات والأقوال... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T10:48+0000

2025-04-16T10:48+0000

2025-04-16T10:48+0000

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وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن هذه التصريحات تأتي هروباً من استحقاقات الوقف الفوري للعدوان وتنفيذ الأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بشكل يترافق مع مواصلة الاحتلال سياسته العنصرية بتجويع وتعطيش أبناء شعبنا وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية بما في ذلك إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات وتصعيد ارتكابه المجازر الجماعية، بالإضافة لضرب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".وأدانت وزارة الخارجية بشدة، الاقتحام الآخر الاستفزازي الذي قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للحرم الابراهيمي صباح اليوم، وعربداته السياسية الهادفة لتهويد الحرم وسرقته بالكامل بعد أن تم إغلاقه بحجة الأعياد اليهودية.وحملت الوزارة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية عن الفشل في وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، وإلزام الحكومة الإسرائيلية الانصياع لقرارات الشرعية الدولية واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.وطالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، في وقت سابق، بقصف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء في قطاع غزة.وأوضح بن غفير في حوار مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن قطع الكهرباء وقصف مخازن الغذاء هو لممارسة المزيد من الضغوط على حركة "حماس" من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لديها في غزة.وأشار بن غفير إلى أن "مصلحة حماس في الحفاظ على الرهائن ولإعادتهم إلى الديار علينا أن نخضعها لسيطرتنا"، داعيا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال في وقت سابق، إن "إسرائيل الآن أقرب لتنفيذ صفقة"، مؤكدا أنه في حال لم تنفذ هذه الصفقة فستتوسع العملية العسكرية في غزة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

https://sarabic.ae/20250402/إعلام-كاتس-يعلن-توسيع-عمليات-الجيش-الإسرائيلي-في-قطاع-غزة-وضم-أراض-جديدة-إلى-المنطقة-العازلة-1099147748.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي