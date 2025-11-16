https://sarabic.ae/20251116/القيادة-الوسطى-الأمريكية-إيران-استولت-على-سفينة-تجارية-في-مضيق-هرمز-بشكل-غير-قانوني-1107164018.html
القيادة الوسطى الأمريكية: إيران استولت على سفينة تجارية في مضيق هرمز "بشكل غير قانوني"
القيادة الوسطى الأمريكية: إيران استولت على سفينة تجارية في مضيق هرمز "بشكل غير قانوني"
قالت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الأحد، إن القوات الإيرانية قامت، بالاستيلاء على سفينة تجارية تحمل علم جزر مارشال أثناء عبورها مضيق هرمز، واصفة العملية...
قالت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الأحد، إن القوات الإيرانية قامت، بالاستيلاء على سفينة تجارية تحمل علم جزر مارشال أثناء عبورها مضيق هرمز، واصفة العملية بأنها "استيلاء غير قانوني" وانتهاك واضح للقانون الدولي.
وأوضحت القيادة، في بيان لها، أن عناصر من القوات الإيرانية صعدوا إلى السفينة واقتحموها بالقوة قبل السيطرة عليها، معتبرة أن الخطوة "تقوّض مبادئ حرية الملاحة وتشكل تهديداً لاستقرار الممرات البحرية الدولية".
ودعت القيادة الوسطى طهران إلى تقديم أساس قانوني يبرر عملية احتجاز السفينة، مشددة على ضرورة احترام القوانين الدولية التي تنظّم حركة المرور في الممرات البحرية الحيوية.
وأعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، أن مقاتليها أوقفوا ناقلة النفط "تالارا"
، "في إطار حماية مصالح وموارد إيران"، وفق تعبيرها.
ورصدت وحدات الاستجابة السريعة تحركات الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال، وبناء على أمر قضائي، قامت بتتبعها وتوقيفها عند الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي، صباح الجمعة الماضية.
وأوضحت أن "الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية في طريقها إلى سنغافورة، وتم توجيهها إلى المرساة المخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المسجلة عليها"، وفقا لوكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأكدت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن "العملية جاءت تنفيذا للواجبات القانونية في حماية موارد البلاد"، مشيرة إلى أن "التحقق من الشحنة وتفتيش السفينة ووثائقها أظهر أن الناقلة كانت تنقل بضائع غير مصرح بها".