عربي
أمساليوم
بث مباشر
فيدان: ترامب يأمر برفع العقوبات المفروضة على تركيا بسبب شراء منظومة "إس-400" الروسية
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر باتخاذ إجراءات لبدء رفع العقوبات المفروضة على تركيا (بموجب قانون...
إسطنبول –سبوتنيك. وقال فيدان في مقابلة مع قناة "خبر تورك" التلفزيونية، "أبلغ ترامب أردوغان في الاجتماع بأنه لا ينبغي أن تكون هناك عقوبات بموجب قانون كاتسا بين الدول وأنه يجب رفعها، وأعطى تعليمات للمسؤولين في هذا الشأن".وأضاف أن "إدارة ترامب تختلف اختلافا جوهريا عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وهي ملتزمة بمعالجة هذه القضية". مشيرا إلى أنه "من المتوقع التوصل إلى حل لمشكلة العقوبات قريبا".وكانت تركيا قد أبرمت في عام 2017 صفقة مع روسيا لشراء منظومة الدفاع "إس-400"، واستلمت الدفعات الأولى منها خلال صيف وخريف 2019.
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر باتخاذ إجراءات لبدء رفع العقوبات المفروضة على تركيا (بموجب قانون كاتسا) بعد شراء منظومة "إس-400" الروسية.
إسطنبول –سبوتنيك. وقال فيدان في مقابلة مع قناة "خبر تورك" التلفزيونية، "أبلغ ترامب أردوغان في الاجتماع بأنه لا ينبغي أن تكون هناك عقوبات بموجب قانون كاتسا بين الدول وأنه يجب رفعها، وأعطى تعليمات للمسؤولين في هذا الشأن".
وأضاف أن "إدارة ترامب تختلف اختلافا جوهريا عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وهي ملتزمة بمعالجة هذه القضية". مشيرا إلى أنه "من المتوقع التوصل إلى حل لمشكلة العقوبات قريبا".
إعلام: تركيا ترفض طلب واشنطن بالتخلي عن منظومة "إس -400"
وكانت تركيا قد أبرمت في عام 2017 صفقة مع روسيا لشراء منظومة الدفاع "إس-400"، واستلمت الدفعات الأولى منها خلال صيف وخريف 2019.
