ترامب يعلن مقاضاة "بي بي سي" مطالبا تعويضه بـ5 مليارات دولار بسبب تحريف خطابه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251115/ترامب-يعلن-مقاضاة-بي-بي-سي-مطالبا-تعويضه-بـ5-مليارات-دولار-بسبب-تحريف-خطابه-1107127495.html
ترامب يعلن مقاضاة "بي بي سي" مطالبا تعويضه بـ5 مليارات دولار بسبب تحريف خطابه
ترامب يعلن مقاضاة "بي بي سي" مطالبا تعويضه بـ5 مليارات دولار بسبب تحريف خطابه
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه من المرجح أن يرفع دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، خلال الأيام المقبلة، مطالبًا بتعويض... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T05:42+0000
2025-11-15T05:42+0000
ترامب
بي بي سي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/19/1083470659_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8a3fab1b3b589f2732602715d206a851.jpg
وأوضح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية متجهًا إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "سنقاضيهم بمبلغ يتراوح بين مليار و5 مليارات دولار، ربما في وقت ما من هذا الأسبوع". وأضاف: "أعتقد أنني مضطر لفعل ذلك، أعني أنهم اعترفوا بالغش، لقد غيّروا الكلمات التي خرجت من فمي".وأشار ترامب إلى أنه لم يتحدث بعد مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بشأن القضية، لكنه يعتزم الاتصال به قريبًا، موضحًا أن ستارمر حاول التواصل معه وكان "محرجًا للغاية" بسبب الأمر.وكان محامو ترامب، قد حددوا في البداية مهلة حتى أمس الجمعة، لإلزام "بي بي سي" بسحب الفيلم الوثائقي وإلا ستواجه دعوى قضائية بتعويض "لا يقل عن مليار دولار". وطالبوا أيضًا بأن تصدر الشبكة اعتذارًا رسميًا وتعوّض ترامب عن ما وصفوه بـ"ضرر جسيم لحق بسمعته وماله".وكانت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، صرحت الأربعاء الماضي، بأن ترامب يعتبر "بي بي سي"، "آلة دعاية يسارية" ممولة من مواطنين بريطانيين.وأعلن المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية ديبورا تورنيس، استقالتهما في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إثر انتقادات لتشويه خطاب الرئيس الأمريكي في فيلم "بانوراما" الوثائقي، الذي بثته الهيئة عام 2024.ويأتي الفيلم الوثائقي، الذي عُرض على برنامج "بانوراما"، بعد دمج ثلاثة مقاطع من خطاب ترامب، بما أوجد انطباعًا بأنه كان يحرض على أعمال الشغب في السادس من يناير 2021، ووصف محاموه هذا التعديل بأنه "كاذب وتشهيري".
https://sarabic.ae/20251114/بي-بي-سي-تعتذر-للرئيس-الأمريكي-عن-تحرير-مضلل-لتصريحاته-1107098211.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/19/1083470659_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_af924390d71a527d72d69413547a2df0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, بي بي سي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, بي بي سي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يعلن مقاضاة "بي بي سي" مطالبا تعويضه بـ5 مليارات دولار بسبب تحريف خطابه

05:42 GMT 15.11.2025
© Photo / unsplash/Siora Photographyموقع شبكة بي بي سي
موقع شبكة بي بي سي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Photo / unsplash/Siora Photography
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه من المرجح أن يرفع دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، خلال الأيام المقبلة، مطالبًا بتعويض يصل إلى 5 مليارات دولار، على خلفية تعديل أجرته الشبكة على خطاب ألقاه عام 2021، في اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول.
وأوضح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية متجهًا إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "سنقاضيهم بمبلغ يتراوح بين مليار و5 مليارات دولار، ربما في وقت ما من هذا الأسبوع".
وأضاف: "أعتقد أنني مضطر لفعل ذلك، أعني أنهم اعترفوا بالغش، لقد غيّروا الكلمات التي خرجت من فمي".
وأشار ترامب إلى أنه لم يتحدث بعد مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بشأن القضية، لكنه يعتزم الاتصال به قريبًا، موضحًا أن ستارمر حاول التواصل معه وكان "محرجًا للغاية" بسبب الأمر.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
"بي بي سي" تعتذر للرئيس الأمريكي عن "تحرير مضلل" لتصريحاته
أمس, 07:04 GMT
وكان محامو ترامب، قد حددوا في البداية مهلة حتى أمس الجمعة، لإلزام "بي بي سي" بسحب الفيلم الوثائقي وإلا ستواجه دعوى قضائية بتعويض "لا يقل عن مليار دولار". وطالبوا أيضًا بأن تصدر الشبكة اعتذارًا رسميًا وتعوّض ترامب عن ما وصفوه بـ"ضرر جسيم لحق بسمعته وماله".

وقالت "بي بي سي"، بعد تقديم اعتذار شخصي لترامب، أول أمس الخميس، إن تعديلها لتصريحاته كان "خطأ في التقدير"، لكنها أكدت أنه "لا يوجد أساس قانوني" لمقاضاتها، على حد قولها.

وكانت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، صرحت الأربعاء الماضي، بأن ترامب يعتبر "بي بي سي"، "آلة دعاية يسارية" ممولة من مواطنين بريطانيين.
وأعلن المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية ديبورا تورنيس، استقالتهما في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إثر انتقادات لتشويه خطاب الرئيس الأمريكي في فيلم "بانوراما" الوثائقي، الذي بثته الهيئة عام 2024.
ويأتي الفيلم الوثائقي، الذي عُرض على برنامج "بانوراما"، بعد دمج ثلاثة مقاطع من خطاب ترامب، بما أوجد انطباعًا بأنه كان يحرض على أعمال الشغب في السادس من يناير 2021، ووصف محاموه هذا التعديل بأنه "كاذب وتشهيري".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала