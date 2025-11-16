البنتاغون يتعهد بمواكبة الصين في إنتاج الطائرات المسيرة قريبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
أمساليوم
بث مباشر
البنتاغون يتعهد بمواكبة الصين في إنتاج الطائرات المسيرة قريبا
22:37 GMT 16.11.2025
البنتاغون يتعهد بمواكبة الصين في إنتاج الطائرات المسيرة قريبا
تابعنا عبر
صرح وزير الجيش الأمريكي، دانيال دريسكول، بأن الولايات المتحدة تهدف إلى مواكبة الصين وتجاوزها قريبًا في إنتاج الطائرات المسيرة، وتبذل قصارى جهدها لتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال.
واشنطن –سبوتنيك. وقال دريسكول في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، "سنستثمر في أشياء مثل أجهزة الاستشعار والمحركات عديمة الفرش ولوحات الدوائر الكهربائية والعديد من المكونات التي يصعب على القطاع الخاص الحصول عليها حاليًا. سيبني جيش الولايات المتحدة هذه المكونات في قواعدنا وسيمكّن القطاع الخاص من الشراء منا. وهكذا سنصنع طائرات مسيرة. سيصنع شركاؤنا من القطاع الخاص طائرات مسيرة، وسنلحق بالصين ونتفوق عليها بسرعة مذهلة".
وأقرّ دريسكول سابقًا بأن واشنطن اضطرت إلى إعادة النظر في إنفاقها على المعدات العسكرية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قدرة روسيا على إنتاج مليون طائرة مسيرة في 12 شهرًا.
صرح الوزير بأن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل تكلفة شراء معدات بملايين الدولارات يمكن تدميرها بواسطة طائرة مسيرة بسعر 800 دولار.
ومع ذلك، في نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح بأن الولايات المتحدة تخطط لشراء مليون طائرة مسيرة على الأقل خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، ويمكنها الحصول على ما بين نصف مليون وعدة ملايين سنويًا بعد ذلك.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 64 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
أمس, 05:21 GMT
وأضاف أن التوسع الكبير في برنامج شراء الطائرات المسيرة سيشكل تحديًا كبيرًا، حيث لا يشتري أكبر فرع في الجيش الأمريكي حاليًا سوى حوالي 50 ألف طائرة مسيرة سنويًا.
