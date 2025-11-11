https://sarabic.ae/20251111/السيسي-يؤكد-دعم-مصر-لوحدة-السودان-ويطالب-بوقف-المأساة-الإنسانية--1106988542.html
السيسي يؤكد دعم مصر لوحدة السودان ويطالب بوقف المأساة الإنسانية
السيسي يؤكد دعم مصر لوحدة السودان ويطالب بوقف المأساة الإنسانية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حتمية وقف المأساة الإنسانية التي يشهدها الشعب السوداني، خاصة الوضع في مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد ومحيطها. 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T18:57+0000
2025-11-11T18:57+0000
2025-11-11T18:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_f330b6825701bd1cad7f93a203acfec9.jpg
وجاء في بيان الرئاسة المصرية: "السيسي أكد خلال اتصال مع الرئيس الكيني، ويليام روتو، على ارتباط الوضع في السودان بالأمن القومي المصري".وأضاف البيان: "شدد السيسي على موقف مصر الداعم لجهود ومشروعات التنمية في دول حوض النيل، مع رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا". وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20251111/عبد-العاطي-يؤكد-للبرهان-دعم-مصر-لاستقرار-السودان-ووحدة-أراضيه-1106980748.html
https://sarabic.ae/20251110/وزير-الخارجية-المصري-لن-نسمح-بتقسيم-السودان-تحت-أي-ظرف-1106956120.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e3bc5731a920548161b51eb87730f6aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
السيسي يؤكد دعم مصر لوحدة السودان ويطالب بوقف المأساة الإنسانية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حتمية وقف المأساة الإنسانية التي يشهدها الشعب السوداني، خاصة الوضع في مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد ومحيطها.
وجاء في بيان الرئاسة المصرية: "السيسي أكد خلال اتصال مع الرئيس الكيني، ويليام روتو، على ارتباط الوضع في السودان بالأمن القومي المصري".
وتابع البيان "شدد (السيسي) على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة السودان، ودعم مصر لمؤسسات الدولة الوطنية في السودان، وحتمية وقف المأساة الإنسانية التي يشهدها شعب السودان، لا سيما في مدينة الفاشر ومحيطها".
وأضاف البيان: "شدد السيسي على موقف مصر الداعم لجهود ومشروعات التنمية في دول حوض النيل، مع رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا".
من جانبه، أعرب الرئيس الكيني عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الأزمة في السودان، مشيرًا إلى تطلعه للتنسيق مع مصر في هذا الإطار، بحسب البيان.
وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".
كما أعلنت قوات الدعم السريع
، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.