هجوم سيبراني في الصومال يعرض بيانات آلاف الأمريكيين للخطر

أكدت السفارة الأمريكية لدى مقديشو، وقوع هجوم إلكتروني كبير استهدف منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ما أدى إلى "اختراق... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

ووفقا لتنبيه أمني صادر عن السفارة، نجح قراصنة مجهولون في اختراق النظام الإلكتروني والوصول إلى معلومات حساسة تخص الأفراد، الذين قدموا طلبات للحصول على تأشيرات إلكترونية صومالية.وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن "الوثائق المسربة، المتداولة عبر الإنترنت، تتطابق على ما يبدو مع أنواع السجلات المخزنة في قاعدة بيانات الهجرة، على الرغم من أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هوية الأشخاص الذين تم اختراق معلوماتهم".وبحسب التقارير، ما تزال الأنظمة المرتبطة بمنصة التأشيرة الإلكترونية في الصومال معطلة، بينما تحاول السلطات تقييم الأضرار واحتوائها.صراع النفوذ الدولي على الصومال.. هل يقوض خطوات مقديشو نحو الاستقرار؟القوات الأمنية الصومالية تجهض هجوما إرهابيا على مقر المخابرات الوطنية

