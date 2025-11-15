https://sarabic.ae/20251115/ركاب-طائرة-يرصدون-انفجارا-ضخما-في-الأرجنتين-فيديو-1107133488.html
ركاب طائرة يرصدون انفجارا ضخما في الأرجنتين... فيديو
ركاب طائرة يرصدون انفجارا ضخما في الأرجنتين... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل التواصل الأجتماعي مشاهد تم التقاطها من نافذة طائرة ركاب كانت تحلق فوق الأرجنتين، لوميض ضخم تبعه عمود كثيف من الدخان الأسود. 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T10:05+0000
2025-11-15T10:05+0000
2025-11-15T10:05+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الأرجنتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107133088_0:328:555:640_1920x0_80_0_0_0bbf68c6152f6a79abd925be14cca2d9.png
وبحسب مصادر محلية، كان الوميض لانفجار وقع في مجمّع صناعي على أطراف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مساء يوم أمس الجمعة.وقد تم بالفعل إجلاء أكثر من 200 شخص، وأصيب العشرات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، ووصل ارتفاع اللهب إلى نحو 20 مترا.وتسبّب الدخان الكثيف المتصاعد من موقع الحريق بانخفاض مستوى الرؤية في المنطقة، ما أدى إلى تأخير أو تحويل رحلات عدة كانت متجهة للهبوط في مطار "مينسترو بيستاريني" الدولي، وهو المطار الرئيسي في الأرجنتين.وما تزال أسباب الانفجارات مجهولة، إلا أن السلطات ترجّح أن الحريق بدأ في أحد المصانع التي طالتها النيران.وبحسب وسائل إعلام محلية، قال غاستون غرانادوس، رئيس بلدية إيزيزا، حيث وقع الحادث، إن أحد المصانع للمواد الكيميائية، وآخر للبلاستيك.وقام فريق كبير من رجال الإطفاء بمكافحة الحريق لاحتوائه. وقال فابيان غارسيا، قائد الإطفاء المحلي إنه "حريق معقّد. سيستمر لفترة طويلة".
https://sarabic.ae/20251024/اكتشاف-بيضة-ديناصور-بحالة-مذهلة-في-الأرجنتينفيديو---1106365181.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107133088_0:255:555:671_1920x0_80_0_0_571972303428e9fa0b1b006bc063a8eb.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الأرجنتين
ركاب طائرة يرصدون انفجارا ضخما في الأرجنتين... فيديو
تداولت وسائل التواصل الأجتماعي مشاهد تم التقاطها من نافذة طائرة ركاب كانت تحلق فوق الأرجنتين، لوميض ضخم تبعه عمود كثيف من الدخان الأسود.
وبحسب مصادر محلية، كان الوميض لانفجار وقع في مجمّع صناعي على أطراف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مساء يوم أمس الجمعة.
وقد تم بالفعل إجلاء أكثر من 200 شخص، وأصيب العشرات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، ووصل ارتفاع اللهب إلى نحو 20 مترا.
وتسبّب الدخان الكثيف المتصاعد من موقع الحريق بانخفاض مستوى الرؤية في المنطقة، ما أدى إلى تأخير أو تحويل رحلات عدة كانت متجهة للهبوط في مطار "مينسترو بيستاريني" الدولي، وهو المطار الرئيسي في الأرجنتين.
وما تزال أسباب الانفجارات مجهولة، إلا أن السلطات ترجّح أن الحريق بدأ في أحد المصانع التي طالتها النيران.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قال غاستون غرانادوس، رئيس بلدية إيزيزا، حيث وقع الحادث، إن أحد المصانع للمواد الكيميائية، وآخر للبلاستيك.
وقام فريق كبير من رجال الإطفاء بمكافحة الحريق لاحتوائه. وقال فابيان غارسيا، قائد الإطفاء المحلي إنه "حريق معقّد. سيستمر لفترة طويلة".