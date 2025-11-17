https://sarabic.ae/20251117/خبير-في-الشأن-الفلسطيني-روسيا-قادرة-على-تغيير-الورقة-الأمريكية-في-الساحة-1107212504.html

خبير في الشأن الفلسطيني: روسيا قادرة على تغيير "الورقة الأمريكية" في الساحة

خبير في الشأن الفلسطيني: روسيا قادرة على تغيير "الورقة الأمريكية" في الساحة

سبوتنيك عربي

تحدث الخبير في الشأن الفلسطيني وقضايا الصراع من جنين، الدكتور نزار نزال، عن قرار مجلس الأمن المرتقب على صعيد القوة في غزة، معتبرا أن "ما يجري في مجلس الأمن... 17.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-17T19:47+0000

2025-11-17T19:47+0000

2025-11-17T19:47+0000

حصري

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107196769_12:0:1272:709_1920x0_80_0_0_21cde8bbd2d079602f47fe272ddc906c.jpg

وقال نزال خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": إن "الولايات المتحدة الأمركية تريد أن تلبس الخطة ثوب الشرعية الأممية ليصبح التعاطي معها إلزاميا للفلسطينيين، مضيفا "إذا مر هذا القرار هذا يعني أن العالم يعطي واشنطن الغطاء لنشر قوة دولية تحت ما يسمى قوة الاستقرار أو حفظ السلام وهذا له مفهومه وتفاصيله مما يعيد هندسة الوضع الأمني والسياسي في غزة ويجعل ملف إعادة الاعمار مرتبط بالكامل بالترتيبات الأمنية".ورأى نزال أن "هناك الكثير من الغموض حتى اللحظة خاصة أن الإسرائيليين في ظل ضغط عربي وإسلامي على الولايات المتحدة يحاولون تضمين القرار القليل من السياسة"، لافتا إلى أن "إسرائيل تريد أن تتعامل مع غزة من خلال مشروع أمني ليس له علاقة بالسياسة".وشدد أن "الدور الروسي مهم جدا إلى جانب المملكة العربية السعودية ومصر والصين، كما أن روسيا لديها امكانية اليوم لتثبت للعالم أنها قطب ومؤثرة وقادرة على تغيير حتى الورقة الأمريكية، لأن فشل القرار الأمريكي في مجلس الأمن يعني إحراج الولايات المتحدة الأمريكية داخل قطبة مجلس الأمن الدولي".

https://sarabic.ae/20251117/-بن-غفير-يطلب-من-نتنياهو-اعتقال-محمود-عباس-والخارجية-الفلسطينية-تعلق-1107208492.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي