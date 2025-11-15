الدفاعات الجوية الروسية تسقط 64 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251115/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-64-طائرة-مسيرة-أوكرانية-ليلا--وزارة-الدفاع-1107127024.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 64 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 64 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت 64 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.
2025-11-15T05:21+0000
2025-11-15T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري) وحتى الساعة 7:00 صباحًا يوم 15 نوفمبر (الجاري)، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 64 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان بأن الطائرات المسيرة الأوكرانية الـ64، توزعت مناطق إسقاطها كالآتي: "25 فوق أراضي مقاطعة ريازان، و17 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و8 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و5 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق أراضي مقاطعة سامارا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية تتارستان".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251113/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-130-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1107062239.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 64 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع

05:21 GMT 15.11.2025
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت 64 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري) وحتى الساعة 7:00 صباحًا يوم 15 نوفمبر (الجاري)، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 64 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان بأن الطائرات المسيرة الأوكرانية الـ64، توزعت مناطق إسقاطها كالآتي: "25 فوق أراضي مقاطعة ريازان، و17 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و8 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و5 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق أراضي مقاطعة سامارا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية تتارستان".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
13 نوفمبر, 05:29 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
