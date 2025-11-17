https://sarabic.ae/20251117/خبير-في-الشأن-الفلسطيني-روسيا-قادرة-على-تغيير-الورقة-الأمريكية-في-الساحة-1107212504.html
خبير في الشأن الفلسطيني: روسيا قادرة على تغيير "الورقة الأمريكية" في الساحة
خبير في الشأن الفلسطيني: روسيا قادرة على تغيير "الورقة الأمريكية" في الساحة
تحدث الخبير في الشأن الفلسطيني وقضايا الصراع من جنين، الدكتور نزار نزال، عن قرار مجلس الأمن المرتقب على صعيد القوة في غزة، معتبرا أن "ما يجري في مجلس الأمن
وقال نزال خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": إن "الولايات المتحدة الأمركية تريد أن تلبس الخطة ثوب الشرعية الأممية ليصبح التعاطي معها إلزاميا للفلسطينيين، مضيفا "إذا مر هذا القرار هذا يعني أن العالم يعطي واشنطن الغطاء لنشر قوة دولية تحت ما يسمى قوة الاستقرار أو حفظ السلام وهذا له مفهومه وتفاصيله مما يعيد هندسة الوضع الأمني والسياسي في غزة ويجعل ملف إعادة الاعمار مرتبط بالكامل بالترتيبات الأمنية".ورأى نزال أن "هناك الكثير من الغموض حتى اللحظة خاصة أن الإسرائيليين في ظل ضغط عربي وإسلامي على الولايات المتحدة يحاولون تضمين القرار القليل من السياسة"، لافتا إلى أن "إسرائيل تريد أن تتعامل مع غزة من خلال مشروع أمني ليس له علاقة بالسياسة".وشدد أن "الدور الروسي مهم جدا إلى جانب المملكة العربية السعودية ومصر والصين، كما أن روسيا لديها امكانية اليوم لتثبت للعالم أنها قطب ومؤثرة وقادرة على تغيير حتى الورقة الأمريكية، لأن فشل القرار الأمريكي في مجلس الأمن يعني إحراج الولايات المتحدة الأمريكية داخل قطبة مجلس الأمن الدولي".
خبير في الشأن الفلسطيني: روسيا قادرة على تغيير "الورقة الأمريكية" في الساحة
تحدث الخبير في الشأن الفلسطيني وقضايا الصراع من جنين، الدكتور نزار نزال، عن قرار مجلس الأمن المرتقب على صعيد القوة في غزة، معتبرا أن "ما يجري في مجلس الأمن الدولي لا يتعلق بمجرد قرار مشروع أمريكي بل رغبة واشنطن في نقل خطتها من مستوى المبادرة الأحادية إلى مستوى المرجعية الدولية".
وقال نزال خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": إن "الولايات المتحدة الأمركية تريد أن تلبس الخطة ثوب الشرعية الأممية ليصبح التعاطي معها إلزاميا للفلسطينيين، مضيفا "إذا مر هذا القرار هذا يعني أن العالم يعطي واشنطن الغطاء لنشر قوة دولية تحت ما يسمى قوة الاستقرار أو حفظ السلام وهذا له مفهومه وتفاصيله مما يعيد هندسة الوضع الأمني والسياسي في غزة ويجعل ملف إعادة الاعمار مرتبط بالكامل بالترتيبات الأمنية".
وتابع: "أما في حال فشل القرار فإن الرسالة أكبر من مجرد اعتراض هذا يعني أن المجتمع الدولي غير مقتنع بالتصور الأمريكي وأن البدائل العربية ستجد مساحة أوسع كما أن الفشل سيشكل إحراجا لواشنطن"، معتبرا أن "التصويت بحد ذاته بمثابة استفتاء دولي على رؤية واشنطن في رسم مستقبل غزة، كما يعني ان واشنطن تحاول تدويل خطتها".
ورأى نزال أن "هناك الكثير من الغموض حتى اللحظة خاصة أن الإسرائيليين في ظل ضغط عربي وإسلامي على الولايات المتحدة يحاولون تضمين القرار القليل من السياسة"، لافتا إلى أن "إسرائيل تريد أن تتعامل مع غزة من خلال مشروع أمني ليس له علاقة بالسياسة".
وأكد نزال أن "إسرائيل تمادت في السيطرة على الجغرافيا في الشرق الأوسط، لهذا تريد روسيا أن تعيد البوصلة والقطار إلى السكة الصحيحة، كما تريد أن يكون ضمن المشروع الأمريكي بند سياسي".
وشدد أن "الدور الروسي مهم جدا إلى جانب المملكة العربية السعودية ومصر والصين، كما أن روسيا لديها امكانية اليوم لتثبت للعالم أنها قطب ومؤثرة وقادرة على تغيير حتى الورقة الأمريكية، لأن فشل القرار الأمريكي في مجلس الأمن يعني إحراج الولايات المتحدة الأمريكية داخل قطبة مجلس الأمن الدولي".