https://sarabic.ae/20251120/الفيبروميالجيا-معاناة-الشباب-من-آلام-غير-مفهومة-1107334152.html

"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة

"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة

سبوتنيك عربي

الألم العضلي الليفي أو "الفيبروميالجيا"، هو حالة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، تسبب التعب والألم لدى النساء والرجال والأطفال، والعديد منهم لا يتم تشخيصهم،... 20.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-20T15:41+0000

2025-11-20T15:41+0000

2025-11-20T15:41+0000

راديو

مساحة حرة

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107333995_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_6e969490f587856859239e8a4239093a.png

"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة سبوتنيك عربي "الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة

المختصون ومراكز الأبحاث وضعوا تقييما لتحديد درجة الألم وانتشاره، واستبعاد احتمال الأمراض المشابهة بالتحاليل الخاصة بكل مرض، كقياس معامل روماتويد لتشخيص الروماتويد، وأصبح الأطباء يدركون خطر هذا المرض الذي يصيب النساء أكثر من الرجال، وقد يؤدي للإعاقة الجزئية أو الكاملة.وتعددت الأبحاث التي اهتمت بتقييم المرض واكتشافه، من خلال نقاط محددة في الجسد يتركز فيها الألم، وأغلب هذه القياسات تركز على فكرة الألم المنتشر في الجسد، واستمرار الألم لمدة لا تقل عن 3 أشهر.في هذا الموضوع، تقول الطبيبة البشرية والباحثة في مرض الألم العضلي الليفي، د. نجلاء شاكر، إن "الفيبروميالجيا" مرض يؤدي إلى آلام مختلفة في الجسم، ويسبب باكتئاب.أما شيماء الصغير، وهي من المصابين بمرض الألم العضلي الليفي، فقد أصيبت بالمرض منذ 6 سنوات وتم تشخيصها بعده بعامين، مبينة أن "اكتشاف المرض يكون بعد فترة كبيرة من التواصل مع أطباء في تخصصات مختلفة".وقالت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "المرض يؤدي إلى عدم القدرة على ممارسة الأعمال اليومية بشكل طبيعي، حتى في أبسط الأمور، مع التعرض إلى حالة من التيبس الصباحي للعضلات، لذلك يحتاج المريض إلى وقت عند استيقاظه من النوم، ومع الوقت يتعايش المريض مع الحالات التي يتعرض لها".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

مساحة حرة, الصحة, аудио