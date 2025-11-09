هجوم مسلح على عناصر حرس الحدود الأمريكي في شيكاغو.. فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
هجوم مسلح على عناصر حرس الحدود الأمريكي في شيكاغو.. فيديو
هجوم مسلح على عناصر حرس الحدود الأمريكي في شيكاغو.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن عناصر من حرس الحدود تعرضوا لهجوم مسلح أثناء أداء مهامهم في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T05:42+0000
2025-11-09T05:42+0000
الحرس الوطني
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101503552_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_6b85e9c6aa57a64793ea4b20b99651f1.jpg
وقالت الوزارة في بيان على منصة "إكس"، إن الحادث وقع عندما كان أفراد حرس الحدود ينفذون عمليات لمراقبة الهجرة بالقرب من شارع 26 وتقاطع كيدزي، حيث أقدم رجل مجهول يقود سيارة جيب سوداء على إطلاق النار على العناصر قبل أن يفرّ من المكان، بينما قام عدد من الأشخاص بإلقاء عبوة طلاء وطوب على مركبات حرس الحدود. وأكد البيان أن المهاجم والمركبة لا يزالان طليقين.وأشارت الوزارة إلى أن الاعتداءات على أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية شهدت تصاعدًا خلال الشهرين الماضيين، محذّرة من "اتجاه متزايد للعنف والعرقلة" ضد قواتها.ويأتي الحادث في ظل توتر متزايد في شيكاغو، بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 300 جندي من الحرس الوطني إلى المدينة، ما أثار احتجاجات واسعة استخدمت خلالها القوات مواد شبيهة بالمهيجات الكيميائية لتفريق المتظاهرين.وقد رفعت سلطات ولاية إلينوي دعوى قضائية ضد ترامب في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، متهمة إياه بانتهاك القوانين باستخدام الحرس الوطني داخل الولاية دون تفويض.وكان ترامب قد أعلن في أغسطس/آب الماضي عن حزمة إجراءات أمنية فدرالية لمكافحة الجريمة في واشنطن، تضمنت وضع شرطة العاصمة تحت إشراف مباشر للحكومة الفدرالية ونشر قوات الحرس الوطني هناك، ملوّحًا بإرسال الجيش في حال تطلب الأمر ذلك.
https://sarabic.ae/20251010/محكمة-أمريكية-توقف-مؤقتا-قرار-ترامب-نشر-الحرس-الوطني-شيكاغو-1105818864.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101503552_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_bafca7f1f13985956f36cba3d69fd8e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرس الوطني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرس الوطني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

هجوم مسلح على عناصر حرس الحدود الأمريكي في شيكاغو.. فيديو

05:42 GMT 09.11.2025
© AP Photoمواجهات الحرس الوطني الأمريكي والمحتجين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا
مواجهات الحرس الوطني الأمريكي والمحتجين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن عناصر من حرس الحدود تعرضوا لهجوم مسلح أثناء أداء مهامهم في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.
وقالت الوزارة في بيان على منصة "إكس"، إن الحادث وقع عندما كان أفراد حرس الحدود ينفذون عمليات لمراقبة الهجرة بالقرب من شارع 26 وتقاطع كيدزي، حيث أقدم رجل مجهول يقود سيارة جيب سوداء على إطلاق النار على العناصر قبل أن يفرّ من المكان، بينما قام عدد من الأشخاص بإلقاء عبوة طلاء وطوب على مركبات حرس الحدود. وأكد البيان أن المهاجم والمركبة لا يزالان طليقين.
وأشارت الوزارة إلى أن الاعتداءات على أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية شهدت تصاعدًا خلال الشهرين الماضيين، محذّرة من "اتجاه متزايد للعنف والعرقلة" ضد قواتها.
ويأتي الحادث في ظل توتر متزايد في شيكاغو، بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 300 جندي من الحرس الوطني إلى المدينة، ما أثار احتجاجات واسعة استخدمت خلالها القوات مواد شبيهة بالمهيجات الكيميائية لتفريق المتظاهرين.
وقد رفعت سلطات ولاية إلينوي دعوى قضائية ضد ترامب في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، متهمة إياه بانتهاك القوانين باستخدام الحرس الوطني داخل الولاية دون تفويض.
الحرس الوطني الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
محكمة أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب نشر الحرس الوطني في شيكاغو
10 أكتوبر, 00:41 GMT
وكان ترامب قد أعلن في أغسطس/آب الماضي عن حزمة إجراءات أمنية فدرالية لمكافحة الجريمة في واشنطن، تضمنت وضع شرطة العاصمة تحت إشراف مباشر للحكومة الفدرالية ونشر قوات الحرس الوطني هناك، ملوّحًا بإرسال الجيش في حال تطلب الأمر ذلك.
