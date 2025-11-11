السيسي يؤكد دعم مصر لوحدة السودان ويطالب بوقف المأساة الإنسانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251111/السيسي-يؤكد-دعم-مصر-لوحدة-السودان-ويطالب-بوقف-المأساة-الإنسانية--1106988542.html
السيسي يؤكد دعم مصر لوحدة السودان ويطالب بوقف المأساة الإنسانية
السيسي يؤكد دعم مصر لوحدة السودان ويطالب بوقف المأساة الإنسانية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حتمية وقف المأساة الإنسانية التي يشهدها الشعب السوداني، خاصة الوضع في مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد ومحيطها. 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T18:57+0000
2025-11-11T18:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_f330b6825701bd1cad7f93a203acfec9.jpg
وجاء في بيان الرئاسة المصرية: "السيسي أكد خلال اتصال مع الرئيس الكيني، ويليام روتو، على ارتباط الوضع في السودان بالأمن القومي المصري".وأضاف البيان: "شدد السيسي على موقف مصر الداعم لجهود ومشروعات التنمية في دول حوض النيل، مع رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا". وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20251111/عبد-العاطي-يؤكد-للبرهان-دعم-مصر-لاستقرار-السودان-ووحدة-أراضيه-1106980748.html
https://sarabic.ae/20251110/وزير-الخارجية-المصري-لن-نسمح-بتقسيم-السودان-تحت-أي-ظرف-1106956120.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e3bc5731a920548161b51eb87730f6aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم

السيسي يؤكد دعم مصر لوحدة السودان ويطالب بوقف المأساة الإنسانية

18:57 GMT 11.11.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حتمية وقف المأساة الإنسانية التي يشهدها الشعب السوداني، خاصة الوضع في مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد ومحيطها.
وجاء في بيان الرئاسة المصرية: "السيسي أكد خلال اتصال مع الرئيس الكيني، ويليام روتو، على ارتباط الوضع في السودان بالأمن القومي المصري".

وتابع البيان "شدد (السيسي) على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة السودان، ودعم مصر لمؤسسات الدولة الوطنية في السودان، وحتمية وقف المأساة الإنسانية التي يشهدها شعب السودان، لا سيما في مدينة الفاشر ومحيطها".

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على هامش حضور حفل تنصيب الرئيس الرواندي بول كاجامي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
عبد العاطي يؤكد للبرهان دعم مصر لاستقرار السودان ووحدة أراضيه
15:09 GMT
وأضاف البيان: "شدد السيسي على موقف مصر الداعم لجهود ومشروعات التنمية في دول حوض النيل، مع رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا".

من جانبه، أعرب الرئيس الكيني عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الأزمة في السودان، مشيرًا إلى تطلعه للتنسيق مع مصر في هذا الإطار، بحسب البيان.

وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
وزير الخارجية المصري: لن نسمح بتقسيم السودان تحت أي ظرف
أمس, 21:26 GMT
كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.

وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала