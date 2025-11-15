عربي
https://sarabic.ae/20251115/ساعات-حاسمة-برأيك-هل-سيصوت-مجلس-الأمن-لصالح-خطة-السلام-الأمريكية-في-قطاع-غزة؟-1107135156.html
ساعات حاسمة… برأيك هل سيصوت مجلس الأمن لصالح "خطة السلام" الأمريكية في قطاع غزة؟
ساعات حاسمة… برأيك هل سيصوت مجلس الأمن لصالح "خطة السلام" الأمريكية في قطاع غزة؟
سبوتنيك عربي
يعتزم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين المقبل، التصويت على قرار يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في قطاع غزة. 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T11:18+0000
2025-11-15T11:18+0000
وسائط متعددة
ساعات حاسمة… برأيك هل سيصوت مجلس الأمن لصالح "خطة السلام" الأمريكية في قطاع غزة؟

11:18 GMT 15.11.2025
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
يعتزم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين المقبل، التصويت على قرار يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في قطاع غزة.
ويرحب مشروع القرار، الذي اطلعت عليه إحدى وسائل الإعلام الفرنسية، "بإنشاء مجلس السلام" وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة، والتي من المفترض أن يرأسها ترامب نظريًا بولاية تستمر حتى نهاية عام 2027.

ويسمح المشروع للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

في الوقت ذاته، كشفت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، عن تفاصيل مشروع القرار، الذي قدمته موسكو بشأن غزة، مؤكدة أنها اضطرت إلى إعداد مشروع بديل للمسودة الأمريكية، لعدم تضمّنها الأسس القانونية الدولية المعترف بها.
وقالت البعثة، في بيان، إن قرارات مجلس الأمن "يجب أن تعكس الإطار القانوني الدولي المتوافق عليه، وأن تؤكد الحلول والمبادئ الأساسية، وفي مقدمتها صيغة حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن "هذه المبادئ غابت تمامًا عن المشروع الأمريكي، ما دفع روسيا إلى صياغة مشروع بديل يهدف لتحقيق سلام مستدام في قطاع غزة".
روبيو يعلن تحقيق تقدم بشأن مشروع قرار مجلس الأمن حول قطاع غزة
بريطانيا وفرنسا تعدان مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن إرسال قوات دولية إلى غزة
