أردوغان: "أمن سوريا من أمننا".. و سنشارك في إعادة إعمار البلد الشقيق

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، التزام أنقرة بدعم الاستقرار والازدهار في سوريا، مشددًا على أن "أمن سوريا من أمننا"، وواعدًا بمساندة بلاده... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

أخبار العالم الآن

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، ونقلتها وكالة "الأناضول" للأنباء. ووصف أردوغان الجهود التركية المستمرة لضمان "استقرار وازدهار وأمن دائمين" لسوريا، مشيرًا إلى أن تركيا احتضنت ملايين اللاجئين السوريين الفارين من "المجازر"، رغم التحديات والاستفزازات، على حد قوله. واستذكر أردوغان دور تركيا في رعاية المهاجرين "بروح الأنصار"، قائلًا: إن "ضيوفنا يعودون الآن إلى وطنهم، ويدعون لنا ولشعبنا عند عودتهم". وأبرز انتشار اللغة التركية كـ"لغة ثانية" في شوارع المدن السورية الكبرى مثل دمشق وحلب وحماة وحمص واللاذقية، كدليل على الروابط الوثيقة بين الشعبين. وأكد أن تركيا "تمد يدها للمساعدة"، محذرًا من أنها "ليس مثل الآخرين"، ولا تسعى للاستعمار أو "الحسابات غير الإنسانية أو غير الأخلاقية". وختم قائلًا: "نحن أحفاد السلاجقة والعثمانيين"، مشددًا على التراث التاريخي الذي يدفع سياسات أنقرة تجاه المنطقة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب، مطلع هذا الشهر، عن سعادته البالغة لقيام سوريا بتمثيل نفسها من جديد في لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، وفق تعبيره. وأعلن الرئيس التركي، في أعمال الدورة الـ41 لـ"كومسيك"، بمدينة إسطنبول، عن إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا، لتعزيز قدراتها البشرية والمؤسساتية. وتابع موضحًا أنه "من خلال برنامج "كومسيك" للشركات الصغيرة والمتوسطة، نبني شبكات تعاون قوية بين شركاتنا الصغيرة والمتوسطة، وندعو الدول التي لم تنضم بعد إلى هذا البرنامج للانضمام".وأردف الرئيس التركي: "خلال العام الحالي، نضيف 8 مشاريع أخرى إلى المشاريع الـ20، التي نفذناها في إطار برنامج "كومسيك" للقدس".

