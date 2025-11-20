متحدث الأونروا: توصية الأمم المتحدة بتجديد تفويض الوكالة رسالة دعم لمواجهة محاولات التصفية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251120/متحدث-الأونروا-توصية-الأمم-المتحدة-بتجديد-تفويض-الوكالة-رسالة-دعم-لمواجهة-محاولات-التصفية-1107336335.html
متحدث الأونروا: توصية الأمم المتحدة بتجديد تفويض الوكالة رسالة دعم لمواجهة محاولات التصفية
متحدث الأونروا: توصية الأمم المتحدة بتجديد تفويض الوكالة رسالة دعم لمواجهة محاولات التصفية
سبوتنيك عربي
أشاد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بتوصية اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تجديد... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T17:00+0000
2025-11-20T17:00+0000
منظمة الأونروا
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
إسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088475548_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_14e2dde2ab84fe2223967f609708e1a3.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك، أنه من المقرر أن يتم البت فيه نهائيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل عبر تصويت بالجمعية العامة، معتبرًا أن التوصية تعد خطوة بالغة الأهمية.وأكد أبو حسنة أن هذه التوصية تعطي مؤشرًا قويًا على أن تجديد التفويض سيتم إقراره، مشيرًا إلى أهمية هذا المؤشر في ظل الهجمة السياسية والإعلامية الشرسة التي تتعرض لها الأونروا، والتي تهدف إلى إفقادها شرعيتها والدفع نحو تصفية وجودها.وأوضح المتحدث باسم الأونروا أن هذا الرأي الدولي والتأييد السياسي الحاسم يكتسب أهمية مضاعفة في ظل المرحلة المصيرية والتاريخية التي تواجهها القضية الفلسطينية بصفة عامة، وقضية اللاجئين ومستقبل الأونروا بشكل خاص.اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالقضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، قرارا بأغلبية 149 صوتا مؤيدا، و10 أصوات معارضة، و13 صوتا ممتنعا عن التصويت، قرارا حول مساعدة لاجئي فلسطين وتجديد ولاية وكالة الأونروا، وأكد القرار على الحاجة الملحة لتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في ظل استمرار النزوح والعنف.وجاء في القرار، أبدت الجمعية العامة الأسف لعدم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، وقالت إن أوضاعهم لا تزال تثير القلق البالغ وشددت على أهمية تقديم المساعدة لهم لتلبية الاحتياجات الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية.وأكد القرار ضرورة استمرار أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (لأونروا) وأهمية القيام بعملياتها بدون عوائق ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وقرر تجديد ولايتها حتى 30 حزيران/يونيو 2029، حسب ماورد في موقع "الأمم المتحدة".وأكد فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، قبل التصويت، على الأهمية الحاسمة لتجديد تفويض الوكالة خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا في عمان، الأردن، وسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تمويل كاف لحماية حقوق ومستقبل ملايين اللاجئين الفلسطينيين.وأشار لازاريني إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الأخير، الذي يجيز إنشاء مجلس سلام وقوات استقرار دولية في غزة، معربا عن أمله في اتخاذ خطوة جادة نحو سلام دائم والاعتراف بحقوق الإنسان.وقال لازاريني إن الوضع في غزة في الوقت الراهن لا يزال غير مستقر، وتحدث عن معاناة السكان بعد عامين من القصف المتواصل والنزوح المتكرر والحصار القاسي، مشيرا إلى انتشار الجوع والأمراض والنطاق الهائل للصدمات الجسدية والنفسية.وأكد أهمية استعادة الأمن وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية واستئناف توفير الخدمات العامة بأسرع وقت، ونفى ما يقال عن أن الأونروا لم تعد تعمل في غزة، قائلا: "هذا أبعد ما يكون عن الواقع. الوكالة لا تزال تعمل وهي أكبر مقدم لخدمات الصحة العامة والتعليم".وتحدث لازاريني عن التشريد الجبري في الضفة الغربية، بسبب عمليات قوات الأمن الإسرائيلية، لأكثر من 32 ألف شخص من مخيمات اللاجئين في الشمال. وقال إن ذلك أكبر تشريد للاجئي فلسطين منذ عام 1967، مشيرا إلى وصول عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة، مع تسجيل أكثر من 500 حادثة عنف خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر وحده.وتحدث لازاريني عن "الخدمات البالغة الأهمية التي تقدمها الأونروا خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، في لبنان وسوريا والأردن".وأوضح انه ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتل 380 موظفا في الأونروا في غزة، كما دمرت أو لحقت أضرار بأكثر من 300 مبنى تابع للوكالة، بالإضافة إلى "تعرض عدد كبير من موظفيها للاحتجاز التعسفي والتعذيب".
https://sarabic.ae/20251119/بتأييد-149-دولة-الأمم-المتحدة-تجدد-ولاية-الأونروا--1107305925.html
https://sarabic.ae/20251120/لازاريني-سكان-غزة-يواجهون-الأمراض-والنزوح-ونقصا-حادا-في-الموارد-1107314237.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088475548_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_71c3cad80f457b74eaf4a2677e431d26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأونروا, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, حصري
منظمة الأونروا, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, حصري

متحدث الأونروا: توصية الأمم المتحدة بتجديد تفويض الوكالة رسالة دعم لمواجهة محاولات التصفية

17:00 GMT 20.11.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIعدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أشاد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بتوصية اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تجديد التفويض للوكالة.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك، أنه من المقرر أن يتم البت فيه نهائيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل عبر تصويت بالجمعية العامة، معتبرًا أن التوصية تعد خطوة بالغة الأهمية.
وأكد أبو حسنة أن هذه التوصية تعطي مؤشرًا قويًا على أن تجديد التفويض سيتم إقراره، مشيرًا إلى أهمية هذا المؤشر في ظل الهجمة السياسية والإعلامية الشرسة التي تتعرض لها الأونروا، والتي تهدف إلى إفقادها شرعيتها والدفع نحو تصفية وجودها.
وأوضح المتحدث باسم الأونروا أن هذا الرأي الدولي والتأييد السياسي الحاسم يكتسب أهمية مضاعفة في ظل المرحلة المصيرية والتاريخية التي تواجهها القضية الفلسطينية بصفة عامة، وقضية اللاجئين ومستقبل الأونروا بشكل خاص.
وأعرب عن أمله في أن يترجم هذا التأييد السياسي الكبير على الأرض، لا سيما بعد إتمام التصويت في ديسمبر المقبل، إلى تمويل مالي حقيقي يمكن الوكالة من تنفيذ برامجها وخدماتها في مناطق عملياتها الخمس، التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
بتأييد 149 دولة... الأمم المتحدة تجدد ولاية الأونروا
أمس, 20:40 GMT
ويرى أبو حسنة أن هذا التصويت يبرهن على أن المجتمع الدولي لا يزال يعتقد بصورة حاسمة بوجوب بقاء الأونروا، وبدورها المحوري في عملية التنمية البشرية للفلسطينيين، إضافة إلى كونها عامل استقرار إقليمي مهم جدًا لا يمكن الاستغناء عنه.
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالقضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، قرارا بأغلبية 149 صوتا مؤيدا، و10 أصوات معارضة، و13 صوتا ممتنعا عن التصويت، قرارا حول مساعدة لاجئي فلسطين وتجديد ولاية وكالة الأونروا، وأكد القرار على الحاجة الملحة لتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في ظل استمرار النزوح والعنف.
وجاء في القرار، أبدت الجمعية العامة الأسف لعدم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، وقالت إن أوضاعهم لا تزال تثير القلق البالغ وشددت على أهمية تقديم المساعدة لهم لتلبية الاحتياجات الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية.
وأكد القرار ضرورة استمرار أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (لأونروا) وأهمية القيام بعملياتها بدون عوائق ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وقرر تجديد ولايتها حتى 30 حزيران/يونيو 2029، حسب ماورد في موقع "الأمم المتحدة".
وأكد فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، قبل التصويت، على الأهمية الحاسمة لتجديد تفويض الوكالة خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا في عمان، الأردن، وسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تمويل كاف لحماية حقوق ومستقبل ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار لازاريني إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الأخير، الذي يجيز إنشاء مجلس سلام وقوات استقرار دولية في غزة، معربا عن أمله في اتخاذ خطوة جادة نحو سلام دائم والاعتراف بحقوق الإنسان.
وقال لازاريني إن الوضع في غزة في الوقت الراهن لا يزال غير مستقر، وتحدث عن معاناة السكان بعد عامين من القصف المتواصل والنزوح المتكرر والحصار القاسي، مشيرا إلى انتشار الجوع والأمراض والنطاق الهائل للصدمات الجسدية والنفسية.
وأكد أهمية استعادة الأمن وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية واستئناف توفير الخدمات العامة بأسرع وقت، ونفى ما يقال عن أن الأونروا لم تعد تعمل في غزة، قائلا: "هذا أبعد ما يكون عن الواقع. الوكالة لا تزال تعمل وهي أكبر مقدم لخدمات الصحة العامة والتعليم".
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
لازاريني: سكان غزة يواجهون الأمراض والنزوح ونقصا حادا في الموارد
07:58 GMT
وتحدث لازاريني عن التشريد الجبري في الضفة الغربية، بسبب عمليات قوات الأمن الإسرائيلية، لأكثر من 32 ألف شخص من مخيمات اللاجئين في الشمال. وقال إن ذلك أكبر تشريد للاجئي فلسطين منذ عام 1967، مشيرا إلى وصول عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة، مع تسجيل أكثر من 500 حادثة عنف خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر وحده.
وتحدث لازاريني عن "الخدمات البالغة الأهمية التي تقدمها الأونروا خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، في لبنان وسوريا والأردن".
وأوضح انه ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتل 380 موظفا في الأونروا في غزة، كما دمرت أو لحقت أضرار بأكثر من 300 مبنى تابع للوكالة، بالإضافة إلى "تعرض عدد كبير من موظفيها للاحتجاز التعسفي والتعذيب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала