متحدث تنسيقية تيار الثورة السودانية يكشف لـ"سبوتنيك" سر اختفاء الثوار بعد اندلاع الحرب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
متحدث تنسيقية تيار الثورة السودانية يكشف لـ"سبوتنيك" سر اختفاء الثوار بعد اندلاع الحرب
متحدث تنسيقية تيار الثورة السودانية يكشف لـ"سبوتنيك" سر اختفاء الثوار بعد اندلاع الحرب
سبوتنيك عربي
أكد المعز مضوي، متحدث تنسيقية تيار الثورة السودانية، أن الثورة لم تنته وهى جزء من الواقع الذي يحدث الآن، الواقع المتردي في البلاد الذي أدى إلى نشوب الحرب هو... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T18:06+0000
2025-11-19T18:06+0000
حصري
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096227875_0:3:1302:735_1920x0_80_0_0_c825dc31658be6fcd110bb8c3b50c4db.jpg
ويرى مضوي أن الثورة في الأساس هى حركة تحرر وطني وحركة مطلبية جاءت لتلبية رغبات المواطن السوداني الذي ينشد السلام.وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "المواطن السوداني خلال الثورة كانت شعاراته (حرية- سلام -عدالة)، وكان السلام جزءا أصيلا من إشكالية الصراع في السودان وجزء من مطالب الثورة، والصراع الحالي لا ينفصل عن الصراع السابق الذي جاء نتيجة عسكرة الحياة السياسية والتدخلات الخارجية معا".وتابع: "هذه المنظومة التي تركتها حقبة النظام السابق والمنظومة الأمنية المعقدة التي اعتمدت في عملها على الجرائم والإبادات الجماعية والتصفيات العرقية، هى نفس الأدوات التي يتم استخدامها في الحرب الجارية والمرفوضة كليا بالنسبة لنا".وأضاف المعز مضوي أن "الصراع الحالي هو في الأساس ضد الثورة ولسرقة موارد البلاد، وهذا بالقطع يتعارض مع مبادئ وأهداف وشعارات الثورة ويهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وخلق حالة من عدم الاستقرار في السودان، والثوار انخرطوا في الصراع الدائر الآن في البلاد من أجل حماية المواطنين والدفاع عن حقهم في الحياة الكريمة الآمنة والحفاظ على مقدراتهم التي تنهب سواء الجماعية أو الخاصة، كما أن العالم كله يعلم الآن أن المواطن السوداني مستهدف في قوته وحياته وكل ما يملك من قبل المليشيا المتمردة المدعومة من الخارج".واتهم متحدث التنسيقية، جهات خارجية بأنها من تقف خلف قوات "الدعم السريع" وتقوم بدعمها فيما ترتكبه من جرائم تجاه الشعب السوداني بهدف إطالة أمد الفوضى وعدم عودة السودان في الأمد القصير لمعالجة جراحه.وقال مضوي: إن "الثورة لم تغب عن البلاد ولم تدخل في طي النسيان، لكن الواقع الراهن هو من هدد المجتمع بأكمله، والثورة تحتاج إلى مجتمع والمجتمع الآن مهدد، واليوم نتحدث عن ما يقارب 15 مليون مُهاجر ونازح فمن الذي سوف يثور والثورة باقية بمطالبها وتوجهاتها وتعيش في عمق الصراع".ولفت متحدث التنسيقية إلى أن "الكثيرين من المقاتلين الذين يقاتلون اليوم في صفوف القوات المسلحة السودانية هم ثوار، لأن المجموعات الثورية كانت قد أعلنت تأييدها للعملية العسكرية التي يقودها الجيش السوداني ضد الدعم السريع، وهذا يحقق مطالب الشعب في الحياة الآمنة الكريمة رغم تحفظاتنا على بقاء العسكر في السلطة، رغم مشاركتنا مع الجيش إلا أن أولوياتنا معروفة برفض تدخل العسكر في السلطة وعدم القبول بأي سلطة غير مدنية في السودان".وحول السيناريو المتوقع بشأن الحرب خلال الفترة القادمة في السودان، يقول مضوي "نحن نرى أن الواقع قد فرض أمرا بعينه على الجيش بأن الطرف الآخر لا يمكن التفاوض معه، والأسباب لذلك كثيرة، فقد كانت هناك مفاوضات متعددة والجميع يعلم من الذي اخترق ورفض الهدنة، وحتى لو قام الدعم السريع بالتوقيع على أي من مبادرات الحل فإنه لن يلتزم والشواهد على ذلك كثيرة أبرزها أنه لا يستطيع التحكم في القوات التي أصبحت اليوم متفلتة ولا تخضع لقوانين أو تتلقى أوامر واحدة".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا، وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
متحدث تنسيقية تيار الثورة السودانية يكشف لـ"سبوتنيك" سر اختفاء الثوار بعد اندلاع الحرب

حصري
أكد المعز مضوي، متحدث تنسيقية تيار الثورة السودانية، أن الثورة لم تنته وهى جزء من الواقع الذي يحدث الآن، الواقع المتردي في البلاد الذي أدى إلى نشوب الحرب هو نفسه الذي أشعل الثورة.
