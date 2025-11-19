https://sarabic.ae/20251119/وزير-الخارجية-الإيراني-لن-نرضخ-لأي-اتفاق-لتصفير-نسبة-تخصيب-اليورانيوم-ونعتبره-خيانة-1107306695.html

وزير الخارجية الإيراني: لن نرضخ لأي اتفاق لتصفير نسبة تخصيب اليورانيوم ونعتبره خيانة

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن "بلاده لم تقبل فكرة التخصيب بنسبة صفر، لأنه أصبح بمثابة كرامة وشموخ وطني وقد دفعنا من أجله تكاليف...

ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، عن عراقجي، أن "إيران قدمت ودفعت تكاليف مادية ومعنوية باهظة، وأي اتفاق لتخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى الصفر خيانة، ولن نرضخ لهذا المطلب".وأكد عباس عراقجي: "في تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا نتعامل بشأن المنشآت النووية التي تم قصفها، ونحن نتعاون فقط فيما يتعلق بالمنشآت التي لم يتم قصفها، وذلك في إطار قوانين الوكالة الدولية.وفي السياق نفسه، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن، حيث قال المتحدث باسم وزارة الإيرانية، في تصريحات له: إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: إن "السعودية حليف عظيم، وإسرائيل حليف عظيم. وأعلم أن إسرائيل ترغب في حصولكم على طائرات مُصغّرة، لا أعتقد أن هذا يُسعدكم كثيرًا. إسرائيل حليف عظيم، ونحن ندرس ذلك، نحن نصنع أفضل المعدات العسكرية. لقد رأيتم ذلك في خلافنا الصغير مع إيران".وأضاف ترامب، معلقًا على الأمر: "بالمناسبة، إيران تريد اتفاقًا، أستطيع أن أقول لكم إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، أنا منفتح تمامًا على ذلك. نحن في مناقشات معهم لبدء هذه العملية".وقدمت "الترويكا الأوروبية" والولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.قدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار هذا الأسبوع في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وقالت مصادر دبلوماسية إنه من المتوقع اعتماد مشروع القرار اليوم الأربعاء على أقرب تقدير، بعد أن وزعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا عن إيران إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، أشارت فيه إلى إن جرد مخزونات اليورانيوم في البلاد "كان متأخرا منذ فترة طويلة، والأن ضرورية".وفي 17 أكتوبر الماضي، لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنه مع انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 أكتوبر، ستلتزم إيران فقط بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تحد من نطاق تطور برنامجها النووي.وقد علق المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن إنهاء الاتفاق النووي سيؤدي إلى تغيير في الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.

