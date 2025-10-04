https://sarabic.ae/20251004/الجيش-الإسرائيلي-ما-زلنا-نطوق-مدينة-غزة-ومحاولة-العودة-إليها-تشكل-خطرا-كبيرا--1105605354.html

الجيش الإسرائيلي: ما زلنا نطوق مدينة غزة ومحاولة العودة إليها تشكل خطرا كبيرا

الجيش الإسرائيلي: ما زلنا نطوق مدينة غزة ومحاولة العودة إليها تشكل خطرا كبيرا

سبوتنيك عربي

حذّر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، جميع سكان قطاع غزة، من أن "المنطقة الواقعة شمال وادي غزة، ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة"، مشيرًا إلى أن "العودة إلى مدينة... 04.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-04T07:50+0000

2025-10-04T07:50+0000

2025-10-04T07:57+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2008d55283095f400df661ebd2465913.jpg

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة. البقاء في هذه المنطقة يشكّل خطرًا كبيرًا ولذلك يبقى شارع "الرشيد" مفتوحًا أمامكم للانتقال جنوبًا".وأضاف: "من أجل سلامتكم، تجنّبوا العودة شمالًا أو الاقتراب من مناطق عمل قوات جيش الدفاع في أي مكان في القطاع، حتى في جنوبه".وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركز على إعادة الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة.ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.ترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط

https://sarabic.ae/20251004/حماس-عبر-سبوتنيك-تعاملنا-مع-خطة-ترامب-بمسؤولية-والقرار-بشأن-غزة-وفلسطين-يخص-جميع-الفلسطينيين-1105604958.html

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, قطاع غزة