عربي
https://sarabic.ae/20251120/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-نائب-قائد-قوات-الدعم-السريع-السودانية--1107336600.html
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على نائب قائد قوات "الدعم السريع" السودانية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على نائب قائد قوات "الدعم السريع" السودانية
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات "الدعم السريع" السودانية وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، رداً... 20.11.2025
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107115362_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_eb335b6040c7a6ba4aa738ee61a3d444.jpg
وأدان الاتحاد، في بيان، بأشد العبارات "الفظائع الخطيرة والمستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، بما في ذلك عقب الاستيلاء على مدينة الفاشر، مؤكدا أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والقتل بدوافع عرقية، واستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى مثل هذه الأفعال إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وكان قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أعلن التعبئة العامة خلال زيارته لمنطقة السريحة في ولاية الجزيرة، مؤكدا أن "الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء الكامل على قوات الدعم السريع".وأكد البرهان في كلمة أمام جنود ومواطنين، أن القوات المسلحة السودانية ستواصل القتال حتى "القصاص من الدعم السريع". وقال: "لا هدنة ولا تفاوض معهم، ولا مكان للدعم السريع أو من يساندهم داخل السودان"، وفقا لصحيفة "السوداني".ودعا قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، المواطنين القادرين إلى الانضمام للجهد الحربي، قائلا: "كل من يستطيع حمل السلاح فليتقدم إلينا".وأعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20251117/مصر-تجدد-إدانتها-للانتهاكات-المروعة-التي-شهدتها-مدينة-الفاشر-في-السودان-1107186677.html
https://sarabic.ae/20251114/الخارجية-السودانية-تصدر-بيانا-بشأن-قرار-مجلس-حقوق-الإنسان-حول-فظائع-الفاشر-1107115545.html
https://sarabic.ae/20251109/البرهان-يزور-النازحين-في-الفاشر-ويتحدث-عن-انتهاكات-الدعم-السريع-1106905119.html
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على نائب قائد قوات "الدعم السريع" السودانية

17:03 GMT 20.11.2025
© AP Photo / Marwan Aliنساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
نساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات "الدعم السريع" السودانية وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، رداً على "الجرائم المستمرة التي ترتكبها القوات، خاصة بعد الاستيلاء على مدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي السودان"، على حد قوله.
وأدان الاتحاد، في بيان، بأشد العبارات "الفظائع الخطيرة والمستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، بما في ذلك عقب الاستيلاء على مدينة الفاشر، مؤكدا أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والقتل بدوافع عرقية، واستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى مثل هذه الأفعال إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مصر تجدد إدانتها "للانتهاكات المروعة" التي شهدتها مدينة الفاشر في السودان
17 نوفمبر, 10:25 GMT

وأضاف البيان أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي اعتمد اليوم تدابير تقييدية بحق عبد الرحيم حمدان دقلو، الرجل الثاني في قيادة قوات الدعم السريع، مشددا على استعداده لفرض عقوبات إضافية على أي جهة مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في السودان وعرقلة الانتقال السياسي.

وكان قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أعلن التعبئة العامة خلال زيارته لمنطقة السريحة في ولاية الجزيرة، مؤكدا أن "الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء الكامل على قوات الدعم السريع".
نساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
الخارجية السودانية تصدر بيانا بشأن قرار مجلس حقوق الإنسان حول "فظائع الفاشر"
14 نوفمبر, 15:57 GMT
وأكد البرهان في كلمة أمام جنود ومواطنين، أن القوات المسلحة السودانية ستواصل القتال حتى "القصاص من الدعم السريع". وقال: "لا هدنة ولا تفاوض معهم، ولا مكان للدعم السريع أو من يساندهم داخل السودان"، وفقا لصحيفة "السوداني".
ودعا قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، المواطنين القادرين إلى الانضمام للجهد الحربي، قائلا: "كل من يستطيع حمل السلاح فليتقدم إلينا".
وأعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
البرهان يزور النازحين في الفاشر ويتحدث عن "انتهاكات الدعم السريع"
9 نوفمبر, 11:19 GMT

وأعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.

وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
