أردوغان يكشف عن "مفتاح السلام" في المنطقة ويوجه رسالة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"

أردوغان يكشف عن "مفتاح السلام" في المنطقة ويوجه رسالة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مطالبة بلاده أن "تلتزم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بتعهداتها وبالتكامل الوطني". 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان والتي نشرها مكتبه: "إن موقف تركيا الصبور والحكيم والكريم لا ينبغي اعتباره نقطة ضعف".وبحسب أردوغان، "من يوجه بوصلته نحو أنقرة ودمشق هو من سيربح المستقبل، وأن التحالف بين الأتراك والأكراد والعرب مفتاح السلام الدائم في المنطقة".وضم الوفد إلى جانب عبدي، كلا من قائدة وحدات حماية المرأة، روهلات عفرين، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، في اجتماع يعقد برعاية أمريكية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام كردية.وحضر الاجتماع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر.بالتوازي، أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، الاتفاق مع عبدي، على وقف لإطلاق النار شمالي وشرقي البلاد. وقال أبو قصرة، إن "وقف النار مع "قسد" سيسري بكل المحاور والنقاط العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً".ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك "، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين القوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات أسفرت عن سقوط قتلى جرحى من الطرفين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بصفوف المدنيين في المنطقة.من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، ردًا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن".

