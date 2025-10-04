https://sarabic.ae/20251004/ترامب-إسرائيل-وافقت-على-خط-الانسحاب-الأولي-1105627866.html

ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي

ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن إسرائيل وافقت بعد مفاوضات على خط الانسحاب الأولي الذي أُطلعت "حماس" عليه. 04.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-04T20:34+0000

2025-10-04T20:34+0000

2025-10-04T20:38+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

فلسطين المحتلة

أخبار فلسطين اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg

وكتب ترامب "على منصة تروث سوشيال": "إسرائيل وافقت بعد مفاوضات على خط الانسحاب الأولي الذي أطلعنا حماس عليه".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعب "دورا فعالا" في الضغط على حركة "حماس" الفلسطينية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وأوضح موقع البيت الأبيض أن "هذه الخطة، التي تضم 21 بندًا، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث "لاقت استحسانا من القادة الحاضرين".وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.عباس يشيد بجهود ترامب لإنهاء الحرب ويؤكد: السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطينالأمين العام لـ"حزب الله": ما يحدث اليوم في غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"

https://sarabic.ae/20251004/ترامب-أردوغان-كان-متعاونا-للغاية-في-الضغط-على-حماس-لإطلاق-سراح-الرهائن-1105618858.html

https://sarabic.ae/20251004/فيدان-أنقرة-لا-تستبعد-أن-يقوم-نتنياهو-بعرقلة-اتفاق-غزة-1105622300.html

إسرائيل

فلسطين المحتلة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي