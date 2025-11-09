https://sarabic.ae/20251109/هجوم-مسلح-على-عناصر-حرس-الحدود-الأمريكي-في-شيكاغو-فيديو-1106893484.html
هجوم مسلح على عناصر حرس الحدود الأمريكي في شيكاغو.. فيديو
هجوم مسلح على عناصر حرس الحدود الأمريكي في شيكاغو.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن عناصر من حرس الحدود تعرضوا لهجوم مسلح أثناء أداء مهامهم في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T05:42+0000
2025-11-09T05:42+0000
2025-11-09T05:42+0000
الحرس الوطني
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101503552_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_6b85e9c6aa57a64793ea4b20b99651f1.jpg
وقالت الوزارة في بيان على منصة "إكس"، إن الحادث وقع عندما كان أفراد حرس الحدود ينفذون عمليات لمراقبة الهجرة بالقرب من شارع 26 وتقاطع كيدزي، حيث أقدم رجل مجهول يقود سيارة جيب سوداء على إطلاق النار على العناصر قبل أن يفرّ من المكان، بينما قام عدد من الأشخاص بإلقاء عبوة طلاء وطوب على مركبات حرس الحدود. وأكد البيان أن المهاجم والمركبة لا يزالان طليقين.وأشارت الوزارة إلى أن الاعتداءات على أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية شهدت تصاعدًا خلال الشهرين الماضيين، محذّرة من "اتجاه متزايد للعنف والعرقلة" ضد قواتها.ويأتي الحادث في ظل توتر متزايد في شيكاغو، بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 300 جندي من الحرس الوطني إلى المدينة، ما أثار احتجاجات واسعة استخدمت خلالها القوات مواد شبيهة بالمهيجات الكيميائية لتفريق المتظاهرين.وقد رفعت سلطات ولاية إلينوي دعوى قضائية ضد ترامب في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، متهمة إياه بانتهاك القوانين باستخدام الحرس الوطني داخل الولاية دون تفويض.وكان ترامب قد أعلن في أغسطس/آب الماضي عن حزمة إجراءات أمنية فدرالية لمكافحة الجريمة في واشنطن، تضمنت وضع شرطة العاصمة تحت إشراف مباشر للحكومة الفدرالية ونشر قوات الحرس الوطني هناك، ملوّحًا بإرسال الجيش في حال تطلب الأمر ذلك.
https://sarabic.ae/20251010/محكمة-أمريكية-توقف-مؤقتا-قرار-ترامب-نشر-الحرس-الوطني-شيكاغو-1105818864.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101503552_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_bafca7f1f13985956f36cba3d69fd8e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الحرس الوطني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرس الوطني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
هجوم مسلح على عناصر حرس الحدود الأمريكي في شيكاغو.. فيديو
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن عناصر من حرس الحدود تعرضوا لهجوم مسلح أثناء أداء مهامهم في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.
وقالت الوزارة في بيان على منصة "إكس"، إن الحادث وقع عندما كان أفراد حرس الحدود ينفذون عمليات لمراقبة الهجرة بالقرب من شارع 26 وتقاطع كيدزي، حيث أقدم رجل مجهول يقود سيارة جيب سوداء على إطلاق النار على العناصر قبل أن يفرّ من المكان، بينما قام عدد من الأشخاص بإلقاء عبوة طلاء وطوب على مركبات حرس الحدود. وأكد البيان أن المهاجم والمركبة لا يزالان طليقين.
وأشارت الوزارة إلى أن الاعتداءات على أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية شهدت تصاعدًا خلال الشهرين الماضيين، محذّرة من "اتجاه متزايد للعنف والعرقلة" ضد قواتها.
ويأتي الحادث في ظل توتر متزايد في شيكاغو، بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 300 جندي من الحرس الوطني إلى المدينة، ما أثار احتجاجات واسعة استخدمت خلالها القوات مواد شبيهة بالمهيجات الكيميائية لتفريق المتظاهرين.
وقد رفعت سلطات ولاية إلينوي دعوى قضائية ضد ترامب في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، متهمة إياه بانتهاك القوانين
باستخدام الحرس الوطني داخل الولاية دون تفويض.
وكان ترامب قد أعلن في أغسطس/آب الماضي عن حزمة إجراءات أمنية فدرالية لمكافحة الجريمة في واشنطن، تضمنت وضع شرطة العاصمة تحت إشراف مباشر للحكومة الفدرالية ونشر قوات الحرس الوطني هناك، ملوّحًا بإرسال الجيش في حال تطلب الأمر ذلك.