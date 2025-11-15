https://sarabic.ae/20251115/هجوم-سيبراني-في-الصومال-يعرض-بيانات-آلاف-الأمريكيين-للخطر-1107135602.html
هجوم سيبراني في الصومال يعرض بيانات آلاف الأمريكيين للخطر
هجوم سيبراني في الصومال يعرض بيانات آلاف الأمريكيين للخطر
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة الأمريكية لدى مقديشو، وقوع هجوم إلكتروني كبير استهدف منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ما أدى إلى "اختراق... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T11:48+0000
2025-11-15T11:48+0000
2025-11-15T11:48+0000
الصومال
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099419486_0:78:1472:906_1920x0_80_0_0_00dbf30c716a59732bd25413225e72cc.jpg
ووفقا لتنبيه أمني صادر عن السفارة، نجح قراصنة مجهولون في اختراق النظام الإلكتروني والوصول إلى معلومات حساسة تخص الأفراد، الذين قدموا طلبات للحصول على تأشيرات إلكترونية صومالية.وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن "الوثائق المسربة، المتداولة عبر الإنترنت، تتطابق على ما يبدو مع أنواع السجلات المخزنة في قاعدة بيانات الهجرة، على الرغم من أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هوية الأشخاص الذين تم اختراق معلوماتهم".وبحسب التقارير، ما تزال الأنظمة المرتبطة بمنصة التأشيرة الإلكترونية في الصومال معطلة، بينما تحاول السلطات تقييم الأضرار واحتوائها.صراع النفوذ الدولي على الصومال.. هل يقوض خطوات مقديشو نحو الاستقرار؟القوات الأمنية الصومالية تجهض هجوما إرهابيا على مقر المخابرات الوطنية
https://sarabic.ae/20251109/ما-الرسائل-التي-تحملها-عودة-القراصنة-الصوماليين-في-المحيط-الهندي؟-1106914140.html
الصومال
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099419486_85:0:1393:981_1920x0_80_0_0_e61ccbb929fc9e0efb2983d996977224.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
هجوم سيبراني في الصومال يعرض بيانات آلاف الأمريكيين للخطر
أكدت السفارة الأمريكية لدى مقديشو، وقوع هجوم إلكتروني كبير استهدف منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ما أدى إلى "اختراق البيانات الشخصية لما لا يقل عن 35 ألف متقدم، ومن المحتمل أن يكون من بينهم آلاف المواطنين الأمريكيين"، على حد قولها.
ووفقا لتنبيه أمني صادر عن السفارة، نجح قراصنة مجهولون في اختراق النظام الإلكتروني والوصول إلى معلومات حساسة تخص الأفراد، الذين قدموا طلبات للحصول على تأشيرات إلكترونية صومالية.
وتشمل البيانات المسربة، بحسب موقع صومالي، الأسماء والصور الشخصية وتواريخ وأماكن الميلاد وعناوين البريد الإلكتروني والحالة الاجتماعية وعناوين المنازل.
وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن "الوثائق المسربة، المتداولة عبر الإنترنت، تتطابق على ما يبدو مع أنواع السجلات المخزنة في قاعدة بيانات الهجرة، على الرغم من أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هوية الأشخاص الذين تم اختراق معلوماتهم".
وأدى هذا الحادث إلى تداعيات دبلوماسية كبيرة، حيث أفادت مصادر بطرد عدد من الدبلوماسيين الأجانب على خلفية الاختراق، تزامنا مع التحقيقات الجارية.
وبحسب التقارير، ما تزال الأنظمة المرتبطة بمنصة التأشيرة الإلكترونية في الصومال معطلة، بينما تحاول السلطات تقييم الأضرار واحتوائها.