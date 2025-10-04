أردوغان: "حماس" أثبتت استعدادا للسلام بموافقتها على خطة ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251004/أردوغان-حماس-أثبتت-استعدادا-للسلام-بموافقتها-على-خطة-ترامب--1105610147.html
أردوغان: "حماس" أثبتت استعدادا للسلام بموافقتها على خطة ترامب
أردوغان: "حماس" أثبتت استعدادا للسلام بموافقتها على خطة ترامب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن حركة حماس الفلسطينية، "أبدت استعدادًا للسلام يمهّد لتحقيق سلام في المنطقة عبر موافقتها على خطة الرئيس... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T12:52+0000
2025-10-04T12:52+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم
إسرائيل
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ee9ed4396c674dbba022d171c62249ce.jpg
وأكد أردوغان في حفل افتتاح مشاريع في منطقة سلطان بيلي بمدينة إسطنبول: "أثبتت "حماس" استعدادها للسلام، كما فعلت مرات عديدة سابقًا. وهكذا، فُتحت فرصة سانحة لتحقيق سلام دائم في منطقتنا".وأضاف: "يمكن وقف إراقة الدماء في غزة إذا تصرفت جميع الأطراف بمسؤولية". وأشار إلى أنه "يبذل جهودا كبيرة من أجل وقف الإبادة الجماعية في غزة، ويستنفر إمكانات تركيا في كل مكان"، على حد قوله.وكان أردوغان، قال في وقت سابق، تعليقًا على رد "حماس" على خطة وقف إطلاق النار في غزة: "خطوة بناءة ومهمة نحو تحقيق سلام دائم. ما يجب فعله الآن هو أن توقف إسرائيل جميع هجماتها فورًا وتلتزم بخطة وقف إطلاق النار".وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركز على إعادة الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة.ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.ترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20251004/الجيش-الإسرائيلي-ما-زلنا-نطوق-مدينة-غزة-ومحاولة-العودة-إليها-تشكل-خطرا-كبيرا--1105605354.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_60:0:948:666_1920x0_80_0_0_a586b133556e3691eb6d51f476edc45b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: "حماس" أثبتت استعدادا للسلام بموافقتها على خطة ترامب

12:52 GMT 04.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiberالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن حركة حماس الفلسطينية، "أبدت استعدادًا للسلام يمهّد لتحقيق سلام في المنطقة عبر موافقتها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة"، على حد قوله.
وأكد أردوغان في حفل افتتاح مشاريع في منطقة سلطان بيلي بمدينة إسطنبول: "أثبتت "حماس" استعدادها للسلام، كما فعلت مرات عديدة سابقًا. وهكذا، فُتحت فرصة سانحة لتحقيق سلام دائم في منطقتنا".

وتابع: "من المهم جدا أن توقف إسرائيل الحرب فورا".

وأضاف: "يمكن وقف إراقة الدماء في غزة إذا تصرفت جميع الأطراف بمسؤولية". وأشار إلى أنه "يبذل جهودا كبيرة من أجل وقف الإبادة الجماعية في غزة، ويستنفر إمكانات تركيا في كل مكان"، على حد قوله.

وشدد الرئيس التركي على أن "الهدف الرئيس هو أن يحصل إخواننا في غزة على الاستقرار والسلام والأمن في أسرع وقت ممكن".

وكان أردوغان، قال في وقت سابق، تعليقًا على رد "حماس" على خطة وقف إطلاق النار في غزة: "خطوة بناءة ومهمة نحو تحقيق سلام دائم. ما يجب فعله الآن هو أن توقف إسرائيل جميع هجماتها فورًا وتلتزم بخطة وقف إطلاق النار".
غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
الجيش الإسرائيلي: ما زلنا نطوق مدينة غزة ومحاولة العودة إليها تشكل خطرا كبيرا
07:50 GMT
وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركز على إعادة الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل إلى "التوقف الفوري عن شن غارات على قطاع غزة، بهدف ضمان الإفراج الآمن عن المحتجزين".
ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала