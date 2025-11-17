https://sarabic.ae/20251117/النواب-الأردني-يقر-إعادة-الخدمة-العسكرية-الإلزامية-1107207824.html
النواب الأردني يقر إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الحكومة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وكانت الحكومة قد أقرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة، قبل إرساله إلى المجلس. وقال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن القانون يمكن الشباب من تعلم أصول المؤسسة العسكرية التي تعزز روح الانتماء والانضباط والانتماء للبلد، حسب "بترا".ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال الإجراءات التشريعية المتعلقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم المقرر بدء تنفيذه اعتبارا من فبراير/ شباط المقبل لتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين واحتسابها ضمن متطلبات الدراسة لطلاب الجامعات.وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، أكد الخبير السياسي والوزير الأردني السابق، الدكتور أمين مشاقبة، أن قرار إعادة تفعيل خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) في الأردن يأتي كخطوة ضرورية في ظل التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الأطماع التوسعية الإسرائيلية.وأوضح أن تجربة خدمة العلم في الأردن ليست جديدة، بل هي جزء من تاريخ المملكة منذ خمسينيات القرن الماضي، وقد تم تجميدها في عام 1991، مؤكدًا أن التهديدات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني والأطماع المستمرة في المنطقة، استدعت إعادة النظر في هذا القرار.
