الصومال.. تشغيل أكبر ميناء في العاصمة على مدار الساعة عقب تعزيز الإجراءات الأمنية
وأكد محمد نور، أمس السبت، أن "العمل المتواصل سيؤدي إلى تقليل الازدحام وتخفيض تأخيرات السفن، إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للميناء، وهو ما سينعكس إيجابا على إيرادات الدولة وكفاءة الحركة التجارية".واعتبر الوزير الصومالي أن "هذه الخطوة تمثل مكسبًا مهمًا للتجار الصوماليين، لما توفره من خدمات أكثر موثوقية وإجراءات أكثر مرونة"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).وأشار محمد نور إلى أن "هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير ميناء مقديشو وبقية الموانئ في البلاد، انسجاما مع رؤية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري".كما أعرب وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عن تقديره لمدير الميناء، السفير محمد علي نور أميريكو، ولإدارة ميناء "البيرق مقديشو"، وللأجهزة الأمنية، وجميع المؤسسات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.يشار إلى أن ميناء مقديشو هو الأكبر في الصومال، وتديره مجموعة "البيرق أليورت" التركية، منذ تحديثه في عام 2014.
الصومال.. تشغيل أكبر ميناء في العاصمة على مدار الساعة عقب تعزيز الإجراءات الأمنية

أعلن وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور، عن بدء التشغيل الرسمي لميناء مقديشو على مدار 24 ساعة، ابتداء من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بما يضمن تقديم خدمات متواصلة دون توقف، وقد جاء هذا التطور نتيجة تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة.
وأكد محمد نور، أمس السبت، أن "العمل المتواصل سيؤدي إلى تقليل الازدحام وتخفيض تأخيرات السفن، إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للميناء، وهو ما سينعكس إيجابا على إيرادات الدولة وكفاءة الحركة التجارية".
واعتبر الوزير الصومالي أن "هذه الخطوة تمثل مكسبًا مهمًا للتجار الصوماليين، لما توفره من خدمات أكثر موثوقية وإجراءات أكثر مرونة"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).
وأشار محمد نور إلى أن "هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير ميناء مقديشو وبقية الموانئ في البلاد، انسجاما مع رؤية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري".
كما أعرب وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عن تقديره لمدير الميناء، السفير محمد علي نور أميريكو، ولإدارة ميناء "البيرق مقديشو"، وللأجهزة الأمنية، وجميع المؤسسات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.
يشار إلى أن ميناء مقديشو هو الأكبر في الصومال، وتديره مجموعة "البيرق أليورت" التركية، منذ تحديثه في عام 2014.
