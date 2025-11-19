https://sarabic.ae/20251119/إعلام-يكشف-سبب-إلغاء-لقاء-ويتكوف-وخليل-الحية-1107283881.html

إعلام يكشف سبب إلغاء لقاء ويتكوف وخليل الحية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن سبب إلغاء اللقاء الذي كان من المقرر أن يتم بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ورئيس حركة حماس في غزة خليل الحية.

وبحسب ما ذكره موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فإن إلغاء اللقاء تم بسبب انتقادات وضغوط حالت دون عقده والذي كان من المقرر أن يجري مساء اليوم.ولفت الموقع إلى أن جهات إسرائيلية اعتبرت أن لقاء المبعوث الأمريكي مع الحية سيشكل اعترافا بمكانة "حماس" ويجعل الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات أكثر صعوبة.يذكر أن ويتكوف والحية، التقيا لأول مرة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مدينة شرم الشيخ المصرية، قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بينما أشارت تقارير إلى أن اللقاء الذي تم إلغاؤه كان من المقرر أن يناقش اليوم التالي في غزة.وتحاول واشنطن الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، لكن خلافات في الرؤى مع إسرائيل تحول دون ذلك.واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، قرارا برعاية أمريكية ينص على إنشاء قوة دولية للاستقرار في غزة، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود القطاع وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.يذكر أنه في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، تنص على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وبعدها بأيام وقع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان كضامنين للاتفاق، الذي أنهى حرب استمرت عامين.

