https://sarabic.ae/20251117/النواب-الأردني-يقر-إعادة-الخدمة-العسكرية-الإلزامية-1107207824.html
النواب الأردني يقر إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية
النواب الأردني يقر إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية
سبوتنيك عربي
أقر مجلس النواب الأردني مشروع القانون الخاص بخدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، الذي قدمته الحكومة ويقضي بإعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على...
2025-11-17T18:06+0000
2025-11-17T18:06+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار الأردن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100066594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_374c3f60df44630c2500e1caba732174.jpg
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الحكومة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وكانت الحكومة قد أقرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة، قبل إرساله إلى المجلس. وقال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن القانون يمكن الشباب من تعلم أصول المؤسسة العسكرية التي تعزز روح الانتماء والانضباط والانتماء للبلد، حسب "بترا".ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال الإجراءات التشريعية المتعلقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم المقرر بدء تنفيذه اعتبارا من فبراير/ شباط المقبل لتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين واحتسابها ضمن متطلبات الدراسة لطلاب الجامعات.وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، أكد الخبير السياسي والوزير الأردني السابق، الدكتور أمين مشاقبة، أن قرار إعادة تفعيل خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) في الأردن يأتي كخطوة ضرورية في ظل التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الأطماع التوسعية الإسرائيلية.وأوضح أن تجربة خدمة العلم في الأردن ليست جديدة، بل هي جزء من تاريخ المملكة منذ خمسينيات القرن الماضي، وقد تم تجميدها في عام 1991، مؤكدًا أن التهديدات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني والأطماع المستمرة في المنطقة، استدعت إعادة النظر في هذا القرار.
https://sarabic.ae/20200906/لمواجهة-تحديات-الفقر-والبطالةإعادة-خدمة-العلم-بشكل-وقالب-جديدين-في-الأردن--1046464969.html
https://sarabic.ae/20250819/وزير-أردني-سابق-لـسبوتنيك-خدمة-العلم-ضرورة-لمواجهة-التهديدات-الإسرائيلية-وتعزيز-الهوية-الوطنية-1103933201.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100066594_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_86761b05448bdcd1138e2001287a4efe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار

النواب الأردني يقر إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية

18:06 GMT 17.11.2025
© AP Photo / Raad Adaylehالجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Raad Adayleh
تابعنا عبر
أقر مجلس النواب الأردني مشروع القانون الخاص بخدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، الذي قدمته الحكومة ويقضي بإعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الأردنيين.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الحكومة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ضابط في الجيش الأردني يتفقد حرس الشرف استعدادًا لوصول الأمير البريطاني ويليام إلى مطار عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2020
لمواجهة تحديات الفقر والبطالة... إعادة "خدمة العلم" بشكل وقالب جديدين في الأردن
6 سبتمبر 2020, 15:06 GMT
وكانت الحكومة قد أقرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة، قبل إرساله إلى المجلس.
وقال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن القانون يمكن الشباب من تعلم أصول المؤسسة العسكرية التي تعزز روح الانتماء والانضباط والانتماء للبلد، حسب "بترا".
ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال الإجراءات التشريعية المتعلقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم المقرر بدء تنفيذه اعتبارا من فبراير/ شباط المقبل لتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين واحتسابها ضمن متطلبات الدراسة لطلاب الجامعات.
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": "خدمة العلم" ضرورة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية وتعزيز الهوية الوطنية
19 أغسطس, 18:56 GMT
وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، أكد الخبير السياسي والوزير الأردني السابق، الدكتور أمين مشاقبة، أن قرار إعادة تفعيل خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) في الأردن يأتي كخطوة ضرورية في ظل التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الأطماع التوسعية الإسرائيلية.
وأوضح أن تجربة خدمة العلم في الأردن ليست جديدة، بل هي جزء من تاريخ المملكة منذ خمسينيات القرن الماضي، وقد تم تجميدها في عام 1991، مؤكدًا أن التهديدات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني والأطماع المستمرة في المنطقة، استدعت إعادة النظر في هذا القرار.
