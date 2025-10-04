https://sarabic.ae/20251004/فيدان-أنقرة-لا-تستبعد-أن-يقوم-نتنياهو-بعرقلة-اتفاق-غزة-1105622300.html

فيدان: أنقرة لا تستبعد أن يقوم نتنياهو بعرقلة اتفاق غزة

فيدان: أنقرة لا تستبعد أن يقوم نتنياهو بعرقلة اتفاق غزة

04.10.2025

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، بأن أنقرة لا تستبعد احتمال قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعرقلة الاتفاقيات المنصوص عليها في... 04.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال فيدان لوسائل إعلام تركية: "احتمالية التعطيل واردة دائما. لذلك، نحتاج إلى موقف أمريكي جاد وحاسم".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعب "دورا فعالا" في الضغط على حركة "حماس" الفلسطينية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.وقال ترامب نقلا عن وسائل إعلام أمريكية: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان "مفيدا جدا" في الضغط على حماس لتأمين إطلاق سراح الرهائن"، مضيفا: "أردوغان ساعد كثيرا. إنه رجل قوي، لكنه صديقي وكان رائعا".وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح موقع البيت الأبيض أن "هذه الخطة، التي تضم 21 بندًا، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث "لاقت استحسانا من القادة الحاضرين".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.عباس يشيد بجهود ترامب لإنهاء الحرب ويؤكد: السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطينالأمين العام لـ"حزب الله": ما يحدث اليوم في غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"