ويرى مضوي أن الثورة في الأساس هى حركة تحرر وطني وحركة مطلبية جاءت لتلبية رغبات المواطن السوداني الذي ينشد السلام.
قصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
تنسيقية تيار الثورة السودانية لـ"سبوتنيك": "تقدم" هي واجهة سياسية لأحد أطراف الصراع
11 يناير 2024, 20:19 GMT
وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "المواطن السوداني خلال الثورة كانت شعاراته (حرية- سلام -عدالة)، وكان السلام جزءا أصيلا من إشكالية الصراع في السودان وجزء من مطالب الثورة، والصراع الحالي لا ينفصل عن الصراع السابق الذي جاء نتيجة عسكرة الحياة السياسية والتدخلات الخارجية معا".
وتابع: "هذه المنظومة التي تركتها حقبة النظام السابق والمنظومة الأمنية المعقدة التي اعتمدت في عملها على الجرائم والإبادات الجماعية والتصفيات العرقية، هى نفس الأدوات التي يتم استخدامها في الحرب الجارية والمرفوضة كليا بالنسبة لنا".
وأضاف المعز مضوي أن "الصراع الحالي هو في الأساس ضد الثورة ولسرقة موارد البلاد، وهذا بالقطع يتعارض مع مبادئ وأهداف وشعارات الثورة ويهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وخلق حالة من عدم الاستقرار في السودان، والثوار انخرطوا في الصراع الدائر الآن في البلاد من أجل حماية المواطنين والدفاع عن حقهم في الحياة الكريمة الآمنة والحفاظ على مقدراتهم التي تنهب سواء الجماعية أو الخاصة، كما أن العالم كله يعلم الآن أن المواطن السوداني مستهدف في قوته وحياته وكل ما يملك من قبل المليشيا المتمردة المدعومة من الخارج".
واتهم متحدث التنسيقية، جهات خارجية بأنها من تقف خلف قوات "الدعم السريع" وتقوم بدعمها فيما ترتكبه من جرائم تجاه الشعب السوداني بهدف إطالة أمد الفوضى وعدم عودة السودان في الأمد القصير لمعالجة جراحه.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
تنسيقية تيار الثورة السودانية لـ"سبوتنيك": لن تتوقف الصراعات إلا بالعودة لمطالب الثوار ومدنية الدولة
18 ديسمبر 2023, 16:09 GMT
وقال مضوي: إن "الثورة لم تغب عن البلاد ولم تدخل في طي النسيان، لكن الواقع الراهن هو من هدد المجتمع بأكمله، والثورة تحتاج إلى مجتمع والمجتمع الآن مهدد، واليوم نتحدث عن ما يقارب 15 مليون مُهاجر ونازح فمن الذي سوف يثور والثورة باقية بمطالبها وتوجهاتها وتعيش في عمق الصراع".
ولفت متحدث التنسيقية إلى أن "الكثيرين من المقاتلين الذين يقاتلون اليوم في صفوف القوات المسلحة السودانية هم ثوار، لأن المجموعات الثورية كانت قد أعلنت تأييدها للعملية العسكرية التي يقودها الجيش السوداني ضد الدعم السريع، وهذا يحقق مطالب الشعب في الحياة الآمنة الكريمة رغم تحفظاتنا على بقاء العسكر في السلطة، رغم مشاركتنا مع الجيش إلا أن أولوياتنا معروفة برفض تدخل العسكر في السلطة وعدم القبول بأي سلطة غير مدنية في السودان".
وحول السيناريو المتوقع بشأن الحرب خلال الفترة القادمة في السودان، يقول مضوي "نحن نرى أن الواقع قد فرض أمرا بعينه على الجيش بأن الطرف الآخر لا يمكن التفاوض معه، والأسباب لذلك كثيرة، فقد كانت هناك مفاوضات متعددة والجميع يعلم من الذي اخترق ورفض الهدنة، وحتى لو قام الدعم السريع بالتوقيع على أي من مبادرات الحل فإنه لن يلتزم والشواهد على ذلك كثيرة أبرزها أنه لا يستطيع التحكم في القوات التي أصبحت اليوم متفلتة ولا تخضع لقوانين أو تتلقى أوامر واحدة".
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يصل إلى مدينة بورتسودان الساحلية لأول مرة منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في شهر أبريل، 27 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
تنسيقية تيار الثورة السودانية لـ"سبوتنيك": ندعم القوات المسلحة لحسم الصراع مع الدعم السريع
6 سبتمبر 2023, 15:59 GMT
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.
واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا، وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
