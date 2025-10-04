https://sarabic.ae/20251004/الجيش-الإسرائيلي-ما-زلنا-نطوق-مدينة-غزة-ومحاولة-العودة-إليها-تشكل-خطرا-كبيرا--1105605354.html
الجيش الإسرائيلي: ما زلنا نطوق مدينة غزة ومحاولة العودة إليها تشكل خطرا كبيرا
الجيش الإسرائيلي: ما زلنا نطوق مدينة غزة ومحاولة العودة إليها تشكل خطرا كبيرا
حذّر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، جميع سكان قطاع غزة، من أن "المنطقة الواقعة شمال وادي غزة، ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة"، مشيرًا إلى أن "العودة إلى مدينة...
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة. البقاء في هذه المنطقة يشكّل خطرًا كبيرًا ولذلك يبقى شارع "الرشيد" مفتوحًا أمامكم للانتقال جنوبًا".وأضاف: "من أجل سلامتكم، تجنّبوا العودة شمالًا أو الاقتراب من مناطق عمل قوات جيش الدفاع في أي مكان في القطاع، حتى في جنوبه".وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركز على إعادة الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة.ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.ترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط
حذّر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، جميع سكان قطاع غزة، من أن "المنطقة الواقعة شمال وادي غزة، ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة"، مشيرًا إلى أن "العودة إلى مدينة غزة تشكل خطرًا كبيرًا"، على حد قوله.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة. البقاء في هذه المنطقة يشكّل خطرًا كبيرًا ولذلك يبقى شارع "الرشيد" مفتوحًا أمامكم للانتقال جنوبًا".
وتابع: "️قوات الجيش ما تزال تُطوّق مدينة غزة، حيث تشكل محاولة العودة إليها خطرًا شديدًا".
وأضاف: "من أجل سلامتكم، تجنّبوا العودة شمالًا أو الاقتراب من مناطق عمل قوات جيش الدفاع في أي مكان في القطاع، حتى في جنوبه".
وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركز على إعادة الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل إلى "التوقف الفوري عن شن غارات على قطاع غزة، بهدف ضمان الإفراج الآمن عن المحتجزين".
ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة
، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.