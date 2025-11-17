من الجفاف إلى الفيضانات... طقس متقلب يربك إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251117/من-الجفاف-إلى-الفيضانات-طقس-متقلب-يربك-إيران-1107195539.html
من الجفاف إلى الفيضانات... طقس متقلب يربك إيران
من الجفاف إلى الفيضانات... طقس متقلب يربك إيران
سبوتنيك عربي
شهدت مناطق عدة غربي إيران، الاثنين، فيضانات مفاجئة بعد هطول أمطار غزيرة، وذلك عقب أشهر من الجفاف الذي تسبب في أسوأ أزمة مائية تشهدها البلاد منذ عقود، ودفع... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T13:59+0000
2025-11-17T13:59+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
امطار غزيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/18/1104080760_4:0:1992:1118_1920x0_80_0_0_d728079a38b5eee26f4e9abe8f5d9771.jpg
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية تحذيراً من سيول محتملة في ستة أقاليم غربية، متوقعة هطول الأمطار في 18 إقليمًا من أصل 31 إقليمًا. وتعيش إيران تراجعا حادا في كميات الأمطار وصل إلى 85% دون المعدل العام، ما أدى إلى استنزاف الخزانات المائية وانقطاع الإمدادات عن مناطق عديدة من بينها أجزاء من طهران.وبثت وسائل إعلام محلية مقاطع تظهر سيولا محدودة في بلدات داخل إقليمي إيلام وكردستان.وكانت إيران قد نفذت، السبت، أول عملية استمطار للسحب هذا العام فوق حوض بحيرة أرومية شمال غربي البلاد، لكن هذه العمليات تبقى محدودة بظروف مناخية معينة ولا تعد حلا طويل الأمد. وقالت رئيسة هيئة الأرصاد، سحر تاج بخش: "إن الأمطار الناتجة عن الاستمطار لا تقارب حجم المياه المطلوب لحل أزمة البلد"، مؤكدة أن الظروف الحالية لا تسمح باستخدام هذه التقنية في طهران التي يحذر مسؤولون من أنها قد تصبح غير صالحة للعيش إذا استمر الجفاف.
https://sarabic.ae/20251109/إيران-تعلن-تراجع-مخزون-المياه-في-ثاني-كبرى-مدنها-لأقل-من-3-1106906017.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/18/1104080760_262:0:1753:1118_1920x0_80_0_0_d1a430934684c36ea79d84a3ce86ba71.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, امطار غزيرة
أخبار العالم الآن, امطار غزيرة

من الجفاف إلى الفيضانات... طقس متقلب يربك إيران

13:59 GMT 17.11.2025
© Photo / Unsplash/ Evans Dims فيضان
فيضان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Photo / Unsplash/ Evans Dims
تابعنا عبر
شهدت مناطق عدة غربي إيران، الاثنين، فيضانات مفاجئة بعد هطول أمطار غزيرة، وذلك عقب أشهر من الجفاف الذي تسبب في أسوأ أزمة مائية تشهدها البلاد منذ عقود، ودفع السلطات إلى بدء عمليات تلقيح السحب قبل أيام.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية تحذيراً من سيول محتملة في ستة أقاليم غربية، متوقعة هطول الأمطار في 18 إقليمًا من أصل 31 إقليمًا. وتعيش إيران تراجعا حادا في كميات الأمطار وصل إلى 85% دون المعدل العام، ما أدى إلى استنزاف الخزانات المائية وانقطاع الإمدادات عن مناطق عديدة من بينها أجزاء من طهران.

وأسهمت سوء الإدارة والحفر العشوائي للآبار والزراعة غير الفعالة في تفاقم الأزمة المائية التي تؤكد السلطات أنها تتصاعد بفعل تغير المناخ. كما تزيد فترات الجفاف الطويلة من احتمالات الفيضانات، إذ تفقد التربة قدرتها على امتصاص المياه بعد جفافها.

تم إطلاق المياه من محطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، حيث فُتحت البوابة الرابعة للمفيض الخارجي، ووصل معدل التدفق إلى 7000 متر مكعب في الثانية. وهذا أول إطلاق مياه خامل منذ عام 2010 بسبب خطر حدوث فيضانات عارمة في نهر ينيسي، نتيجةً لتراكم كميات كبيرة من الثلوج في الجبال وهطول أمطار غزيرة في مايو. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
إيران تعلن تراجع مخزون المياه في ثاني أكبر مدنها لأقل من 3%
9 نوفمبر, 11:59 GMT
وبثت وسائل إعلام محلية مقاطع تظهر سيولا محدودة في بلدات داخل إقليمي إيلام وكردستان.
وكانت إيران قد نفذت، السبت، أول عملية استمطار للسحب هذا العام فوق حوض بحيرة أرومية شمال غربي البلاد، لكن هذه العمليات تبقى محدودة بظروف مناخية معينة ولا تعد حلا طويل الأمد. وقالت رئيسة هيئة الأرصاد، سحر تاج بخش: "إن الأمطار الناتجة عن الاستمطار لا تقارب حجم المياه المطلوب لحل أزمة البلد"، مؤكدة أن الظروف الحالية لا تسمح باستخدام هذه التقنية في طهران التي يحذر مسؤولون من أنها قد تصبح غير صالحة للعيش إذا استمر الجفاف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала