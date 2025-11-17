خبير في الشأن الفلسطيني: روسيا قادرة على تغيير "الورقة الأمريكية" في الساحة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
خبير في الشأن الفلسطيني: روسيا قادرة على تغيير "الورقة الأمريكية" في الساحة
خبير في الشأن الفلسطيني: روسيا قادرة على تغيير "الورقة الأمريكية" في الساحة
سبوتنيك عربي
تحدث الخبير في الشأن الفلسطيني وقضايا الصراع من جنين، الدكتور نزار نزال، عن قرار مجلس الأمن المرتقب على صعيد القوة في غزة، معتبرا أن "ما يجري في مجلس الأمن...
حصري
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وقال نزال خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": إن "الولايات المتحدة الأمركية تريد أن تلبس الخطة ثوب الشرعية الأممية ليصبح التعاطي معها إلزاميا للفلسطينيين، مضيفا "إذا مر هذا القرار هذا يعني أن العالم يعطي واشنطن الغطاء لنشر قوة دولية تحت ما يسمى قوة الاستقرار أو حفظ السلام وهذا له مفهومه وتفاصيله مما يعيد هندسة الوضع الأمني والسياسي في غزة ويجعل ملف إعادة الاعمار مرتبط بالكامل بالترتيبات الأمنية".ورأى نزال أن "هناك الكثير من الغموض حتى اللحظة خاصة أن الإسرائيليين في ظل ضغط عربي وإسلامي على الولايات المتحدة يحاولون تضمين القرار القليل من السياسة"، لافتا إلى أن "إسرائيل تريد أن تتعامل مع غزة من خلال مشروع أمني ليس له علاقة بالسياسة".وشدد أن "الدور الروسي مهم جدا إلى جانب المملكة العربية السعودية ومصر والصين، كما أن روسيا لديها امكانية اليوم لتثبت للعالم أنها قطب ومؤثرة وقادرة على تغيير حتى الورقة الأمريكية، لأن فشل القرار الأمريكي في مجلس الأمن يعني إحراج الولايات المتحدة الأمريكية داخل قطبة مجلس الأمن الدولي".
خبير في الشأن الفلسطيني: روسيا قادرة على تغيير "الورقة الأمريكية" في الساحة

19:47 GMT 17.11.2025
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
تحدث الخبير في الشأن الفلسطيني وقضايا الصراع من جنين، الدكتور نزار نزال، عن قرار مجلس الأمن المرتقب على صعيد القوة في غزة، معتبرا أن "ما يجري في مجلس الأمن الدولي لا يتعلق بمجرد قرار مشروع أمريكي بل رغبة واشنطن في نقل خطتها من مستوى المبادرة الأحادية إلى مستوى المرجعية الدولية".
وقال نزال خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": إن "الولايات المتحدة الأمركية تريد أن تلبس الخطة ثوب الشرعية الأممية ليصبح التعاطي معها إلزاميا للفلسطينيين، مضيفا "إذا مر هذا القرار هذا يعني أن العالم يعطي واشنطن الغطاء لنشر قوة دولية تحت ما يسمى قوة الاستقرار أو حفظ السلام وهذا له مفهومه وتفاصيله مما يعيد هندسة الوضع الأمني والسياسي في غزة ويجعل ملف إعادة الاعمار مرتبط بالكامل بالترتيبات الأمنية".

وتابع: "أما في حال فشل القرار فإن الرسالة أكبر من مجرد اعتراض هذا يعني أن المجتمع الدولي غير مقتنع بالتصور الأمريكي وأن البدائل العربية ستجد مساحة أوسع كما أن الفشل سيشكل إحراجا لواشنطن"، معتبرا أن "التصويت بحد ذاته بمثابة استفتاء دولي على رؤية واشنطن في رسم مستقبل غزة، كما يعني ان واشنطن تحاول تدويل خطتها".

وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
بن غفير يطلب من نتنياهو اعتقال محمود عباس.. والخارجية الفلسطينية تعلق
18:27 GMT
ورأى نزال أن "هناك الكثير من الغموض حتى اللحظة خاصة أن الإسرائيليين في ظل ضغط عربي وإسلامي على الولايات المتحدة يحاولون تضمين القرار القليل من السياسة"، لافتا إلى أن "إسرائيل تريد أن تتعامل مع غزة من خلال مشروع أمني ليس له علاقة بالسياسة".

وأكد نزال أن "إسرائيل تمادت في السيطرة على الجغرافيا في الشرق الأوسط، لهذا تريد روسيا أن تعيد البوصلة والقطار إلى السكة الصحيحة، كما تريد أن يكون ضمن المشروع الأمريكي بند سياسي".

وشدد أن "الدور الروسي مهم جدا إلى جانب المملكة العربية السعودية ومصر والصين، كما أن روسيا لديها امكانية اليوم لتثبت للعالم أنها قطب ومؤثرة وقادرة على تغيير حتى الورقة الأمريكية، لأن فشل القرار الأمريكي في مجلس الأمن يعني إحراج الولايات المتحدة الأمريكية داخل قطبة مجلس الأمن الدولي".
