الدفاع الجوي الروسي يسقط 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل، بما في ذلك طائرة فوق منطقة موسكو. 13.11.2025

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو (20:00 بتوقيت غرينتش) في 12 نوفمبر حتى الساعة 8:00 صباحًا في 13 نوفمبر، اعترضت أنظمة التأهب للدفاع الجوي ودمرت 130 طائرة مسيرة ثابتة الجناح تابعة للقوات الأوكرانية".وذكرت الوزارة أن روسيا أسقطت 32 طائرة مسيرة في كل من مقاطعتي كورسك وبلغورود، و20 طائرة في مقاطعة فورونيج، و17 طائرة فوق البحر الأسود، وسبع طائرات في القرم، وست طائرات في مقاطعة أوريل، وخمس طائرات في إقليم كراسنودار، وأربع طائرات في مقاطعة تامبوف، وثلاث طائرات في مقاطعة روستوف، واثنتان في مقاطعة بريانسك.وأضافت الوزارة: "طائرة واحدة في كل من منطقتي تولا وموسكو". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

