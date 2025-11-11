https://sarabic.ae/20251111/السيسي-يؤكد-دعم-مصر-لوحدة-السودان-ويطالب-بوقف-المأساة-الإنسانية--1106988542.html

السيسي يؤكد دعم مصر لوحدة السودان ويطالب بوقف المأساة الإنسانية

السيسي يؤكد دعم مصر لوحدة السودان ويطالب بوقف المأساة الإنسانية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حتمية وقف المأساة الإنسانية التي يشهدها الشعب السوداني، خاصة الوضع في مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد ومحيطها. 11.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الرئاسة المصرية: "السيسي أكد خلال اتصال مع الرئيس الكيني، ويليام روتو، على ارتباط الوضع في السودان بالأمن القومي المصري".وأضاف البيان: "شدد السيسي على موقف مصر الداعم لجهود ومشروعات التنمية في دول حوض النيل، مع رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا". وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

