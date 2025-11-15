عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
مندوب واشنطن لدى "الناتو": السلام هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الأوكراني
أكد المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ماثيو ويتاكر، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن السلام هو السبيل الوحيد لحل النزاع... 15.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
وكتب ويتاكر في منشور على "إكس": "ما زلت أؤمن بما يعتقده الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، أن السلام هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما".وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نزال منفتحين على عملية التفاوض، ولا يمكن إجراء عملية التفاوض منفردة في ظل رفض نظام كييف مناقشة أي شيء والإجابة على الأسئلة المطروحة".وأوضح بيسكوف أن الأوروبيين يظهرون ميلا لتشجيع كييف على مواصلة الحرب، بينما تميل الولايات المتحدة الأمريكية إلى التريث.
أكد المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ماثيو ويتاكر، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن السلام هو السبيل الوحيد لحل النزاع الأوكراني.
وكتب ويتاكر في منشور على "إكس": "ما زلت أؤمن بما يعتقده الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، أن السلام هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما".

وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
12 نوفمبر, 14:10 GMT
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نزال منفتحين على عملية التفاوض، ولا يمكن إجراء عملية التفاوض منفردة في ظل رفض نظام كييف مناقشة أي شيء والإجابة على الأسئلة المطروحة".
وأوضح بيسكوف أن الأوروبيين يظهرون ميلا لتشجيع كييف على مواصلة الحرب، بينما تميل الولايات المتحدة الأمريكية إلى التريث.
