قوات حرس الحدود الأمريكية تعتقل 81 شخصا في شارلوت كارولاينا الشمالية
موسكو –سبوتنيك. سبق لشبكة "NBC" أن نشرت تقريرًا عن نشر قوات حرس الحدود في المدينة والاعتقالات التي بدأت.وقال بوفينو على حسابه بموقع "إكس"، نفذ 81 اعتقالًا في غضون 5 ساعات تقريبًا! العديد من المعتقلين لديهم سوابق جنائية وهجرة مهمة".في يونيو/حزيران، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في المدن الكبرى لمكافحة الجريمة.وتم نشر الحرس الوطني الأمريكي ووكالات أخرى في لوس أنجلوس وواشنطن وشيكاغو وممفيس وبورتلاند وسان فرانسيسكو.ومع ذلك، غالبًا ما واجهت هذه الممارسة مقاومة من قضاة المقاطعات، الذين وجدوا أن إجراءات إدارة ترامب غير قانونية.
اعتقلت قوات حرس الحدود الأمريكية 81 شخصًا خلال عملية في مدينة شارلوت، كارولاينا الشمالية، وصرح غريغوري بوفينو، كبير مسؤولي إنفاذ حرس الحدود، بأن العديد من المعتقلين لديهم سوابق جنائية وهجرة.
موسكو –سبوتنيك. سبق لشبكة "NBC" أن نشرت تقريرًا عن نشر قوات حرس الحدود في المدينة والاعتقالات التي بدأت.
وقال بوفينو على حسابه بموقع "إكس"، نفذ 81 اعتقالًا في غضون 5 ساعات تقريبًا! العديد من المعتقلين لديهم سوابق جنائية وهجرة مهمة".
في يونيو/حزيران، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في المدن الكبرى لمكافحة الجريمة.
وتم نشر الحرس الوطني الأمريكي ووكالات أخرى في لوس أنجلوس وواشنطن وشيكاغو وممفيس وبورتلاند وسان فرانسيسكو.
ومع ذلك، غالبًا ما واجهت هذه الممارسة مقاومة من قضاة المقاطعات، الذين وجدوا أن إجراءات إدارة ترامب غير قانونية.
