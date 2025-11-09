https://sarabic.ae/20251109/إيران-تعلن-تراجع-مخزون-المياه-في-ثاني-كبرى-مدنها-لأقل-من-3-1106906017.html

إيران تعلن تراجع مخزون المياه في ثاني أكبر مدنها لأقل من 3%

إيران تعلن تراجع مخزون المياه في ثاني أكبر مدنها لأقل من 3%

سبوتنيك عربي

أعلن حسين إسماعيليان، المدير العام لشركة المياه والصرف الصحي بمدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، أن مخزون السدود انخفض إلى أقل من 3% من طاقتها الاستيعابية. 09.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-09T11:59+0000

2025-11-09T11:59+0000

2025-11-09T12:00+0000

إيران

أخبار إيران

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106869490_0:171:3234:1990_1920x0_80_0_0_58a9d71b53a5580e7b057dd34c3f163b.jpg

وأكد إسماعيليان أن "استهلاك المياه في الشتاء يظل منخفضًا عادة، لكن إدارة الاستهلاك لم تعد خيارًا، بل ضرورة ملحة"، مشيرا إلى أن “الوضع الحالي يُظهر أن إدارة استهلاك المياه لم تعد مجرد توصية، بل أصبحت ضرورة".وعن هطول الأمطار، قال: "سجلت المدينة حتى الآن 0.4 ملم فقط، مقابل 27-28 ملم في العام الماضي، ومتوسط طويل الأمد يبلغ 14 ملم".أما معدل الاستهلاك الحالي في مشهد فيصل إلى 8000 لتر/ ثانية، يُؤمَّن منها 1000-1500 لتر من السدود، مضيفا: "إذا خفّض السكان استهلاكهم بنسبة 20%، يمكننا تجنُّب التقنين أو قطع المياه".وبحسب وكالة "تسنيم"، تشهد طهران أول نصف خريف خالٍ من الأمطار منذ 60 عامًا، ما زاد من حدة الجفاف المستمر لخمس سنوات، وأدى إلى تدهور الموارد السطحية والجوفية.وقال وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، إن خفض الضغط صيفًا وفر 15 ألف لتر/ ثانية، مشيرًا إلى استمرار هذا الإجراء، وقد يصل أحيانًا إلى الصفر ليلاً.ويعاني السكان ارتباكًا في مواعيد القطع، وتصل طوابير شكاوى الطوارئ إلى 60-70 شخصًا في آن. ومع توقعات استمرار الأزمة حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول، يطالب مراقبون بنشر جدول انقطاعات شفاف، كما حدث مع الكهرباء صيفًا.وتشهد إيران بشكل عام تراجعا حادا في معدلات الأمطار، إلا أن الأزمة تتركز في العاصمة التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة، إذ أدى انخفاض التساقطات وتراجع مخزون السدود إلى واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، ترافقت مع انقطاعات متكررة للمياه في مختلف أحياء المدينة.

https://sarabic.ae/20250813/بزشكيان-يرد-بقوة-على-نتنياهو-بشأن-حل-مشكلة-المياه-في-إيران-1103697361.html

https://sarabic.ae/20250728/طهران-تواجه-أزمة-مياه-حادة-تهدد-بإغلاق-المدارس-والجامعات-1103121440.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم