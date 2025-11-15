https://sarabic.ae/20251115/ساعات-حاسمة-برأيك-هل-سيصوت-مجلس-الأمن-لصالح-خطة-السلام-الأمريكية-في-قطاع-غزة؟-1107135156.html
ساعات حاسمة… برأيك هل سيصوت مجلس الأمن لصالح "خطة السلام" الأمريكية في قطاع غزة؟
ساعات حاسمة… برأيك هل سيصوت مجلس الأمن لصالح "خطة السلام" الأمريكية في قطاع غزة؟
يعتزم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين المقبل، التصويت على قرار يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في قطاع غزة. 15.11.2025, سبوتنيك عربي
في الوقت ذاته، كشفت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، عن تفاصيل مشروع القرار، الذي قدمته موسكو بشأن غزة، مؤكدة أنها اضطرت إلى إعداد مشروع بديل للمسودة الأمريكية، لعدم تضمّنها الأسس القانونية الدولية المعترف بها.وقالت البعثة، في بيان، إن قرارات مجلس الأمن "يجب أن تعكس الإطار القانوني الدولي المتوافق عليه، وأن تؤكد الحلول والمبادئ الأساسية، وفي مقدمتها صيغة حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن "هذه المبادئ غابت تمامًا عن المشروع الأمريكي، ما دفع روسيا إلى صياغة مشروع بديل يهدف لتحقيق سلام مستدام في قطاع غزة".
ويسمح المشروع للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
في الوقت ذاته، كشفت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، عن تفاصيل مشروع القرار، الذي قدمته موسكو بشأن غزة، مؤكدة أنها اضطرت إلى إعداد مشروع بديل للمسودة الأمريكية، لعدم تضمّنها الأسس القانونية الدولية المعترف بها.
وقالت البعثة، في بيان، إن قرارات مجلس الأمن "يجب أن تعكس الإطار القانوني الدولي المتوافق عليه، وأن تؤكد الحلول والمبادئ الأساسية، وفي مقدمتها صيغة حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن "هذه المبادئ غابت تمامًا عن المشروع الأمريكي، ما دفع روسيا إلى صياغة مشروع بديل يهدف لتحقيق سلام مستدام في قطاع غزة".