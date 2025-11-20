https://sarabic.ae/20251120/متحدث-الأونروا-توصية-الأمم-المتحدة-بتجديد-تفويض-الوكالة-رسالة-دعم-لمواجهة-محاولات-التصفية-1107336335.html

متحدث الأونروا: توصية الأمم المتحدة بتجديد تفويض الوكالة رسالة دعم لمواجهة محاولات التصفية

أشاد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بتوصية اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تجديد... 20.11.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك، أنه من المقرر أن يتم البت فيه نهائيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل عبر تصويت بالجمعية العامة، معتبرًا أن التوصية تعد خطوة بالغة الأهمية.وأكد أبو حسنة أن هذه التوصية تعطي مؤشرًا قويًا على أن تجديد التفويض سيتم إقراره، مشيرًا إلى أهمية هذا المؤشر في ظل الهجمة السياسية والإعلامية الشرسة التي تتعرض لها الأونروا، والتي تهدف إلى إفقادها شرعيتها والدفع نحو تصفية وجودها.وأوضح المتحدث باسم الأونروا أن هذا الرأي الدولي والتأييد السياسي الحاسم يكتسب أهمية مضاعفة في ظل المرحلة المصيرية والتاريخية التي تواجهها القضية الفلسطينية بصفة عامة، وقضية اللاجئين ومستقبل الأونروا بشكل خاص.اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالقضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، قرارا بأغلبية 149 صوتا مؤيدا، و10 أصوات معارضة، و13 صوتا ممتنعا عن التصويت، قرارا حول مساعدة لاجئي فلسطين وتجديد ولاية وكالة الأونروا، وأكد القرار على الحاجة الملحة لتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في ظل استمرار النزوح والعنف.وجاء في القرار، أبدت الجمعية العامة الأسف لعدم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، وقالت إن أوضاعهم لا تزال تثير القلق البالغ وشددت على أهمية تقديم المساعدة لهم لتلبية الاحتياجات الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية.وأكد القرار ضرورة استمرار أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (لأونروا) وأهمية القيام بعملياتها بدون عوائق ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وقرر تجديد ولايتها حتى 30 حزيران/يونيو 2029، حسب ماورد في موقع "الأمم المتحدة".وأكد فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، قبل التصويت، على الأهمية الحاسمة لتجديد تفويض الوكالة خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا في عمان، الأردن، وسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تمويل كاف لحماية حقوق ومستقبل ملايين اللاجئين الفلسطينيين.وأشار لازاريني إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الأخير، الذي يجيز إنشاء مجلس سلام وقوات استقرار دولية في غزة، معربا عن أمله في اتخاذ خطوة جادة نحو سلام دائم والاعتراف بحقوق الإنسان.وقال لازاريني إن الوضع في غزة في الوقت الراهن لا يزال غير مستقر، وتحدث عن معاناة السكان بعد عامين من القصف المتواصل والنزوح المتكرر والحصار القاسي، مشيرا إلى انتشار الجوع والأمراض والنطاق الهائل للصدمات الجسدية والنفسية.وأكد أهمية استعادة الأمن وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية واستئناف توفير الخدمات العامة بأسرع وقت، ونفى ما يقال عن أن الأونروا لم تعد تعمل في غزة، قائلا: "هذا أبعد ما يكون عن الواقع. الوكالة لا تزال تعمل وهي أكبر مقدم لخدمات الصحة العامة والتعليم".وتحدث لازاريني عن التشريد الجبري في الضفة الغربية، بسبب عمليات قوات الأمن الإسرائيلية، لأكثر من 32 ألف شخص من مخيمات اللاجئين في الشمال. وقال إن ذلك أكبر تشريد للاجئي فلسطين منذ عام 1967، مشيرا إلى وصول عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة، مع تسجيل أكثر من 500 حادثة عنف خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر وحده.وتحدث لازاريني عن "الخدمات البالغة الأهمية التي تقدمها الأونروا خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، في لبنان وسوريا والأردن".وأوضح انه ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتل 380 موظفا في الأونروا في غزة، كما دمرت أو لحقت أضرار بأكثر من 300 مبنى تابع للوكالة، بالإضافة إلى "تعرض عدد كبير من موظفيها للاحتجاز التعسفي والتعذيب".

