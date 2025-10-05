https://sarabic.ae/20251005/ترامب-يأمر-بنشر-300-جندي-من-الحرس-الوطني-في-شيكاغو-1105630058.html
ترامب يأمر بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر، اليوم الأحد، أمرًا بنشر 300 جندي من قوات الحرس الوطني في مدينة شيكاغو. 05.10.2025
موسكو –سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، في بيان، إن "الرئيس ترامب وافق على إرسال 300 عنصر من الحرس الوطني".وأضافت أن ذلك "لحماية الموظفين الفيدراليين والمنشآت التابعة للحكومة الاتحادية".كانت قاضية اتحادية أصدرت قرارا يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا من نشر 200 جندي من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون لحين البت في دعوى قضائية تطعن في خطوة ترامب.يُمثل قرار قاضية المحكمة الجزئية كارين إيمرجوت في بورتلاند أحدث انتكاسة للرئيس الجمهوري في سعيه لإرسال قوات من الجيش إلى مدن يصفها بأنها خارجة عن القانون وذلك رغم اعتراض قادتها الديمقراطيين.
