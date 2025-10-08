أردوغان يكشف عن "مفتاح السلام" في المنطقة ويوجه رسالة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أردوغان يكشف عن "مفتاح السلام" في المنطقة ويوجه رسالة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"

09:29 GMT 08.10.2025
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مطالبة بلاده أن "تلتزم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بتعهداتها وبالتكامل الوطني".
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان والتي نشرها مكتبه: "إن موقف تركيا الصبور والحكيم والكريم لا ينبغي اعتباره نقطة ضعف".

وأكد أردوغان أنه "لن يسمح بعودة الفوضى إلى سوريا، وأن أنقرة ودمشق متفقتان على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية."، مشيرا إلى أن "قسد لا تلتزم باتفاق 10 مارس/آذار وتتحرك بتحريض من إسرائيل".

أحمد الشرع ومظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
بعد اشتباكات عنيفة... مظلوم عبدي يجتمع مع الشرع في دمشق
أمس, 10:28 GMT
وبحسب أردوغان، "من يوجه بوصلته نحو أنقرة ودمشق هو من سيربح المستقبل، وأن التحالف بين الأتراك والأكراد والعرب مفتاح السلام الدائم في المنطقة".

وتأتي مطالبة أردوغان غداة اشتباكات عنيفة اندلعت بين "قوات سوريا الديمقراطية" والجيش السوري في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، أعقبها زيارة وفد رفيع المستوى من (قسد)، والإدارة الذاتية، برئاسة قائد "قسد"، مظلوم عبدي، إلى العاصمة السورية دمشق.

وضم الوفد إلى جانب عبدي، كلا من قائدة وحدات حماية المرأة، روهلات عفرين، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، في اجتماع يعقد برعاية أمريكية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام كردية.
وحضر الاجتماع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر.
الجيش السوري التابع للحكومة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
‌‏وزير الدفاع السوري يعلن الاتفاق مع قائد "قسد" على وقف شامل وفوري لإطلاق النار
أمس, 11:39 GMT
بالتوازي، أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، الاتفاق مع عبدي، على وقف لإطلاق النار شمالي وشرقي البلاد. وقال أبو قصرة، إن "وقف النار مع "قسد" سيسري بكل المحاور والنقاط العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً".

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت، أمس الإثنين، بين قوات تابعة لحكومة دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر والمدنيين.

ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
ليلة حامية الوطيس في حلب السورية... تفاصيل الأحداث والتوتر الكبير في الشيخ مقصود
أمس, 08:36 GMT
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك "، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين القوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات أسفرت عن سقوط قتلى جرحى من الطرفين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بصفوف المدنيين في المنطقة.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، ردًا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن".
