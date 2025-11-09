إيران تعلن تراجع مخزون المياه في ثاني أكبر مدنها لأقل من 3%

عربي
سبوتنيك عربي
أعلن حسين إسماعيليان، المدير العام لشركة المياه والصرف الصحي بمدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، أن مخزون السدود انخفض إلى أقل من 3% من طاقتها الاستيعابية. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
وأكد إسماعيليان أن "استهلاك المياه في الشتاء يظل منخفضًا عادة، لكن إدارة الاستهلاك لم تعد خيارًا، بل ضرورة ملحة"، مشيرا إلى أن “الوضع الحالي يُظهر أن إدارة استهلاك المياه لم تعد مجرد توصية، بل أصبحت ضرورة".وعن هطول الأمطار، قال: "سجلت المدينة حتى الآن 0.4 ملم فقط، مقابل 27-28 ملم في العام الماضي، ومتوسط طويل الأمد يبلغ 14 ملم".أما معدل الاستهلاك الحالي في مشهد فيصل إلى 8000 لتر/ ثانية، يُؤمَّن منها 1000-1500 لتر من السدود، مضيفا: "إذا خفّض السكان استهلاكهم بنسبة 20%، يمكننا تجنُّب التقنين أو قطع المياه".وبحسب وكالة "تسنيم"، تشهد طهران أول نصف خريف خالٍ من الأمطار منذ 60 عامًا، ما زاد من حدة الجفاف المستمر لخمس سنوات، وأدى إلى تدهور الموارد السطحية والجوفية.وقال وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، إن خفض الضغط صيفًا وفر 15 ألف لتر/ ثانية، مشيرًا إلى استمرار هذا الإجراء، وقد يصل أحيانًا إلى الصفر ليلاً.ويعاني السكان ارتباكًا في مواعيد القطع، وتصل طوابير شكاوى الطوارئ إلى 60-70 شخصًا في آن. ومع توقعات استمرار الأزمة حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول، يطالب مراقبون بنشر جدول انقطاعات شفاف، كما حدث مع الكهرباء صيفًا.وتشهد إيران بشكل عام تراجعا حادا في معدلات الأمطار، إلا أن الأزمة تتركز في العاصمة التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة، إذ أدى انخفاض التساقطات وتراجع مخزون السدود إلى واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، ترافقت مع انقطاعات متكررة للمياه في مختلف أحياء المدينة.
أعلن حسين إسماعيليان، المدير العام لشركة المياه والصرف الصحي بمدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، أن مخزون السدود انخفض إلى أقل من 3% من طاقتها الاستيعابية.
وأكد إسماعيليان أن "استهلاك المياه في الشتاء يظل منخفضًا عادة، لكن إدارة الاستهلاك لم تعد خيارًا، بل ضرورة ملحة"، مشيرا إلى أن “الوضع الحالي يُظهر أن إدارة استهلاك المياه لم تعد مجرد توصية، بل أصبحت ضرورة".
وعن هطول الأمطار، قال: "سجلت المدينة حتى الآن 0.4 ملم فقط، مقابل 27-28 ملم في العام الماضي، ومتوسط طويل الأمد يبلغ 14 ملم".
أما معدل الاستهلاك الحالي في مشهد فيصل إلى 8000 لتر/ ثانية، يُؤمَّن منها 1000-1500 لتر من السدود، مضيفا: "إذا خفّض السكان استهلاكهم بنسبة 20%، يمكننا تجنُّب التقنين أو قطع المياه".
وانتقلت أزمة المياه من طهران إلى مشهد، حيث كشفت وسائل إعلام إيرانية، أمس السبت، عن قيود مائية غير معلنة في العاصمة منذ نحو 10 أيام، وسط صمت رسمي.
وبحسب وكالة "تسنيم"، تشهد طهران أول نصف خريف خالٍ من الأمطار منذ 60 عامًا، ما زاد من حدة الجفاف المستمر لخمس سنوات، وأدى إلى تدهور الموارد السطحية والجوفية.
وقال وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، إن خفض الضغط صيفًا وفر 15 ألف لتر/ ثانية، مشيرًا إلى استمرار هذا الإجراء، وقد يصل أحيانًا إلى الصفر ليلاً.
ويعاني السكان ارتباكًا في مواعيد القطع، وتصل طوابير شكاوى الطوارئ إلى 60-70 شخصًا في آن. ومع توقعات استمرار الأزمة حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول، يطالب مراقبون بنشر جدول انقطاعات شفاف، كما حدث مع الكهرباء صيفًا.
ويأتي التحذير بعد تصريح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الجمعة الماضي، بأن طهران قد تواجه احتمال إجلاء سكانها إذا لم تهطل الأمطار قبل نهاية العام الحالي.
وتشهد إيران بشكل عام تراجعا حادا في معدلات الأمطار، إلا أن الأزمة تتركز في العاصمة التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة، إذ أدى انخفاض التساقطات وتراجع مخزون السدود إلى واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، ترافقت مع انقطاعات متكررة للمياه في مختلف أحياء المدينة.
