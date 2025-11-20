"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20251120/الفيبروميالجيا-معاناة-الشباب-من-آلام-غير-مفهومة-1107334152.html
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
سبوتنيك عربي
الألم العضلي الليفي أو "الفيبروميالجيا"، هو حالة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، تسبب التعب والألم لدى النساء والرجال والأطفال، والعديد منهم لا يتم تشخيصهم،... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T15:41+0000
2025-11-20T15:41+0000
راديو
مساحة حرة
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107333995_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_6e969490f587856859239e8a4239093a.png
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
سبوتنيك عربي
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
المختصون ومراكز الأبحاث وضعوا تقييما لتحديد درجة الألم وانتشاره، واستبعاد احتمال الأمراض المشابهة بالتحاليل الخاصة بكل مرض، كقياس معامل روماتويد لتشخيص الروماتويد، وأصبح الأطباء يدركون خطر هذا المرض الذي يصيب النساء أكثر من الرجال، وقد يؤدي للإعاقة الجزئية أو الكاملة.وتعددت الأبحاث التي اهتمت بتقييم المرض واكتشافه، من خلال نقاط محددة في الجسد يتركز فيها الألم، وأغلب هذه القياسات تركز على فكرة الألم المنتشر في الجسد، واستمرار الألم لمدة لا تقل عن 3 أشهر.في هذا الموضوع، تقول الطبيبة البشرية والباحثة في مرض الألم العضلي الليفي، د. نجلاء شاكر، إن "الفيبروميالجيا" مرض يؤدي إلى آلام مختلفة في الجسم، ويسبب باكتئاب.أما شيماء الصغير، وهي من المصابين بمرض الألم العضلي الليفي، فقد أصيبت بالمرض منذ 6 سنوات وتم تشخيصها بعده بعامين، مبينة أن "اكتشاف المرض يكون بعد فترة كبيرة من التواصل مع أطباء في تخصصات مختلفة".وقالت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "المرض يؤدي إلى عدم القدرة على ممارسة الأعمال اليومية بشكل طبيعي، حتى في أبسط الأمور، مع التعرض إلى حالة من التيبس الصباحي للعضلات، لذلك يحتاج المريض إلى وقت عند استيقاظه من النوم، ومع الوقت يتعايش المريض مع الحالات التي يتعرض لها".
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة

15:41 GMT 20.11.2025
راديو
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
الألم العضلي الليفي أو "الفيبروميالجيا"، هو حالة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، تسبب التعب والألم لدى النساء والرجال والأطفال، والعديد منهم لا يتم تشخيصهم، وهي متلازمة تتشابه في أعراضها مع العديد من أمراض الروماتيزم والمناعة الذاتية وقائمة طويلة أخرى.
المختصون ومراكز الأبحاث وضعوا تقييما لتحديد درجة الألم وانتشاره، واستبعاد احتمال الأمراض المشابهة بالتحاليل الخاصة بكل مرض، كقياس معامل روماتويد لتشخيص الروماتويد، وأصبح الأطباء يدركون خطر هذا المرض الذي يصيب النساء أكثر من الرجال، وقد يؤدي للإعاقة الجزئية أو الكاملة.
وتعددت الأبحاث التي اهتمت بتقييم المرض واكتشافه، من خلال نقاط محددة في الجسد يتركز فيها الألم، وأغلب هذه القياسات تركز على فكرة الألم المنتشر في الجسد، واستمرار الألم لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
في هذا الموضوع، تقول الطبيبة البشرية والباحثة في مرض الألم العضلي الليفي، د. نجلاء شاكر، إن "الفيبروميالجيا" مرض يؤدي إلى آلام مختلفة في الجسم، ويسبب باكتئاب.
وأوضحت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "يجب الخضوع للتشخيص والكشف الدقيق نظرا للتشابه مع أمراض أخرى، لذلك يجب الفحص الدقيق وتقديم التحاليل المناسبة لاكتشاف المرض"، مشيرة إلى أن "خبرة الطبيب قد تكشف المرض من أول جلسة في الكشف، خاصة بحسب تاريخ المريض وما يتعرض له قبل الوصول للكشف".
أما شيماء الصغير، وهي من المصابين بمرض الألم العضلي الليفي، فقد أصيبت بالمرض منذ 6 سنوات وتم تشخيصها بعده بعامين، مبينة أن "اكتشاف المرض يكون بعد فترة كبيرة من التواصل مع أطباء في تخصصات مختلفة".
وقالت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "المرض يؤدي إلى عدم القدرة على ممارسة الأعمال اليومية بشكل طبيعي، حتى في أبسط الأمور، مع التعرض إلى حالة من التيبس الصباحي للعضلات، لذلك يحتاج المريض إلى وقت عند استيقاظه من النوم، ومع الوقت يتعايش المريض مع الحالات التي يتعرض لها".
