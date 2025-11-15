https://sarabic.ae/20251115/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-64-طائرة-مسيرة-أوكرانية-ليلا--وزارة-الدفاع-1107127024.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 64 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت 64 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري) وحتى الساعة 7:00 صباحًا يوم 15 نوفمبر (الجاري)، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 64 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان بأن الطائرات المسيرة الأوكرانية الـ64، توزعت مناطق إسقاطها كالآتي: "25 فوق أراضي مقاطعة ريازان، و17 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و8 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و5 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق أراضي مقاطعة سامارا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية تتارستان".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري) وحتى الساعة 7:00 صباحًا يوم 15 نوفمبر (الجاري)، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 64 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان بأن الطائرات المسيرة الأوكرانية الـ64، توزعت مناطق إسقاطها كالآتي: "25 فوق أراضي مقاطعة ريازان، و17 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و8 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و5 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق أراضي مقاطعة سامارا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية تتارستان".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.