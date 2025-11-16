https://sarabic.ae/20251116/البنتاغون-يتعهد-بمواكبة-الصين-في-إنتاج-الطائرات-المسيرة-قريبا-1107174950.html
البنتاغون يتعهد بمواكبة الصين في إنتاج الطائرات المسيرة قريبا
صرح وزير الجيش الأمريكي، دانيال دريسكول، بأن الولايات المتحدة تهدف إلى مواكبة الصين وتجاوزها قريبًا في إنتاج الطائرات المسيرة، وتبذل قصارى جهدها لتشجيع القطاع...
واشنطن –سبوتنيك. وقال دريسكول في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، "سنستثمر في أشياء مثل أجهزة الاستشعار والمحركات عديمة الفرش ولوحات الدوائر الكهربائية والعديد من المكونات التي يصعب على القطاع الخاص الحصول عليها حاليًا. سيبني جيش الولايات المتحدة هذه المكونات في قواعدنا وسيمكّن القطاع الخاص من الشراء منا. وهكذا سنصنع طائرات مسيرة. سيصنع شركاؤنا من القطاع الخاص طائرات مسيرة، وسنلحق بالصين ونتفوق عليها بسرعة مذهلة".صرح الوزير بأن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل تكلفة شراء معدات بملايين الدولارات يمكن تدميرها بواسطة طائرة مسيرة بسعر 800 دولار.ومع ذلك، في نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح بأن الولايات المتحدة تخطط لشراء مليون طائرة مسيرة على الأقل خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، ويمكنها الحصول على ما بين نصف مليون وعدة ملايين سنويًا بعد ذلك.وأضاف أن التوسع الكبير في برنامج شراء الطائرات المسيرة سيشكل تحديًا كبيرًا، حيث لا يشتري أكبر فرع في الجيش الأمريكي حاليًا سوى حوالي 50 ألف طائرة مسيرة سنويًا.
صرح وزير الجيش الأمريكي، دانيال دريسكول، بأن الولايات المتحدة تهدف إلى مواكبة الصين وتجاوزها قريبًا في إنتاج الطائرات المسيرة، وتبذل قصارى جهدها لتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال.
وأقرّ دريسكول سابقًا بأن واشنطن اضطرت إلى إعادة النظر في إنفاقها على المعدات العسكرية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قدرة روسيا على إنتاج مليون طائرة مسيرة في 12 شهرًا.
صرح الوزير بأن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل تكلفة شراء معدات بملايين الدولارات
يمكن تدميرها بواسطة طائرة مسيرة بسعر 800 دولار.
ومع ذلك، في نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح بأن الولايات المتحدة تخطط لشراء مليون طائرة مسيرة على الأقل خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، ويمكنها الحصول على ما بين نصف مليون وعدة ملايين سنويًا بعد ذلك.
وأضاف أن التوسع الكبير في برنامج شراء الطائرات المسيرة سيشكل تحديًا كبيرًا، حيث لا يشتري أكبر فرع في الجيش الأمريكي حاليًا سوى حوالي 50 ألف طائرة مسيرة سنويًا.