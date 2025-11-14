https://sarabic.ae/20251114/بي-بي-سي-تعتذر-للرئيس-الأمريكي-عن-تحرير-مضلل-لتصريحاته-1107098211.html

"بي بي سي" تعتذر للرئيس الأمريكي عن "تحرير مضلل" لتصريحاته

"بي بي سي" تعتذر للرئيس الأمريكي عن "تحرير مضلل" لتصريحاته

سبوتنيك عربي

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "تحرير مضلل" لخطابه في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، لكنها ذكرت أنها ترفض... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-14T07:04+0000

2025-11-14T07:04+0000

2025-11-14T07:04+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg

وذكرت "بي بي سي" أن رئيسها سمير شاه، بعث برسالة شخصية إلى البيت الأبيض، أعرب فيها عن اعتذاره واعتذار الهيئة على تحرير مشاهد الخطاب، الذي أدلى به ترامب قبل اقتحام بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي، وفقا لما ذكرته "بي بي سي". وأشارت الهيئة إلى أنه لا توجد خطط لإعادة بث الفيلم الوثائقي، الذي جمع جزأين من خطاب ترامب تفصل بينها ساعة تقريبا.وكانت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، صرحت الأربعاء الماضي، بأن ترامب يعتبر "بي بي سي"، "آلة دعاية يسارية" ممولة من مواطنين بريطانيين. ووفقاً للسكرتيرة الصحفية، رُفعت دعوى قضائية ضد "بي بي سي"، وأن قرار اعتذار المؤسسة لترامب عن "تلفيق" تصريحاته العامة، "يعود إليها وحدها". وذكرت صحيفة "تلغراف" أن الهيئة شوّهت خطاب ترامب، في يناير/كانون الثاني 2021، ما أوحى بأنه شجع على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول (الكونغرس). ووصف ترامب صحفيي الهيئة بـ"الفاسدين" وإدارة الهيئة بـ"غير النزيهة". وصرح ترامب لاحقًا بأنه اضطر لمقاضاة الهيئة بتهمة تشويه خطابه.

https://sarabic.ae/20251110/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تحريف-خطاب-ترامب-من-قبل-الـبي-بي-سي-1106948941.html

https://sarabic.ae/20251110/دميترييف-يعلق-على-قيام-بي-بي-سي-بتحريف-خطاب-ترامب-1106922355.html

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن