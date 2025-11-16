عربي
بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث
بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث
بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث

00:21 GMT 16.11.2025
© AP Photo / Petr David Josekملك بريطانيا تشارلز الثالث في قصر بكنغهام في لندن، إنجلترا 6 مايو 2023.
ملك بريطانيا تشارلز الثالث في قصر بكنغهام في لندن، إنجلترا 6 مايو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Petr David Josek
تابعنا عبر
قالت بريطانيا، أمس السبت، إنها ستطلق أكبر إصلاح شامل لسياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستوحية ذلك من نهج الدنمارك الذي يعد من أكثر السياسات صرامة في أوروبا وتعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.
وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، لا سيما فيما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا، وذلك في مسعى للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي دفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء وأجبر حزب العمال على تبني موقف أكثر صرامة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه في إطار تلك التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.
وأضافت الوزارة التي ترأسها شابانا محمود أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون.
وذكرت أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
ومن المتوقع أن تقدم شايانا محمود يوم الاثنين مزيدا من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي تقول وزارة الداخلية إنها تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل إبعادهم.
العاصمة البريطانية لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
بريطانيا تطلق نظاما جديدا للحد من الهجرة غير الشرعية
26 سبتمبر, 08:26 GMT
وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين. فقد تقدم حوالي 109343 شخصا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة في العام المنتهي في مارس/ آذار 2025، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام السابق، وستة بالمئة فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103081 طلب لجوء.
