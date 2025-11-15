https://sarabic.ae/20251115/مندوب-واشنطن-لدى-الناتو-السلام-هو-السبيل-الوحيد-لإنهاء-النزاع-الأوكراني-1107142129.html
أكد المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ماثيو ويتاكر، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن السلام هو السبيل الوحيد لحل النزاع الأوكراني.
وكتب ويتاكر في منشور على "إكس": "ما زلت أؤمن بما يعتقده الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، أن السلام هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما".
وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نزال منفتحين على عملية التفاوض، ولا يمكن إجراء عملية التفاوض منفردة في ظل رفض نظام كييف مناقشة أي شيء والإجابة على الأسئلة المطروحة".
وأوضح بيسكوف أن الأوروبيين يظهرون ميلا لتشجيع كييف على مواصلة الحرب، بينما تميل الولايات المتحدة الأمريكية إلى التريث.