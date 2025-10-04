https://sarabic.ae/20251004/فيدان-أنقرة-لا-تستبعد-أن-يقوم-نتنياهو-بعرقلة-اتفاق-غزة-1105622300.html
فيدان: أنقرة لا تستبعد أن يقوم نتنياهو بعرقلة اتفاق غزة
فيدان: أنقرة لا تستبعد أن يقوم نتنياهو بعرقلة اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، بأن أنقرة لا تستبعد احتمال قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعرقلة الاتفاقيات المنصوص عليها في... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T20:13+0000
2025-10-04T20:13+0000
2025-10-04T20:13+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83465722bab3d925fae56f9e1f92683.jpg
وقال فيدان لوسائل إعلام تركية: "احتمالية التعطيل واردة دائما. لذلك، نحتاج إلى موقف أمريكي جاد وحاسم".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعب "دورا فعالا" في الضغط على حركة "حماس" الفلسطينية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.وقال ترامب نقلا عن وسائل إعلام أمريكية: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان "مفيدا جدا" في الضغط على حماس لتأمين إطلاق سراح الرهائن"، مضيفا: "أردوغان ساعد كثيرا. إنه رجل قوي، لكنه صديقي وكان رائعا".وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح موقع البيت الأبيض أن "هذه الخطة، التي تضم 21 بندًا، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث "لاقت استحسانا من القادة الحاضرين".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.عباس يشيد بجهود ترامب لإنهاء الحرب ويؤكد: السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطينالأمين العام لـ"حزب الله": ما يحدث اليوم في غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"
https://sarabic.ae/20251004/ترامب-أردوغان-كان-متعاونا-للغاية-في-الضغط-على-حماس-لإطلاق-سراح-الرهائن-1105618858.html
https://sarabic.ae/20251004/إعلام-إسرائيلي-تل-أبيب-ستستعيد-جميع-الرهائن-ثم-تستكمل-المفاوضات-بينما-سيبقى-الجيش-في-غزة-1105612654.html
إسرائيل
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5320cff2b6c2d452786b1dbd7615437.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
فيدان: أنقرة لا تستبعد أن يقوم نتنياهو بعرقلة اتفاق غزة
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، بأن أنقرة لا تستبعد احتمال قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعرقلة الاتفاقيات المنصوص عليها في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في غزة.
وقال فيدان لوسائل إعلام تركية: "احتمالية التعطيل واردة دائما. لذلك، نحتاج إلى موقف أمريكي جاد وحاسم".
وتابع: "الثقل الدبلوماسي لواشنطن مهم لنا من أجل السلام في المنطقة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعب "دورا فعالا" في الضغط على حركة "حماس" الفلسطينية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وقال ترامب نقلا عن وسائل إعلام أمريكية: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان "مفيدا جدا" في الضغط على حماس لتأمين إطلاق سراح الرهائن"، مضيفا: "أردوغان ساعد كثيرا. إنه رجل قوي، لكنه صديقي وكان رائعا".
ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح موقع البيت الأبيض أن "هذه الخطة، التي تضم 21 بندًا، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث "لاقت استحسانا من القادة الحاضرين".
وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة
، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.