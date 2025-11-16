عربي
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تصل إلى البحر الكاريبي وسط تصعيد خطير
أعلنت البحرية الأمريكية، وسط تصاعد التوترات مع فنزويلا، وصول مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الأمريكية، بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد ر. فورد"، إلى...
وأعلنت البحرية في بيان لها: "عبرت مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الأمريكية، بقيادة أكبر حاملة طائرات في العالم، يو إس إس جيرالد ر. فورد (CVN 78)، ممر أنيغادا ودخلت البحر الكاريبي في 16 نوفمبر".في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بنشر مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" القتالية في القيادة الجنوبية الأمريكية في أمريكا الوسطى والجنوبية.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات.وفي شهري سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رأيه بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كرئيس للدولة "باتت معدودة"، لكنه أكد أيضًا أن واشنطن لا تعتزم خوض حرب مع كاراكاس.
أعلنت البحرية الأمريكية، وسط تصاعد التوترات مع فنزويلا، وصول مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الأمريكية، بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد ر. فورد"، إلى البحر الكاريبي.
وأعلنت البحرية في بيان لها: "عبرت مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الأمريكية، بقيادة أكبر حاملة طائرات في العالم، يو إس إس جيرالد ر. فورد (CVN 78)، ممر أنيغادا ودخلت البحر الكاريبي في 16 نوفمبر".
يبلغ عدد طاقم حاملة الطائرات 4000 فرد، كما تحمل أيضًا العشرات من الطائرات التكتيكية.
في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بنشر مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" القتالية في القيادة الجنوبية الأمريكية في أمريكا الوسطى والجنوبية.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو برفقة زوجته سيليا فلوريس في حفل استقبالٍ نيابةً عن الرئيس الروسي، تكريمًا لرؤساء الدول المدعوين للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
مادورو يوقع قانونا لتأسيس القيادة الوطنية الشاملة للدفاع في فنزويلا
12 نوفمبر, 04:09 GMT
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات.
وفي شهري سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
وفي أواخر سبتمبر، أفادت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية أن الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل فنزويلا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رأيه بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كرئيس للدولة "باتت معدودة"، لكنه أكد أيضًا أن واشنطن لا تعتزم خوض حرب مع كاراكاس.
