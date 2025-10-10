https://sarabic.ae/20251010/محكمة-أمريكية-توقف-مؤقتا-قرار-ترامب-نشر-الحرس-الوطني-شيكاغو-1105818864.html
محكمة أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب نشر الحرس الوطني شيكاغو
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس، أن محكمة في ولاية إلينوي الأمريكية أصدرت قرارًا يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشر الحرس الوطني في مدينة شيكاغو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101458951_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_d079c1556db66ab4fe5dded35a35e6dc.jpg
وكانت القيادة الشمالية الأمريكية أعلنت، الخميس، أن نحو 500 جندي من الحرس الوطني وصلوا إلى منطقة شيكاغو للمساعدة في حفظ النظام والأمن، مشيرة إلى أن فترة تعبئتهم الأولية تمتد لـ60 يومًا.وانتقد حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتسكر، يوم الأربعاء، وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسِث بسبب تعطيله مكالمة عمل مقررة يوم السبت لمناقشة نشر الحرس الوطني في الولاية، إذ اختار بدلاً من ذلك حضور مباراة كرة قدم ساهم خلالها في تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس لأكبر عدد من تمرينات الضغط المتزامنة.وكانت ولاية إلينوي، التي تضم مدينة شيكاغو، قد رفعت دعوى قضائية يوم الاثنين ضد إدارة ترامب لمنعها من نشر الحرس الوطني في الولاية والمدينة.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يعتقد أن الحاكم بريتسكر ومسؤولين ديمقراطيين آخرين لا يعترفون بتزايد معدلات الجريمة في شوارع مدنهم وولاياتهم لأنهم "يخشون على حياتهم".
شيكاغو, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الوطني الأمريكي
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس، أن محكمة في ولاية إلينوي الأمريكية أصدرت قرارًا يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشر الحرس الوطني في مدينة شيكاغو لمدة 14 يومًا.
وكانت القيادة الشمالية الأمريكية أعلنت، الخميس، أن نحو 500 جندي من الحرس الوطني وصلوا إلى منطقة شيكاغو للمساعدة في حفظ النظام والأمن، مشيرة إلى أن فترة تعبئتهم الأولية تمتد لـ60 يومًا.
وانتقد حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتسكر، يوم الأربعاء، وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسِث بسبب تعطيله مكالمة عمل مقررة يوم السبت لمناقشة نشر الحرس الوطني في الولاية، إذ اختار بدلاً من ذلك حضور مباراة كرة قدم ساهم خلالها في تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس لأكبر عدد من تمرينات الضغط المتزامنة.
وكانت ولاية إلينوي، التي تضم مدينة شيكاغو، قد رفعت دعوى قضائية يوم الاثنين ضد إدارة ترامب لمنعها من نشر الحرس الوطني
في الولاية والمدينة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يعتقد أن الحاكم بريتسكر ومسؤولين ديمقراطيين آخرين لا يعترفون بتزايد معدلات الجريمة في شوارع مدنهم وولاياتهم لأنهم "يخشون على حياتهم".