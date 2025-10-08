https://sarabic.ae/20251008/أردوغان-يكشف-عن-مفتاح-السلام-في-المنطقة-ويوجه-رسالة-لـقوات-سوريا-الديمقراطية-1105750558.html
أردوغان يكشف عن "مفتاح السلام" في المنطقة ويوجه رسالة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"
جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مطالبة بلاده أن "تلتزم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بتعهداتها وبالتكامل الوطني". 08.10.2025, سبوتنيك عربي
جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مطالبة بلاده أن "تلتزم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بتعهداتها وبالتكامل الوطني".
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان والتي نشرها مكتبه: "إن موقف تركيا الصبور والحكيم والكريم لا ينبغي اعتباره نقطة ضعف".
وأكد أردوغان أنه "لن يسمح بعودة الفوضى إلى سوريا، وأن أنقرة ودمشق متفقتان على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية."، مشيرا إلى أن "قسد لا تلتزم باتفاق 10 مارس/آذار وتتحرك بتحريض من إسرائيل".
وبحسب أردوغان، "من يوجه بوصلته نحو أنقرة ودمشق هو من سيربح المستقبل، وأن التحالف بين الأتراك والأكراد والعرب مفتاح السلام الدائم في المنطقة".
وتأتي مطالبة أردوغان غداة اشتباكات عنيفة اندلعت بين "قوات سوريا الديمقراطية" والجيش السوري في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، أعقبها زيارة وفد رفيع المستوى من (قسد)، والإدارة الذاتية، برئاسة قائد "قسد"، مظلوم عبدي، إلى العاصمة السورية دمشق.
وضم الوفد إلى جانب عبدي، كلا من قائدة وحدات حماية المرأة، روهلات عفرين، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية
، إلهام أحمد، مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، في اجتماع يعقد برعاية أمريكية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام كردية.
وحضر الاجتماع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر.
بالتوازي، أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، الاتفاق مع عبدي، على وقف لإطلاق النار شمالي وشرقي البلاد. وقال أبو قصرة، إن "وقف النار مع "قسد" سيسري بكل المحاور والنقاط العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً".
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت، أمس الإثنين، بين قوات تابعة لحكومة دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر والمدنيين.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك
"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك "، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين القوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات أسفرت عن سقوط قتلى جرحى من الطرفين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بصفوف المدنيين في المنطقة.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية
، في بيان لها، إن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، ردًا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن".