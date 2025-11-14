"بي بي سي" تعتذر للرئيس الأمريكي عن "تحرير مضلل" لتصريحاته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251114/بي-بي-سي-تعتذر-للرئيس-الأمريكي-عن-تحرير-مضلل-لتصريحاته-1107098211.html
"بي بي سي" تعتذر للرئيس الأمريكي عن "تحرير مضلل" لتصريحاته
"بي بي سي" تعتذر للرئيس الأمريكي عن "تحرير مضلل" لتصريحاته
سبوتنيك عربي
اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "تحرير مضلل" لخطابه في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، لكنها ذكرت أنها ترفض... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T07:04+0000
2025-11-14T07:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg
وذكرت "بي بي سي" أن رئيسها سمير شاه، بعث برسالة شخصية إلى البيت الأبيض، أعرب فيها عن اعتذاره واعتذار الهيئة على تحرير مشاهد الخطاب، الذي أدلى به ترامب قبل اقتحام بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي، وفقا لما ذكرته "بي بي سي". وأشارت الهيئة إلى أنه لا توجد خطط لإعادة بث الفيلم الوثائقي، الذي جمع جزأين من خطاب ترامب تفصل بينها ساعة تقريبا.وكانت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، صرحت الأربعاء الماضي، بأن ترامب يعتبر "بي بي سي"، "آلة دعاية يسارية" ممولة من مواطنين بريطانيين. ووفقاً للسكرتيرة الصحفية، رُفعت دعوى قضائية ضد "بي بي سي"، وأن قرار اعتذار المؤسسة لترامب عن "تلفيق" تصريحاته العامة، "يعود إليها وحدها". وذكرت صحيفة "تلغراف" أن الهيئة شوّهت خطاب ترامب، في يناير/كانون الثاني 2021، ما أوحى بأنه شجع على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول (الكونغرس). ووصف ترامب صحفيي الهيئة بـ"الفاسدين" وإدارة الهيئة بـ"غير النزيهة". وصرح ترامب لاحقًا بأنه اضطر لمقاضاة الهيئة بتهمة تشويه خطابه.
https://sarabic.ae/20251110/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تحريف-خطاب-ترامب-من-قبل-الـبي-بي-سي-1106948941.html
https://sarabic.ae/20251110/دميترييف-يعلق-على-قيام-بي-بي-سي-بتحريف-خطاب-ترامب-1106922355.html
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1de1f63b61eb629c5649b9c30f65523f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن

"بي بي سي" تعتذر للرئيس الأمريكي عن "تحرير مضلل" لتصريحاته

07:04 GMT 14.11.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
تابعنا عبر
اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "تحرير مضلل" لخطابه في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، لكنها ذكرت أنها ترفض بشدة أن "يكون هذا الأمر أساسا لدعواه القضائية بالتشهير".
وذكرت "بي بي سي" أن رئيسها سمير شاه، بعث برسالة شخصية إلى البيت الأبيض، أعرب فيها عن اعتذاره واعتذار الهيئة على تحرير مشاهد الخطاب، الذي أدلى به ترامب قبل اقتحام بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي، وفقا لما ذكرته "بي بي سي".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
الخارجية الروسية تعلق على تحريف خطاب ترامب من قبل الـ"بي بي سي"
10 نوفمبر, 19:19 GMT
وأشارت الهيئة إلى أنه لا توجد خطط لإعادة بث الفيلم الوثائقي، الذي جمع جزأين من خطاب ترامب تفصل بينها ساعة تقريبا.
وأرسل محامي ترامب رسالة إلى "بي بي سي" يطالب فيها باعتذار، وهدد برفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض بقيمة مليار دولار.
وكانت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، صرحت الأربعاء الماضي، بأن ترامب يعتبر "بي بي سي"، "آلة دعاية يسارية" ممولة من مواطنين بريطانيين.
بي بي سي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
دميترييف يعلق على قيام "بي بي سي" بتحريف خطاب ترامب
10 نوفمبر, 08:16 GMT
ووفقاً للسكرتيرة الصحفية، رُفعت دعوى قضائية ضد "بي بي سي"، وأن قرار اعتذار المؤسسة لترامب عن "تلفيق" تصريحاته العامة، "يعود إليها وحدها".

وأعلن المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية ديبورا تورنيس، استقالتهما في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إثر انتقادات لتشويه خطاب الرئيس الأمريكي في فيلم "بانوراما" الوثائقي، الذي بثته الهيئة عام 2024.

وذكرت صحيفة "تلغراف" أن الهيئة شوّهت خطاب ترامب، في يناير/كانون الثاني 2021، ما أوحى بأنه شجع على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول (الكونغرس).
ووصف ترامب صحفيي الهيئة بـ"الفاسدين" وإدارة الهيئة بـ"غير النزيهة". وصرح ترامب لاحقًا بأنه اضطر لمقاضاة الهيئة بتهمة تشويه خطابه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала