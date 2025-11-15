https://sarabic.ae/20251115/ترامب-يعلن-مقاضاة-بي-بي-سي-مطالبا-تعويضه-بـ5-مليارات-دولار-بسبب-تحريف-خطابه-1107127495.html

ترامب يعلن مقاضاة "بي بي سي" مطالبا تعويضه بـ5 مليارات دولار بسبب تحريف خطابه

ترامب يعلن مقاضاة "بي بي سي" مطالبا تعويضه بـ5 مليارات دولار بسبب تحريف خطابه

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه من المرجح أن يرفع دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، خلال الأيام المقبلة، مطالبًا بتعويض... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-15T05:42+0000

2025-11-15T05:42+0000

2025-11-15T05:42+0000

ترامب

بي بي سي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/19/1083470659_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8a3fab1b3b589f2732602715d206a851.jpg

وأوضح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية متجهًا إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "سنقاضيهم بمبلغ يتراوح بين مليار و5 مليارات دولار، ربما في وقت ما من هذا الأسبوع". وأضاف: "أعتقد أنني مضطر لفعل ذلك، أعني أنهم اعترفوا بالغش، لقد غيّروا الكلمات التي خرجت من فمي".وأشار ترامب إلى أنه لم يتحدث بعد مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بشأن القضية، لكنه يعتزم الاتصال به قريبًا، موضحًا أن ستارمر حاول التواصل معه وكان "محرجًا للغاية" بسبب الأمر.وكان محامو ترامب، قد حددوا في البداية مهلة حتى أمس الجمعة، لإلزام "بي بي سي" بسحب الفيلم الوثائقي وإلا ستواجه دعوى قضائية بتعويض "لا يقل عن مليار دولار". وطالبوا أيضًا بأن تصدر الشبكة اعتذارًا رسميًا وتعوّض ترامب عن ما وصفوه بـ"ضرر جسيم لحق بسمعته وماله".وكانت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، صرحت الأربعاء الماضي، بأن ترامب يعتبر "بي بي سي"، "آلة دعاية يسارية" ممولة من مواطنين بريطانيين.وأعلن المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية ديبورا تورنيس، استقالتهما في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إثر انتقادات لتشويه خطاب الرئيس الأمريكي في فيلم "بانوراما" الوثائقي، الذي بثته الهيئة عام 2024.ويأتي الفيلم الوثائقي، الذي عُرض على برنامج "بانوراما"، بعد دمج ثلاثة مقاطع من خطاب ترامب، بما أوجد انطباعًا بأنه كان يحرض على أعمال الشغب في السادس من يناير 2021، ووصف محاموه هذا التعديل بأنه "كاذب وتشهيري".

https://sarabic.ae/20251114/بي-بي-سي-تعتذر-للرئيس-الأمريكي-عن-تحرير-مضلل-لتصريحاته-1107098211.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, بي بي سي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم