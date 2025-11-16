https://sarabic.ae/20251116/حاملة-الطائرات-الأمريكية-جيرالد-فورد-تصل-إلى-البحر-الكاريبي-وسط-تصعيد-خطير-1107165867.html
حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تصل إلى البحر الكاريبي وسط تصعيد خطير
وأعلنت البحرية في بيان لها: "عبرت مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الأمريكية، بقيادة أكبر حاملة طائرات في العالم، يو إس إس جيرالد ر. فورد (CVN 78)، ممر أنيغادا ودخلت البحر الكاريبي في 16 نوفمبر".في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بنشر مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" القتالية في القيادة الجنوبية الأمريكية في أمريكا الوسطى والجنوبية.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات.وفي شهري سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رأيه بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كرئيس للدولة "باتت معدودة"، لكنه أكد أيضًا أن واشنطن لا تعتزم خوض حرب مع كاراكاس.
أعلنت البحرية الأمريكية، وسط تصاعد التوترات مع فنزويلا، وصول مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الأمريكية، بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد ر. فورد"، إلى البحر الكاريبي.
وأعلنت البحرية في بيان لها: "عبرت مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الأمريكية، بقيادة أكبر حاملة طائرات في العالم، يو إس إس جيرالد ر. فورد (CVN 78)، ممر أنيغادا ودخلت البحر الكاريبي في 16 نوفمبر".
يبلغ عدد طاقم حاملة الطائرات 4000 فرد، كما تحمل أيضًا العشرات من الطائرات التكتيكية.
في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بنشر مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" القتالية في القيادة الجنوبية الأمريكية في أمريكا الوسطى والجنوبية.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات.
وفي شهري سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
وفي أواخر سبتمبر، أفادت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية أن الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل فنزويلا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رأيه بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كرئيس للدولة "باتت معدودة"، لكنه أكد أيضًا أن واشنطن لا تعتزم خوض حرب مع كاراكاس.