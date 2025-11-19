https://sarabic.ae/20251119/متحدث-تنسيقية-تيار-الثورة-السودانية-يكشف-لـسبوتنيك-سر-اختفاء-الثوار-بعد-اندلاع-الحرب-1107299602.html

متحدث تنسيقية تيار الثورة السودانية يكشف لـ"سبوتنيك" سر اختفاء الثوار بعد اندلاع الحرب

أكد المعز مضوي، متحدث تنسيقية تيار الثورة السودانية، أن الثورة لم تنته وهى جزء من الواقع الذي يحدث الآن، الواقع المتردي في البلاد الذي أدى إلى نشوب الحرب هو... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

حصري

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096227875_0:3:1302:735_1920x0_80_0_0_c825dc31658be6fcd110bb8c3b50c4db.jpg

ويرى مضوي أن الثورة في الأساس هى حركة تحرر وطني وحركة مطلبية جاءت لتلبية رغبات المواطن السوداني الذي ينشد السلام.وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "المواطن السوداني خلال الثورة كانت شعاراته (حرية- سلام -عدالة)، وكان السلام جزءا أصيلا من إشكالية الصراع في السودان وجزء من مطالب الثورة، والصراع الحالي لا ينفصل عن الصراع السابق الذي جاء نتيجة عسكرة الحياة السياسية والتدخلات الخارجية معا".وتابع: "هذه المنظومة التي تركتها حقبة النظام السابق والمنظومة الأمنية المعقدة التي اعتمدت في عملها على الجرائم والإبادات الجماعية والتصفيات العرقية، هى نفس الأدوات التي يتم استخدامها في الحرب الجارية والمرفوضة كليا بالنسبة لنا".وأضاف المعز مضوي أن "الصراع الحالي هو في الأساس ضد الثورة ولسرقة موارد البلاد، وهذا بالقطع يتعارض مع مبادئ وأهداف وشعارات الثورة ويهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وخلق حالة من عدم الاستقرار في السودان، والثوار انخرطوا في الصراع الدائر الآن في البلاد من أجل حماية المواطنين والدفاع عن حقهم في الحياة الكريمة الآمنة والحفاظ على مقدراتهم التي تنهب سواء الجماعية أو الخاصة، كما أن العالم كله يعلم الآن أن المواطن السوداني مستهدف في قوته وحياته وكل ما يملك من قبل المليشيا المتمردة المدعومة من الخارج".واتهم متحدث التنسيقية، جهات خارجية بأنها من تقف خلف قوات "الدعم السريع" وتقوم بدعمها فيما ترتكبه من جرائم تجاه الشعب السوداني بهدف إطالة أمد الفوضى وعدم عودة السودان في الأمد القصير لمعالجة جراحه.وقال مضوي: إن "الثورة لم تغب عن البلاد ولم تدخل في طي النسيان، لكن الواقع الراهن هو من هدد المجتمع بأكمله، والثورة تحتاج إلى مجتمع والمجتمع الآن مهدد، واليوم نتحدث عن ما يقارب 15 مليون مُهاجر ونازح فمن الذي سوف يثور والثورة باقية بمطالبها وتوجهاتها وتعيش في عمق الصراع".ولفت متحدث التنسيقية إلى أن "الكثيرين من المقاتلين الذين يقاتلون اليوم في صفوف القوات المسلحة السودانية هم ثوار، لأن المجموعات الثورية كانت قد أعلنت تأييدها للعملية العسكرية التي يقودها الجيش السوداني ضد الدعم السريع، وهذا يحقق مطالب الشعب في الحياة الآمنة الكريمة رغم تحفظاتنا على بقاء العسكر في السلطة، رغم مشاركتنا مع الجيش إلا أن أولوياتنا معروفة برفض تدخل العسكر في السلطة وعدم القبول بأي سلطة غير مدنية في السودان".وحول السيناريو المتوقع بشأن الحرب خلال الفترة القادمة في السودان، يقول مضوي "نحن نرى أن الواقع قد فرض أمرا بعينه على الجيش بأن الطرف الآخر لا يمكن التفاوض معه، والأسباب لذلك كثيرة، فقد كانت هناك مفاوضات متعددة والجميع يعلم من الذي اخترق ورفض الهدنة، وحتى لو قام الدعم السريع بالتوقيع على أي من مبادرات الحل فإنه لن يلتزم والشواهد على ذلك كثيرة أبرزها أنه لا يستطيع التحكم في القوات التي أصبحت اليوم متفلتة ولا تخضع لقوانين أو تتلقى أوامر واحدة".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا، وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

