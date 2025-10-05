ترامب يأمر بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو

عربي
موسكو –سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، في بيان، إن "الرئيس ترامب وافق على إرسال 300 عنصر من الحرس الوطني".وأضافت أن ذلك "لحماية الموظفين الفيدراليين والمنشآت التابعة للحكومة الاتحادية".كانت قاضية اتحادية أصدرت قرارا يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا من نشر 200 جندي من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون لحين البت في دعوى قضائية تطعن في خطوة ترامب.يُمثل قرار قاضية المحكمة الجزئية كارين إيمرجوت في بورتلاند أحدث انتكاسة للرئيس الجمهوري في سعيه لإرسال قوات من الجيش إلى مدن يصفها بأنها خارجة عن القانون وذلك رغم اعتراض قادتها الديمقراطيين.
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر، اليوم الأحد، أمرًا بنشر 300 جندي من قوات الحرس الوطني في مدينة شيكاغو.
موسكو –سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، في بيان، إن "الرئيس ترامب وافق على إرسال 300 عنصر من الحرس الوطني".
وأضافت أن ذلك "لحماية الموظفين الفيدراليين والمنشآت التابعة للحكومة الاتحادية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي
أمس, 20:34 GMT
كانت قاضية اتحادية أصدرت قرارا يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا من نشر 200 جندي من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون لحين البت في دعوى قضائية تطعن في خطوة ترامب.
يُمثل قرار قاضية المحكمة الجزئية كارين إيمرجوت في بورتلاند أحدث انتكاسة للرئيس الجمهوري في سعيه لإرسال قوات من الجيش إلى مدن يصفها بأنها خارجة عن القانون وذلك رغم اعتراض قادتها الديمقراطيين.
