عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
اكتشاف بيضة ديناصور بحالة مذهلة في الأرجنتين..فيديو
اكتشاف بيضة ديناصور بحالة مذهلة في الأرجنتين..فيديو
في إنجاز علمي استثنائي، أعلن فريق من الباحثين في الأرجنتين عن اكتشاف بيضة ديناصور متحجرة يعود عمرها إلى نحو 70 مليون عام، وجدت في منطقة ريو نيغرو بإقليم...
ويرجح الخبراء أن البيضة تعود إلى نوع من الديناصورات الصغيرة اللاحمة يُعرف باسم بونابارتينيكوس، والذي عاش في أواخر العصر الطباشيري ويعد من أقرب أسلاف الطيور الحديثة. وأظهرت الصور الميدانية لحظة اكتشاف الباحث فيديريكو أنولين، للبيضة وهي مستقرة على سطح الأرض المغبر، في مشهد أثار حماس الفريق العلمي الذي وصف الحدث بأنه "واحد من أهم الاكتشافات في تاريخ علم الحفريات بأمريكا الجنوبية". وإلى جانب البيضة، تم العثور في الموقع ذاته على أسنان متحجرة لثدييات وفقاريات أفاع، ما يرجح أن المنطقة كانت في الماضي موقعا للتعشيش والتكاثر.ويأمل الباحثون أن يساهم هذا الاكتشاف في الكشف عن تفاصيل جديدة حول سلوك التكاثر لدى الديناصورات وتطورها، خصوصا إذا تبيّن أن البيضة تحتوي على جنين، وهو ما قد يشكل اختراقا علميا مهما في فهم دورة حياة هذه الكائنات المنقرضة.
اكتشاف بيضة ديناصور بحالة مذهلة في الأرجنتين..فيديو

17:57 GMT 24.10.2025
© Photo / xإكتشاف بيضة ديناصور بحالة مذهلة في الأرجنتين
إكتشاف بيضة ديناصور بحالة مذهلة في الأرجنتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
في إنجاز علمي استثنائي، أعلن فريق من الباحثين في الأرجنتين عن اكتشاف بيضة ديناصور متحجرة يعود عمرها إلى نحو 70 مليون عام، وجدت في منطقة ريو نيغرو بإقليم باتاغونيا، بحالة حفظ وصفها العلماء بأنها مذهلة وتكاد تبدو وكأنها وُضعت حديثا.
ويرجح الخبراء أن البيضة تعود إلى نوع من الديناصورات الصغيرة اللاحمة يُعرف باسم بونابارتينيكوس، والذي عاش في أواخر العصر الطباشيري ويعد من أقرب أسلاف الطيور الحديثة.

وقال الباحث في متحف العلوم الطبيعية الأرجنتيني، غونزالو مونيوز: "إن العثور على أحافير ديناصورات أمر شائع نسبيا، لكن العثور على بيضة محفوظة بهذا الشكل يعد حدثًا نادرا للغاية"، مشيرا إلى أن "الفريق لم يستبعد احتمال احتوائها على بقايا جنين متحجر، حيث ستُخضع البيضة لفحوص دقيقة باستخدام تقنيات التصوير بالأشعة المتقدمة لتأكيد ذلك".

وأظهرت الصور الميدانية لحظة اكتشاف الباحث فيديريكو أنولين، للبيضة وهي مستقرة على سطح الأرض المغبر، في مشهد أثار حماس الفريق العلمي الذي وصف الحدث بأنه "واحد من أهم الاكتشافات في تاريخ علم الحفريات بأمريكا الجنوبية".
ويشير العلماء إلى أن بيض الديناصورات اللاحمة نادر للغاية بسبب قلة أعدادها مقارنة بالديناصورات العاشبة، إضافة إلى هشاشة قشرة بيضها، ما يجعل حفظها عبر ملايين السنين أمرًا شبه مستحيل.
وإلى جانب البيضة، تم العثور في الموقع ذاته على أسنان متحجرة لثدييات وفقاريات أفاع، ما يرجح أن المنطقة كانت في الماضي موقعا للتعشيش والتكاثر.
ويأمل الباحثون أن يساهم هذا الاكتشاف في الكشف عن تفاصيل جديدة حول سلوك التكاثر لدى الديناصورات وتطورها، خصوصا إذا تبيّن أن البيضة تحتوي على جنين، وهو ما قد يشكل اختراقا علميا مهما في فهم دورة حياة هذه الكائنات المنقرضة.
