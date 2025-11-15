عربي
بسبب انتقاده لإسرائيل.. أستاذ قانون أمريكي يرفع دعوى قضائية لمنع تحقيق جامعي معه
بسبب انتقاده لإسرائيل.. أستاذ قانون أمريكي يرفع دعوى قضائية لمنع تحقيق جامعي معه
رفع أستاذ قانون في جامعة كنتاكي دعوى قضائية ضد الجامعة، الخميس، قائلا إنها انتهكت حقوقه في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة هذا الصيف عندما أقالته من... 15.11.2025
وقال رامزي وودكوك في الدعوى القضائية، التي رُفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من كنتاكي، إن التحقيق لا أساس له من الصحة وإنه كان مدفوعا بضغوط سياسية من مشرعي الولاية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد معاداة السامية في الجامعات.وجاء في الشكوى أن التحقيق أدى إلى تضييق الخناق على حرية التعبير في جامعة كنتاكي، وطلب وودكوك من المحكمة أن تقضي بأن قانون ولاية كنتاكي الذي اعتمد مؤخرا بهدف مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي ينتهك الدستور الأمريكي.وجاء في الدعوى القضائية: "أعضاء هيئة التدريس خائفون من الاحتجاج على وقف البروفيسور وودكوك، والطلاب خائفون من التحدث عن فلسطين، وبعضهم يفكر في ترك الجامعة نتيجة لذلك".وقال المتحدث باسم الجامعة جاي بلانتون الجمعة إن وودكوك لم يوقف عن العمل بل "أعيد تكليفه" بمهام أخرى خلال التحقيق الذي بدأ في يوليو/ تموز. وقال بلانتون إن حق أعضاء هيئة التدريس في حرية التعبير "لا يمتد إلى خلق بيئة عدائية للآخرين".وودكوك هو ثالث أستاذ قانون أمريكي على الأقل يمنع من التدريس أو يفصل منذ يناير/ كانون الثاني بسبب تصريحات سياسية تتعلق بقضايا مثل حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.واحتدمت النقاشات حول حرية التعبير في الجامعات خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، مع تشديد إدارته الإجراءات ضد الاحتجاجات بدعوى مكافحة معاداة السامية.وقال وودكوك في شكواه إنه بدأ منذ مطلع 2024 التعبير علنا عن معارضته "للاستعمار الإسرائيلي"، بما في ذلك من خلال نشر "عريضة للتحرك العسكري ضد إسرائيل" عبر الإنترنت ومشاركة آرائه عبر قوائم البريد الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق. وأضاف أنه لم يطرح آراءه بشأن إسرائيل داخل القاعات الدراسية.وجاء في الدعوى أن الجامعة أفادت بخضوعه للتحقيق في يوليو/ تموز، وذلك بعد إقرار المشرعين في الولاية قانونا يتعلق بمعاداة السامية في الحرم الجامعي في أبريل/ نيسان.
بسبب انتقاده لإسرائيل.. أستاذ قانون أمريكي يرفع دعوى قضائية لمنع تحقيق جامعي معه

00:46 GMT 15.11.2025
رفع أستاذ قانون في جامعة كنتاكي دعوى قضائية ضد الجامعة، الخميس، قائلا إنها انتهكت حقوقه في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة هذا الصيف عندما أقالته من التدريس ومنعته من دخول الحرم الجامعي، وفتحت تحقيقا في انتقاداته لإسرائيل في المؤتمرات الأكاديمية والمنتديات عبر الإنترنت.
وقال رامزي وودكوك في الدعوى القضائية، التي رُفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من كنتاكي، إن التحقيق لا أساس له من الصحة وإنه كان مدفوعا بضغوط سياسية من مشرعي الولاية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد معاداة السامية في الجامعات.
وجاء في الشكوى أن التحقيق أدى إلى تضييق الخناق على حرية التعبير في جامعة كنتاكي، وطلب وودكوك من المحكمة أن تقضي بأن قانون ولاية كنتاكي الذي اعتمد مؤخرا بهدف مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي ينتهك الدستور الأمريكي.
وجاء في الدعوى القضائية: "أعضاء هيئة التدريس خائفون من الاحتجاج على وقف البروفيسور وودكوك، والطلاب خائفون من التحدث عن فلسطين، وبعضهم يفكر في ترك الجامعة نتيجة لذلك".
وقال المتحدث باسم الجامعة جاي بلانتون الجمعة إن وودكوك لم يوقف عن العمل بل "أعيد تكليفه" بمهام أخرى خلال التحقيق الذي بدأ في يوليو/ تموز. وقال بلانتون إن حق أعضاء هيئة التدريس في حرية التعبير "لا يمتد إلى خلق بيئة عدائية للآخرين".
وودكوك هو ثالث أستاذ قانون أمريكي على الأقل يمنع من التدريس أو يفصل منذ يناير/ كانون الثاني بسبب تصريحات سياسية تتعلق بقضايا مثل حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
واحتدمت النقاشات حول حرية التعبير في الجامعات خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، مع تشديد إدارته الإجراءات ضد الاحتجاجات بدعوى مكافحة معاداة السامية.
وقال وودكوك في شكواه إنه بدأ منذ مطلع 2024 التعبير علنا عن معارضته "للاستعمار الإسرائيلي"، بما في ذلك من خلال نشر "عريضة للتحرك العسكري ضد إسرائيل" عبر الإنترنت ومشاركة آرائه عبر قوائم البريد الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق. وأضاف أنه لم يطرح آراءه بشأن إسرائيل داخل القاعات الدراسية.
وجاء في الدعوى أن الجامعة أفادت بخضوعه للتحقيق في يوليو/ تموز، وذلك بعد إقرار المشرعين في الولاية قانونا يتعلق بمعاداة السامية في الحرم الجامعي في أبريل/ نيسان.
