ركاب طائرة يرصدون انفجارا ضخما في الأرجنتين... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
ركاب طائرة يرصدون انفجارا ضخما في الأرجنتين... فيديو
ركاب طائرة يرصدون انفجارا ضخما في الأرجنتين... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل التواصل الأجتماعي مشاهد تم التقاطها من نافذة طائرة ركاب كانت تحلق فوق الأرجنتين، لوميض ضخم تبعه عمود كثيف من الدخان الأسود. 15.11.2025, سبوتنيك عربي
وبحسب مصادر محلية، كان الوميض لانفجار وقع في مجمّع صناعي على أطراف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مساء يوم أمس الجمعة.وقد تم بالفعل إجلاء أكثر من 200 شخص، وأصيب العشرات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، ووصل ارتفاع اللهب إلى نحو 20 مترا.وتسبّب الدخان الكثيف المتصاعد من موقع الحريق بانخفاض مستوى الرؤية في المنطقة، ما أدى إلى تأخير أو تحويل رحلات عدة كانت متجهة للهبوط في مطار "مينسترو بيستاريني" الدولي، وهو المطار الرئيسي في الأرجنتين.وما تزال أسباب الانفجارات مجهولة، إلا أن السلطات ترجّح أن الحريق بدأ في أحد المصانع التي طالتها النيران.وبحسب وسائل إعلام محلية، قال غاستون غرانادوس، رئيس بلدية إيزيزا، حيث وقع الحادث، إن أحد المصانع للمواد الكيميائية، وآخر للبلاستيك.وقام فريق كبير من رجال الإطفاء بمكافحة الحريق لاحتوائه. وقال فابيان غارسيا، قائد الإطفاء المحلي إنه "حريق معقّد. سيستمر لفترة طويلة".
ركاب طائرة يرصدون انفجارا ضخما في الأرجنتين... فيديو

تداولت وسائل التواصل الأجتماعي مشاهد تم التقاطها من نافذة طائرة ركاب كانت تحلق فوق الأرجنتين، لوميض ضخم تبعه عمود كثيف من الدخان الأسود.
وبحسب مصادر محلية، كان الوميض لانفجار وقع في مجمّع صناعي على أطراف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مساء يوم أمس الجمعة.
وقد تم بالفعل إجلاء أكثر من 200 شخص، وأصيب العشرات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، ووصل ارتفاع اللهب إلى نحو 20 مترا.
وتسبّب الدخان الكثيف المتصاعد من موقع الحريق بانخفاض مستوى الرؤية في المنطقة، ما أدى إلى تأخير أو تحويل رحلات عدة كانت متجهة للهبوط في مطار "مينسترو بيستاريني" الدولي، وهو المطار الرئيسي في الأرجنتين.
إكتشاف بيضة ديناصور بحالة مذهلة في الأرجنتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
مجتمع
اكتشاف بيضة ديناصور بحالة مذهلة في الأرجنتين..فيديو
24 أكتوبر, 17:57 GMT
وما تزال أسباب الانفجارات مجهولة، إلا أن السلطات ترجّح أن الحريق بدأ في أحد المصانع التي طالتها النيران.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قال غاستون غرانادوس، رئيس بلدية إيزيزا، حيث وقع الحادث، إن أحد المصانع للمواد الكيميائية، وآخر للبلاستيك.
وقام فريق كبير من رجال الإطفاء بمكافحة الحريق لاحتوائه. وقال فابيان غارسيا، قائد الإطفاء المحلي إنه "حريق معقّد. سيستمر لفترة طويلة".
