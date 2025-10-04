عربي
أمساليوم
بث مباشر
مصر وقطر تؤكدان أهمية استثمار الزخم الإقليمي والدولي المتحقق عقب طرح خطة ترامب
مصر وقطر تؤكدان أهمية استثمار الزخم الإقليمي والدولي المتحقق عقب طرح خطة ترامب
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطى، خلال اتصال هاتفي من نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ثوابت الموقف العربي الداعي إلى الوقف الفوري للحرب... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T17:17+0000
2025-10-04T17:17+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104889846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2363aa7784e684c3b6c63ce6223275f8.jpg
وجاء في بيان الخارحية المصرية: "تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطى، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار متابعة التنسيق العربي وبحث آخر المستجدات المرتبطة بالجهود الرامية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".وأضاف: "شدد الوزيران على ثوابت الموقف العربي الداعي إلى الوقف الفوري للحرب، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، ورفض أي محاولات للتهجير أو تغيير الواقع الديموغرافي في القطاع. وأكدا كذلك على وحدة الأراضي الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مصادر مصرية، أنه ستجري لقاءات غير مباشرة في مصر، غدا الأحد، بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني، وقالت المصادر إن "الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني سيناقشان تهيئة الظروف الميدانية بقطاع غزة لعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه "لن يتهاون مع أي تأخير من جانب حركة حماس".ووجه ترامب، تحذيرا جديدا إلى حماس، قائلا: "عليها التحرك بسرعة وإلا ستصبح كل الاحتمالات واردة"، مشيرا إلى أنه "يقدر أن إسرائيل أوقفت القصف مؤقتا لإتاحة الفرصة لإتمام عملية إطلاق سراح الرهائن واتفاق السلام".وأضاف: "سأعامل الجميع بإنصاف ولن أسمح بأي تأخير أو بأي نتيجة تشكل فيها غزة تهديدا مجددا"، داعيا إلى تجهيز الخطة وإنجازها بسرعة.وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.الجيش الإسرائيلي: ما زلنا نطوق مدينة غزة ومحاولة العودة إليها تشكل خطرا كبيراترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط
مصر وقطر تؤكدان أهمية استثمار الزخم الإقليمي والدولي المتحقق عقب طرح خطة ترامب

17:17 GMT 04.10.2025
© AP Photo / Yousef Al Zanounتصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة،
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Yousef Al Zanoun
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطى، خلال اتصال هاتفي من نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ثوابت الموقف العربي الداعي إلى الوقف الفوري للحرب في غزة وضمان نفاذ المساعدات ورفض التهجير.
وجاء في بيان الخارحية المصرية: "تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطى، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار متابعة التنسيق العربي وبحث آخر المستجدات المرتبطة بالجهود الرامية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

وتابع: "وأكدا خلال الاتصال الهاتفي على أهمية البناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تحقق عقب طرح خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف الحرب، باعتبارها فرصة يجب استثمارها لوقف نزيف الدم وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "شدد الوزيران على ثوابت الموقف العربي الداعي إلى الوقف الفوري للحرب، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، ورفض أي محاولات للتهجير أو تغيير الواقع الديموغرافي في القطاع. وأكدا كذلك على وحدة الأراضي الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
إعلام: تجدد المواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة "محتمل للغاية"
14:55 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مصادر مصرية، أنه ستجري لقاءات غير مباشرة في مصر، غدا الأحد، بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني، وقالت المصادر إن "الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني سيناقشان تهيئة الظروف الميدانية بقطاع غزة لعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين".

وأضافت أن "وفدا إسرائيليا ووفد حركة حماس سيتحركان غدا وبعد غد إلى القاهرة للتباحث حول ترتيب الظروف الميدانية لعملية التبادل، طبقا لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه "لن يتهاون مع أي تأخير من جانب حركة حماس".
ووجه ترامب، تحذيرا جديدا إلى حماس، قائلا: "عليها التحرك بسرعة وإلا ستصبح كل الاحتمالات واردة"، مشيرا إلى أنه "يقدر أن إسرائيل أوقفت القصف مؤقتا لإتاحة الفرصة لإتمام عملية إطلاق سراح الرهائن واتفاق السلام".
مباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
مصر تعلن عن لقاءات غير مباشرة بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني في القاهرة
16:39 GMT
وأضاف: "سأعامل الجميع بإنصاف ولن أسمح بأي تأخير أو بأي نتيجة تشكل فيها غزة تهديدا مجددا"، داعيا إلى تجهيز الخطة وإنجازها بسرعة.

ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.

وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
أردوغان: "حماس" أثبتت استعدادا للسلام بموافقتها على خطة ترامب
12:52 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح موقع البيت الأبيض أن "هذه الخطة، التي تضم 21 بندًا، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث "لاقت استحسانا من القادة الحاضرين".

وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
الجيش الإسرائيلي: ما زلنا نطوق مدينة غزة ومحاولة العودة إليها تشكل خطرا كبيرا
ترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط
