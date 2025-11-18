https://sarabic.ae/20251118/مقتل-لبناني-جراء-غارة-إسرائيلية-استهدفت-سيارة-في-بليدا-جنوب-البلاد-1107254449.html

مقتل لبناني جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في "بليدا" جنوب البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مواطن جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بليدا جنوب لبنان. 18.11.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/07/1106826825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_386aaecef2ba97b5fee32f231a349832.jpg

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، مقتل مواطن جراء غارة إسرائيلية على بلدة بليدا قضاء مرجعيون. وأفاد المركز اللبناني في بيان له بأن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة بليدا قضاء مرجعيون، أدت إلى استشهاد مواطن".وفي السياق نفسه، أدان الجيش اللبناني، أول أمس الأحد، الاعتداء الذي تعرضت له دورية لقوات "اليونيفيل" من جانب الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، وقال في بيان له، إن "العدو الإسرائيلي يصرّ على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببًا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلًا استكمال انتشار الجيش في الجنوب". وأكد البيان أن "قيادة الجيش تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركًا فوريًّا كونها تمثل تصعيدًا خطيرًا".وصرحت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، بأن دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت، صباح الأحد، النار باتجاه قواتها، قرب موقع أنشأته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية، موضحة في بيان لها: "أصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بُعد نحو 5 أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام، واضطروا للاحتماء في المنطقة". وكانت الـ"يونيفيل" أعلنت في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، رصد قواتها عددًا من الغارات الجوية الإسرائيلية في طير دبا والطيبة وعيتا الجبل، ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان.وقالت الـ"يونيفيل" في بيان: "تُشكل هذه الغارات الجوية انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وتأتي في الوقت الذي تنفذ فيه القوات المسلحة اللبنانية عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها في منطقة جنوب الليطاني. إن أي عمل عسكري، وخاصة على هذا النطاق المدمر، يهدد سلامة المدنيين ويقوّض التقدّم المحرز نحو حل سياسي ودبلوماسي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

