عربي
أردوغان: "أمن سوريا من أمننا".. و سنشارك في إعادة إعمار البلد الشقيق
جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، ونقلتها وكالة "الأناضول" للأنباء. ووصف أردوغان الجهود التركية المستمرة لضمان "استقرار وازدهار وأمن دائمين" لسوريا، مشيرًا إلى أن تركيا احتضنت ملايين اللاجئين السوريين الفارين من "المجازر"، رغم التحديات والاستفزازات، على حد قوله. واستذكر أردوغان دور تركيا في رعاية المهاجرين "بروح الأنصار"، قائلًا: إن "ضيوفنا يعودون الآن إلى وطنهم، ويدعون لنا ولشعبنا عند عودتهم". وأبرز انتشار اللغة التركية كـ"لغة ثانية" في شوارع المدن السورية الكبرى مثل دمشق وحلب وحماة وحمص واللاذقية، كدليل على الروابط الوثيقة بين الشعبين. وأكد أن تركيا "تمد يدها للمساعدة"، محذرًا من أنها "ليس مثل الآخرين"، ولا تسعى للاستعمار أو "الحسابات غير الإنسانية أو غير الأخلاقية". وختم قائلًا: "نحن أحفاد السلاجقة والعثمانيين"، مشددًا على التراث التاريخي الذي يدفع سياسات أنقرة تجاه المنطقة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب، مطلع هذا الشهر، عن سعادته البالغة لقيام سوريا بتمثيل نفسها من جديد في لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، وفق تعبيره. وأعلن الرئيس التركي، في أعمال الدورة الـ41 لـ"كومسيك"، بمدينة إسطنبول، عن إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا، لتعزيز قدراتها البشرية والمؤسساتية. وتابع موضحًا أنه "من خلال برنامج "كومسيك" للشركات الصغيرة والمتوسطة، نبني شبكات تعاون قوية بين شركاتنا الصغيرة والمتوسطة، وندعو الدول التي لم تنضم بعد إلى هذا البرنامج للانضمام".وأردف الرئيس التركي: "خلال العام الحالي، نضيف 8 مشاريع أخرى إلى المشاريع الـ20، التي نفذناها في إطار برنامج "كومسيك" للقدس".
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، التزام أنقرة بدعم الاستقرار والازدهار في سوريا، مشددًا على أن "أمن سوريا من أمننا"، وواعدًا بمساندة بلاده لجهود إعادة إعمار البلد العربي الشقيق.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، ونقلتها وكالة "الأناضول" للأنباء.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
أردوغان يكشف عن "مفتاح السلام" في المنطقة ويوجه رسالة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"
8 أكتوبر, 09:29 GMT
ووصف أردوغان الجهود التركية المستمرة لضمان "استقرار وازدهار وأمن دائمين" لسوريا، مشيرًا إلى أن تركيا احتضنت ملايين اللاجئين السوريين الفارين من "المجازر"، رغم التحديات والاستفزازات، على حد قوله.

وقال: إن "الشعب التركي وقف بصبر إلى جانب ضيوفه"، مضيفًا: "أشقاؤنا السوريون يقيمون الآن في أرضنا ضيوفا، وقبل عام قام هؤلاء المظلومين في سوريا بثورة، فهم من قاموا بالثورة، لكن هذا الشعب النبيل أضاف شرفًا جديدًا إلى شرفه بفضل تلك الثورة".

واستذكر أردوغان دور تركيا في رعاية المهاجرين "بروح الأنصار"، قائلًا: إن "ضيوفنا يعودون الآن إلى وطنهم، ويدعون لنا ولشعبنا عند عودتهم".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
أردوغان يعلن تطلع تركيا لرفع جميع العقوبات عن سوريا في أقرب وقت
24 سبتمبر, 20:41 GMT
وأبرز انتشار اللغة التركية كـ"لغة ثانية" في شوارع المدن السورية الكبرى مثل دمشق وحلب وحماة وحمص واللاذقية، كدليل على الروابط الوثيقة بين الشعبين.
وفي سياق الدعم المستقبلي، أعلن أردوغان: "إن شاء الله سنقف مجددًا مع أشقائنا في إعادة إعمار وبناء سوريا، وسننمو معًا في سوريا وتركيا"، متأكدًا من أن "أمن سوريا من أمننا".
وأكد أن تركيا "تمد يدها للمساعدة"، محذرًا من أنها "ليس مثل الآخرين"، ولا تسعى للاستعمار أو "الحسابات غير الإنسانية أو غير الأخلاقية".
وختم قائلًا: "نحن أحفاد السلاجقة والعثمانيين"، مشددًا على التراث التاريخي الذي يدفع سياسات أنقرة تجاه المنطقة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب، مطلع هذا الشهر، عن سعادته البالغة لقيام سوريا بتمثيل نفسها من جديد في لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، وفق تعبيره.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
الكرملين: بوتين وأردوغان يؤكدان أهمية استقرار الوضع في سوريا سريعا
18 يوليو, 15:10 GMT
وأعلن الرئيس التركي، في أعمال الدورة الـ41 لـ"كومسيك"، بمدينة إسطنبول، عن إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا، لتعزيز قدراتها البشرية والمؤسساتية.

وقال أردوغان: "لحسن الحظ أنه يتم تدريجيًا رفع العقوبات، التي أعاقت التنمية الاقتصادية في سوريا، بشكل كبير بفضل جهودنا، واليوم، تحت مظلة "كومسيك"، نطلق برنامج دعم خاص لسوريا"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وتابع موضحًا أنه "من خلال برنامج "كومسيك" للشركات الصغيرة والمتوسطة، نبني شبكات تعاون قوية بين شركاتنا الصغيرة والمتوسطة، وندعو الدول التي لم تنضم بعد إلى هذا البرنامج للانضمام".
وأردف الرئيس التركي: "خلال العام الحالي، نضيف 8 مشاريع أخرى إلى المشاريع الـ20، التي نفذناها في إطار برنامج "كومسيك" للقدس".
