أردوغان: "حماس" أثبتت استعدادا للسلام بموافقتها على خطة ترامب

وأكد أردوغان في حفل افتتاح مشاريع في منطقة سلطان بيلي بمدينة إسطنبول: "أثبتت "حماس" استعدادها للسلام، كما فعلت مرات عديدة سابقًا. وهكذا، فُتحت فرصة سانحة لتحقيق سلام دائم في منطقتنا".وأضاف: "يمكن وقف إراقة الدماء في غزة إذا تصرفت جميع الأطراف بمسؤولية". وأشار إلى أنه "يبذل جهودا كبيرة من أجل وقف الإبادة الجماعية في غزة، ويستنفر إمكانات تركيا في كل مكان"، على حد قوله.وكان أردوغان، قال في وقت سابق، تعليقًا على رد "حماس" على خطة وقف إطلاق النار في غزة: "خطوة بناءة ومهمة نحو تحقيق سلام دائم. ما يجب فعله الآن هو أن توقف إسرائيل جميع هجماتها فورًا وتلتزم بخطة وقف إطلاق النار".وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركز على إعادة الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة.ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.ترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط

