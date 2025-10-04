https://sarabic.ae/20251004/ترامب-أردوغان-كان-متعاونا-للغاية-في-الضغط-على-حماس-لإطلاق-سراح-الرهائن-1105618858.html
ترامب: أردوغان كان "متعاونا للغاية" في الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن
ترامب: أردوغان كان "متعاونا للغاية" في الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن
04.10.2025
وقال ترامب نقلا عن وسائل إعلام أمريكية: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان "مفيدا جدا" في الضغط على حماس لتأمين إطلاق سراح الرهائن"، مضيفا: "أردوغان ساعد كثيرا. إنه رجل قوي، لكنه صديقي وكان رائعا".وتابع: "أمريكا ستسعى خلال الأيام المقبلة لإتمام صفقة إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين لدى حماس وإنهاء الحرب في غزة. نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لن يتهاون مع أي تأخير من جانب حركة "حماس" الفلسطينية.ووجه ترامب، تحذيرا جديدا إلى "حماس"، قائلا: "عليها التحرك بسرعة وإلا ستصبح كل الاحتمالات واردة"، مشيرا إلى أنه "يقدر أن إسرائيل أوقفت القصف مؤقتا لإتاحة الفرصة لإتمام عملية إطلاق سراح الرهائن واتفاق السلام".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن حركة حماس الفلسطينية، "أبدت استعدادًا للسلام يمهّد لتحقيق سلام في المنطقة عبر موافقتها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة"، على حد قوله.وأكد أردوغان في حفل افتتاح مشاريع في منطقة سلطان بيلي بمدينة إسطنبول: "أثبتت "حماس" استعدادها للسلام، كما فعلت مرات عديدة سابقًا. وهكذا، فُتحت فرصة سانحة لتحقيق سلام دائم في منطقتنا".وتابع: "من المهم جدا أن توقف إسرائيل الحرب فورا".وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركز على إعادة الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة.وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل إلى "التوقف الفوري عن شن غارات على قطاع غزة، بهدف ضمان الإفراج الآمن عن المحتجزين".ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
الأخبار
ترامب: أردوغان كان "متعاونا للغاية" في الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن
17:54 GMT 04.10.2025 (تم التحديث: 18:13 GMT 04.10.2025)
أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعب "دورا فعالا" في الضغط على حركة "حماس" الفلسطينية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وقال ترامب نقلا عن وسائل إعلام أمريكية: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان "مفيدا جدا" في الضغط على حماس لتأمين إطلاق سراح الرهائن"، مضيفا: "أردوغان ساعد كثيرا. إنه رجل قوي، لكنه صديقي وكان رائعا".
وأعرب ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب على غزة، وقال: "نتنياهو ذهب بعيدا في غزة وإسرائيل أضاعت كثيرا من الدعم الدولي وأنا سأعيد هذا الدعم".
وتابع: "أمريكا ستسعى خلال الأيام المقبلة لإتمام صفقة إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين لدى حماس وإنهاء الحرب في غزة. نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لن يتهاون مع أي تأخير من جانب حركة "حماس" الفلسطينية.
ووجه ترامب، تحذيرا جديدا إلى "حماس"، قائلا: "عليها التحرك بسرعة وإلا ستصبح كل الاحتمالات واردة"، مشيرا إلى أنه "يقدر أن إسرائيل أوقفت القصف مؤقتا لإتاحة الفرصة لإتمام عملية إطلاق سراح الرهائن واتفاق السلام".
وأضاف: "سأعامل الجميع بإنصاف ولن أسمح بأي تأخير أو بأي نتيجة تشكل فيها غزة تهديدا مجددا"، داعيا إلى تجهيز الخطة وإنجازها بسرعة.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن حركة حماس الفلسطينية، "أبدت استعدادًا للسلام يمهّد لتحقيق سلام في المنطقة عبر موافقتها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة"، على حد قوله.
وأكد أردوغان في حفل افتتاح مشاريع في منطقة سلطان بيلي بمدينة إسطنبول: "أثبتت "حماس" استعدادها للسلام، كما فعلت مرات عديدة سابقًا. وهكذا، فُتحت فرصة سانحة لتحقيق سلام دائم في منطقتنا".
وتابع: "من المهم جدا أن توقف إسرائيل الحرب فورا".
وأضاف: "يمكن وقف إراقة الدماء في غزة إذا تصرفت جميع الأطراف بمسؤولية"، مشيرا إلى أنه "يبذل جهودا كبيرة من أجل وقف الإبادة الجماعية في غزة، ويستنفر إمكانات تركيا في كل مكان"، على حد قوله.
وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركز على إعادة الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل إلى "التوقف الفوري عن شن غارات على قطاع غزة، بهدف ضمان الإفراج الآمن عن المحتجزين".
ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة
، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.