الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على نائب قائد قوات "الدعم السريع" السودانية

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على نائب قائد قوات "الدعم السريع" السودانية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات "الدعم السريع" السودانية وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، رداً...

وأدان الاتحاد، في بيان، بأشد العبارات "الفظائع الخطيرة والمستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، بما في ذلك عقب الاستيلاء على مدينة الفاشر، مؤكدا أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والقتل بدوافع عرقية، واستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى مثل هذه الأفعال إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وكان قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أعلن التعبئة العامة خلال زيارته لمنطقة السريحة في ولاية الجزيرة، مؤكدا أن "الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء الكامل على قوات الدعم السريع".وأكد البرهان في كلمة أمام جنود ومواطنين، أن القوات المسلحة السودانية ستواصل القتال حتى "القصاص من الدعم السريع". وقال: "لا هدنة ولا تفاوض معهم، ولا مكان للدعم السريع أو من يساندهم داخل السودان"، وفقا لصحيفة "السوداني".ودعا قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، المواطنين القادرين إلى الانضمام للجهد الحربي، قائلا: "كل من يستطيع حمل السلاح فليتقدم إلينا".وأعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

