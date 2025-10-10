عربي
الحكومة الإسرائيلية تصادق على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب
أمساليوم
بث مباشر
محكمة أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب نشر الحرس الوطني شيكاغو
سبوتنيك عربي
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس، أن محكمة في ولاية إلينوي الأمريكية أصدرت قرارًا يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشر الحرس الوطني في مدينة شيكاغو... 10.10.2025
شيكاغو
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الوطني الأمريكي
وكانت القيادة الشمالية الأمريكية أعلنت، الخميس، أن نحو 500 جندي من الحرس الوطني وصلوا إلى منطقة شيكاغو للمساعدة في حفظ النظام والأمن، مشيرة إلى أن فترة تعبئتهم الأولية تمتد لـ60 يومًا.وانتقد حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتسكر، يوم الأربعاء، وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسِث بسبب تعطيله مكالمة عمل مقررة يوم السبت لمناقشة نشر الحرس الوطني في الولاية، إذ اختار بدلاً من ذلك حضور مباراة كرة قدم ساهم خلالها في تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس لأكبر عدد من تمرينات الضغط المتزامنة.وكانت ولاية إلينوي، التي تضم مدينة شيكاغو، قد رفعت دعوى قضائية يوم الاثنين ضد إدارة ترامب لمنعها من نشر الحرس الوطني في الولاية والمدينة.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يعتقد أن الحاكم بريتسكر ومسؤولين ديمقراطيين آخرين لا يعترفون بتزايد معدلات الجريمة في شوارع مدنهم وولاياتهم لأنهم "يخشون على حياتهم".
شيكاغو
الولايات المتحدة الأمريكية
تابعنا عبر
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس، أن محكمة في ولاية إلينوي الأمريكية أصدرت قرارًا يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشر الحرس الوطني في مدينة شيكاغو لمدة 14 يومًا.
وكانت القيادة الشمالية الأمريكية أعلنت، الخميس، أن نحو 500 جندي من الحرس الوطني وصلوا إلى منطقة شيكاغو للمساعدة في حفظ النظام والأمن، مشيرة إلى أن فترة تعبئتهم الأولية تمتد لـ60 يومًا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
ترامب يأمر بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو
5 أكتوبر, 03:09 GMT
وانتقد حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتسكر، يوم الأربعاء، وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسِث بسبب تعطيله مكالمة عمل مقررة يوم السبت لمناقشة نشر الحرس الوطني في الولاية، إذ اختار بدلاً من ذلك حضور مباراة كرة قدم ساهم خلالها في تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس لأكبر عدد من تمرينات الضغط المتزامنة.
وكانت ولاية إلينوي، التي تضم مدينة شيكاغو، قد رفعت دعوى قضائية يوم الاثنين ضد إدارة ترامب لمنعها من نشر الحرس الوطني في الولاية والمدينة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يعتقد أن الحاكم بريتسكر ومسؤولين ديمقراطيين آخرين لا يعترفون بتزايد معدلات الجريمة في شوارع مدنهم وولاياتهم لأنهم "يخشون على حياتهم".
