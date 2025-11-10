https://sarabic.ae/20251110/وزير-الخارجية-المصري-لن-نسمح-بتقسيم-السودان-تحت-أي-ظرف-1106956120.html

وزير الخارجية المصري: لن نسمح بتقسيم السودان تحت أي ظرف

سبوتنيك عربي

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة في السودان واضحة تماماً كما أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن القاهرة... 10.11.2025, سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

وأدلى عبد العاطي بهذه التصريحات في لقاء تلفزيوني مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الاثنين، حيث شدد على أن أبرز هذه الثوابت تشمل استبعاد الحلول العسكرية للأزمة، والحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وحماية مقدرات الشعب السوداني من التدمير والنهب، وفقا لما ذكرته جريدة "الشروق" المصرية.وأوضح عبد العاطي أن الموقف المصري يركز على تطبيق "إعلان الرباعية" الصادر في 12 سبتمبر الماضي، الذي يشمل خارطة طريق تبدأ بهدنة إنسانية تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار، تمهيداً لعملية سياسية شاملة لا تستبعد أحداً، وتكون ذات ملكية سودانية يقودها السودانيون أنفسهم، بما يحفظ حقوق ومقدرات الشعب السوداني الشقيق.كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

