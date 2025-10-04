https://sarabic.ae/20251004/أردوغان-حماس-أثبتت-استعدادا-للسلام-بموافقتها-على-خطة-ترامب--1105610147.html
أردوغان: "حماس" أثبتت استعدادا للسلام بموافقتها على خطة ترامب
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن حركة حماس الفلسطينية، "أبدت استعدادًا للسلام يمهّد لتحقيق سلام في المنطقة عبر موافقتها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة"، على حد قوله.
وأكد أردوغان في حفل افتتاح مشاريع في منطقة سلطان بيلي بمدينة إسطنبول: "أثبتت "حماس" استعدادها للسلام، كما فعلت مرات عديدة سابقًا. وهكذا، فُتحت فرصة سانحة لتحقيق سلام دائم في منطقتنا".وأضاف: "يمكن وقف إراقة الدماء في غزة إذا تصرفت جميع الأطراف بمسؤولية". وأشار إلى أنه "يبذل جهودا كبيرة من أجل وقف الإبادة الجماعية في غزة، ويستنفر إمكانات تركيا في كل مكان"، على حد قوله.وكان أردوغان، قال في وقت سابق، تعليقًا على رد "حماس" على خطة وقف إطلاق النار في غزة: "خطوة بناءة ومهمة نحو تحقيق سلام دائم. ما يجب فعله الآن هو أن توقف إسرائيل جميع هجماتها فورًا وتلتزم بخطة وقف إطلاق النار".وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركز على إعادة الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة.ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن حركة حماس الفلسطينية، "أبدت استعدادًا للسلام يمهّد لتحقيق سلام في المنطقة عبر موافقتها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة"، على حد قوله.
وأكد أردوغان في حفل افتتاح مشاريع في منطقة سلطان بيلي بمدينة إسطنبول: "أثبتت "حماس" استعدادها للسلام، كما فعلت مرات عديدة سابقًا. وهكذا، فُتحت فرصة سانحة لتحقيق سلام دائم في منطقتنا".
وتابع: "من المهم جدا أن توقف إسرائيل الحرب فورا".
وأضاف: "يمكن وقف إراقة الدماء في غزة إذا تصرفت جميع الأطراف بمسؤولية". وأشار إلى أنه "يبذل جهودا كبيرة من أجل وقف الإبادة الجماعية في غزة، ويستنفر إمكانات تركيا في كل مكان"، على حد قوله.
وشدد الرئيس التركي على أن "الهدف الرئيس هو أن يحصل إخواننا في غزة على الاستقرار والسلام والأمن في أسرع وقت ممكن".
وكان أردوغان، قال في وقت سابق، تعليقًا على رد "حماس" على خطة وقف إطلاق النار في غزة: "خطوة بناءة ومهمة نحو تحقيق سلام دائم. ما يجب فعله الآن هو أن توقف إسرائيل جميع هجماتها فورًا وتلتزم بخطة وقف إطلاق النار".
وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركز على إعادة الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل إلى "التوقف الفوري عن شن غارات على قطاع غزة، بهدف ضمان الإفراج الآمن عن المحتجزين".
ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة
، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.