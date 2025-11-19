عربي
موسكو: روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن خفض الأسلحة النووية
موسكو: روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن خفض الأسلحة النووية

23:45 GMT 19.11.2025
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرّح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الخميس، بأن روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن خفض الأسلحة النووية.
وقال غاتيلوف لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن خفض الأسلحة النووية إذا تم تهيئة الظروف المناسبة لذلك".
ووفقا له، من أجل تهيئة الظروف الأساسية لمثل هذا الحوار، أعلنت روسيا استعدادها لمواصلة الالتزام بالمؤشرات الكمية المركزية بموجب معاهدة ستارت لعام إضافي بعد 2026.
وأشار غاتيلوف إلى أن هذا الإجراء سيكون قابلا للتطبيق فقط إذا تصرفت الولايات المتحدة بنفس الطريقة ولم تتخذ خطوات من شأنها أن تقوض توازن إمكانات الردع القائمة.
وختم قائلا: "كما هو معروف، رقص التانغو يحتاج إلى إثنين". ونتوقع أن يُناقش هذا الموضوع خلال مناقشات الدورة القادمة لمؤتمر نزع السلاح، التي ستبدأ في يناير/كانون الثاني 2026.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، يوم 22 سبتمبر/ أيلول الفائت، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال بوتين: "أود أن أبدأ اليوم بقضية أخرى ذات أهمية حاسمة لحماية مصالحنا الوطنية وسيادة روسيا والأمن الدولي بشكل عام، دون أي مبالغة. وأنا أشير إلى الحالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي".
وأضاف:
"تنتهي معاهدة "ستارت" في 5 فبراير (شباط) 2026، ما يعني الاختفاء الوشيك للاتفاق الدولي الأخير بشأن القيود المباشرة على قدرات الصواريخ النووية. إن الرفض الكامل لإرث هذا الاتفاق، سيكون من وجهات نظر عديدة، خطوة خاطئة وقصيرة النظر، والتي في رأينا، ستؤثر سلبا على تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وتابع: "بعد 5 فبراير 2026، روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المركزية بموجب معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد. في المستقبل، بناء على تحليل الموقف، سنتخذ قرارا محددا بشأن الصيانة اللاحقة لهذه القيود الذاتية الطوعية".
وقال بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، إن "هذا الإجراء (الامتثال للقيود بموجب معاهدة نيو ستارت) لن يصبح قابلًا للتطبيق إلا بشرط أن تتصرف الولايات المتحدة بطريقة مماثلة ولا تتخذ خطوات تقوّض أو تنتهك توازن إمكانات الردع القائمة".
من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتراح روسيا بتمديد اتفاقية الأسلحة النووية بأنه "فكرة جيدة"، وأضاف ترامب، وفقًا للمؤتمر الصحفي للبيت الأبيض: "تبدو فكرة جيدة بالنسبة لي"، وذلك ردا على اقتراح روسيا بتمديد اتفاقية الأسلحة النووية.
