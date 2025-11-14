https://sarabic.ae/20251114/بي-بي-سي-تعتذر-للرئيس-الأمريكي-عن-تحرير-مضلل-لتصريحاته-1107098211.html
"بي بي سي" تعتذر للرئيس الأمريكي عن "تحرير مضلل" لتصريحاته
"بي بي سي" تعتذر للرئيس الأمريكي عن "تحرير مضلل" لتصريحاته
وذكرت "بي بي سي" أن رئيسها سمير شاه، بعث برسالة شخصية إلى البيت الأبيض، أعرب فيها عن اعتذاره واعتذار الهيئة على تحرير مشاهد الخطاب، الذي أدلى به ترامب قبل اقتحام بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي، وفقا لما ذكرته "بي بي سي". وأشارت الهيئة إلى أنه لا توجد خطط لإعادة بث الفيلم الوثائقي، الذي جمع جزأين من خطاب ترامب تفصل بينها ساعة تقريبا.وكانت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، صرحت الأربعاء الماضي، بأن ترامب يعتبر "بي بي سي"، "آلة دعاية يسارية" ممولة من مواطنين بريطانيين. ووفقاً للسكرتيرة الصحفية، رُفعت دعوى قضائية ضد "بي بي سي"، وأن قرار اعتذار المؤسسة لترامب عن "تلفيق" تصريحاته العامة، "يعود إليها وحدها". وذكرت صحيفة "تلغراف" أن الهيئة شوّهت خطاب ترامب، في يناير/كانون الثاني 2021، ما أوحى بأنه شجع على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول (الكونغرس). ووصف ترامب صحفيي الهيئة بـ"الفاسدين" وإدارة الهيئة بـ"غير النزيهة". وصرح ترامب لاحقًا بأنه اضطر لمقاضاة الهيئة بتهمة تشويه خطابه.
