ترامب يدعم مشروع قانون يفرض عقوبات على أي دولة تتعاون مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يدعم مشروع قانون يفرض عقوبات على أي دولة تتعاون مع روسيا
ترامب يدعم مشروع قانون يفرض عقوبات على أي دولة تتعاون مع روسيا
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون تشديد العقوبات على روسيا، مُعلنًا أن أي دولة تتعاون مع روسيا ستخضع لعقوبات صارمة. 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T01:30+0000
2025-11-17T01:53+0000
ترامب
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "يُقدم الجمهوريون تشريعًا صارمًا للغاية، يفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا".وأضاف، "قد يُضيفون إيران إلى ذلك، كما تعلمون، أنا من اقترح ذلك. لذا، فإن أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا ستُفرض عليها عقوبات صارمة للغاية".واختتم: "قد نُضيف إيران إلى هذه الصيغة".
ترامب يدعم مشروع قانون يفرض عقوبات على أي دولة تتعاون مع روسيا

01:30 GMT 17.11.2025 (تم التحديث: 01:53 GMT 17.11.2025)
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون تشديد العقوبات على روسيا، مُعلنًا أن أي دولة تتعاون مع روسيا ستخضع لعقوبات صارمة.
موسكو –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "يُقدم الجمهوريون تشريعًا صارمًا للغاية، يفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
روبيو: سندرج مجموعة "دي لوس سوليس" الفنزويلية التي يرأسها مادورو على قوائم الإرهاب
00:45 GMT
وأضاف، "قد يُضيفون إيران إلى ذلك، كما تعلمون، أنا من اقترح ذلك. لذا، فإن أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا ستُفرض عليها عقوبات صارمة للغاية".
واختتم: "قد نُضيف إيران إلى هذه الصيغة".
