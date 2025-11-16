https://sarabic.ae/20251116/فيدان-ترامب-يأمر-برفع-العقوبات-المفروضة-على-تركيا-بسبب-شراء-منظومة-إس-400-الروسية-1107148889.html
فيدان: ترامب يأمر برفع العقوبات المفروضة على تركيا بسبب شراء منظومة "إس-400" الروسية
فيدان: ترامب يأمر برفع العقوبات المفروضة على تركيا بسبب شراء منظومة "إس-400" الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر باتخاذ إجراءات لبدء رفع العقوبات المفروضة على تركيا (بموجب قانون... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T03:05+0000
2025-11-16T03:05+0000
2025-11-16T03:05+0000
ترامب
روسيا
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095189521_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_5fd21ec5392af756ad99ff26bb96ad9b.jpg
إسطنبول –سبوتنيك. وقال فيدان في مقابلة مع قناة "خبر تورك" التلفزيونية، "أبلغ ترامب أردوغان في الاجتماع بأنه لا ينبغي أن تكون هناك عقوبات بموجب قانون كاتسا بين الدول وأنه يجب رفعها، وأعطى تعليمات للمسؤولين في هذا الشأن".وأضاف أن "إدارة ترامب تختلف اختلافا جوهريا عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وهي ملتزمة بمعالجة هذه القضية". مشيرا إلى أنه "من المتوقع التوصل إلى حل لمشكلة العقوبات قريبا".وكانت تركيا قد أبرمت في عام 2017 صفقة مع روسيا لشراء منظومة الدفاع "إس-400"، واستلمت الدفعات الأولى منها خلال صيف وخريف 2019.
https://sarabic.ae/20251106/إعلام-تركيا-ترفض-طلب-واشنطن-بالتخلي-عن-منظومة-إس--400-1106800955.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095189521_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1781a1d02f60352d1b3ab4546a125b4c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, روسيا, أخبار تركيا اليوم
ترامب, روسيا, أخبار تركيا اليوم
فيدان: ترامب يأمر برفع العقوبات المفروضة على تركيا بسبب شراء منظومة "إس-400" الروسية
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر باتخاذ إجراءات لبدء رفع العقوبات المفروضة على تركيا (بموجب قانون كاتسا) بعد شراء منظومة "إس-400" الروسية.
إسطنبول –سبوتنيك. وقال فيدان في مقابلة مع قناة "خبر تورك" التلفزيونية، "أبلغ ترامب أردوغان في الاجتماع بأنه لا ينبغي أن تكون هناك عقوبات بموجب قانون كاتسا بين الدول وأنه يجب رفعها، وأعطى تعليمات للمسؤولين في هذا الشأن
".
وأضاف أن "إدارة ترامب تختلف اختلافا جوهريا عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وهي ملتزمة بمعالجة هذه القضية". مشيرا إلى أنه "من المتوقع التوصل إلى حل لمشكلة العقوبات قريبا".
وكانت تركيا قد أبرمت في عام 2017 صفقة مع روسيا لشراء منظومة الدفاع "إس-400"، واستلمت الدفعات الأولى منها خلال صيف وخريف 2019.