لبنان: إصابة عسكري بانفجار جسم مشبوه قرب مركز للجيش في صور

لبنان: إصابة عسكري بانفجار جسم مشبوه قرب مركز للجيش في صور

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن إصابة عسكري بجروح متوسطة إثر انفجار جسم مشبوه قرب مركز للجيش في وادي زبقين بمحافظة صور، جنوبي لبنان. 20.11.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف الجيش وفق مصادره، أن المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته مستقرة.يشار إلى أنه في وقت سابق من العام الحالي، نعت قيادة الجيش اللبناني العسكريين الذين قتلوا في 9 أغسطس/ آب 2025 أثناء الكشف على مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين - صور، وهم: المؤهل أول عباس فوزي سلهب، والمجندون أحمد فادي فاضل، إبراهيم خليل مصطفى، هادي ناصر الباي، محمد علي شقير، ويامن الحلاق.وأصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا بشأن الحادث، بعد أيام من تحديد الحكومة مهلة لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني.وأوضحت أن الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أطلع قائد الجيش، العماد رودلف هيكل، على تفاصيل "الحادثة الأليمة"، التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من العسكريين إثر انفجار ذخائر أثناء عمل فوج الهندسة على تفكيكها وتعطيلها.

