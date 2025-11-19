إعلام يكشف سبب إلغاء لقاء ويتكوف وخليل الحية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251119/إعلام-يكشف-سبب-إلغاء-لقاء-ويتكوف-وخليل-الحية-1107283881.html
إعلام يكشف سبب إلغاء لقاء ويتكوف وخليل الحية
إعلام يكشف سبب إلغاء لقاء ويتكوف وخليل الحية
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن سبب إلغاء اللقاء الذي كان من المقرر أن يتم بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ورئيس حركة حماس في غزة خليل الحية. 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T11:52+0000
2025-11-19T11:52+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
حركة حماس
غزة
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098014701_0:0:1088:613_1920x0_80_0_0_bdcdacee5407837431186619d3540dff.jpg
وبحسب ما ذكره موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فإن إلغاء اللقاء تم بسبب انتقادات وضغوط حالت دون عقده والذي كان من المقرر أن يجري مساء اليوم.ولفت الموقع إلى أن جهات إسرائيلية اعتبرت أن لقاء المبعوث الأمريكي مع الحية سيشكل اعترافا بمكانة "حماس" ويجعل الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات أكثر صعوبة.يذكر أن ويتكوف والحية، التقيا لأول مرة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مدينة شرم الشيخ المصرية، قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بينما أشارت تقارير إلى أن اللقاء الذي تم إلغاؤه كان من المقرر أن يناقش اليوم التالي في غزة.وتحاول واشنطن الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، لكن خلافات في الرؤى مع إسرائيل تحول دون ذلك.واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، قرارا برعاية أمريكية ينص على إنشاء قوة دولية للاستقرار في غزة، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود القطاع وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.يذكر أنه في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، تنص على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وبعدها بأيام وقع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان كضامنين للاتفاق، الذي أنهى حرب استمرت عامين.
https://sarabic.ae/20251107/ويتكوف-حماس-مستعدة-لتسليم-سلاحها-إلى-قوة-دولية-1106825775.html
https://sarabic.ae/20251118/حماس-تنفي-اتهامات-إسرائيل-بوجود-مجمع-تدريب-لها-بمخيم-عين-الحلوة-في-لبنان-1107263253.html
إسرائيل
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098014701_53:0:1020:725_1920x0_80_0_0_935d09275d84fc2d36a013c504cd53ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام يكشف سبب إلغاء لقاء ويتكوف وخليل الحية

11:52 GMT 19.11.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن سبب إلغاء اللقاء الذي كان من المقرر أن يتم بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ورئيس حركة حماس في غزة خليل الحية.
وبحسب ما ذكره موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فإن إلغاء اللقاء تم بسبب انتقادات وضغوط حالت دون عقده والذي كان من المقرر أن يجري مساء اليوم.
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يجري زيارة إلى قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
ويتكوف: "حماس" مستعدة لتسليم سلاحها إلى قوة دولية
7 نوفمبر, 06:46 GMT
ولفت الموقع إلى أن جهات إسرائيلية اعتبرت أن لقاء المبعوث الأمريكي مع الحية سيشكل اعترافا بمكانة "حماس" ويجعل الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات أكثر صعوبة.
يذكر أن ويتكوف والحية، التقيا لأول مرة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مدينة شرم الشيخ المصرية، قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بينما أشارت تقارير إلى أن اللقاء الذي تم إلغاؤه كان من المقرر أن يناقش اليوم التالي في غزة.
وتحاول واشنطن الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، لكن خلافات في الرؤى مع إسرائيل تحول دون ذلك.
حماس تنفي اتهامات إسرائيل بوجود مجمع تدريب لها بمخيم عين الحلوة في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
"حماس" تنفي اتهامات إسرائيل بوجود مجمع تدريب لها بمخيم عين الحلوة في لبنان
أمس, 22:03 GMT
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، قرارا برعاية أمريكية ينص على إنشاء قوة دولية للاستقرار في غزة، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود القطاع وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
يذكر أنه في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، تنص على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وبعدها بأيام وقع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان كضامنين للاتفاق، الذي أنهى حرب استمرت عامين.
