ترامب يدعم مشروع قانون يفرض عقوبات على أي دولة تتعاون مع روسيا
موسكو –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "يُقدم الجمهوريون تشريعًا صارمًا للغاية، يفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا".وأضاف، "قد يُضيفون إيران إلى ذلك، كما تعلمون، أنا من اقترح ذلك. لذا، فإن أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا ستُفرض عليها عقوبات صارمة للغاية".واختتم: "قد نُضيف إيران إلى هذه الصيغة".
01:30 GMT 17.11.2025 (تم التحديث: 01:53 GMT 17.11.2025)
موسكو –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "يُقدم الجمهوريون تشريعًا صارمًا للغاية، يفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا".
وأضاف، "قد يُضيفون إيران إلى ذلك، كما تعلمون، أنا من اقترح ذلك
. لذا، فإن أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا ستُفرض عليها عقوبات صارمة للغاية".
واختتم: "قد نُضيف إيران إلى هذه الصيغة".