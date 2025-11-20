https://sarabic.ae/20251120/موسكو-إغلاق-القنصلية-الروسية-في-غدانسك-هو-محاولة-متعمدة-لتقويض-العلاقات-بين-البلدين-1107330585.html
موسكو: إغلاق القنصلية الروسية في غدانسك هو محاولة متعمدة لتقويض العلاقات بين البلدين
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو تعتبر إغلاق القنصلية العامة لروسيا في غدانسك في بولندا، كخطوة سياسية تهدف
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "نعتبر هذه الخطوة العدائية الأخيرة من جانب السلطات البولندية محاولةً متعمدةً لتقويض العلاقات الثنائية، في ظلّ تفشيّ العداء لروسيا في بولندا. وبطبيعة الحال، سيرد الجانب الروسي بالمثل، وسيقيّد بشكل كبير الوجود الدبلوماسي القنصلي البولندي في بلدنا".وأضاف: "لا يسع المرء إلا أن يعرب عن الأسف... هذا (إغلاق القنصلية الروسية) لا علاقة له بالمنطق السليم، كما أعتقد".
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "نعتبر هذه الخطوة العدائية الأخيرة من جانب السلطات البولندية محاولةً متعمدةً لتقويض العلاقات الثنائية، في ظلّ تفشيّ العداء لروسيا في بولندا. وبطبيعة الحال، سيرد الجانب الروسي بالمثل، وسيقيّد بشكل كبير الوجود الدبلوماسي القنصلي البولندي في بلدنا".
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء، بأن العلاقات بين روسيا وبولندا تدهورت تماما.
وقال بيسكوف، ردًا على أسئلة الصحفيين حول قرار بولندا إلغاء تصريح تشغيل آخر قنصلية روسية: "تدهورت العلاقات مع بولندا تمامًا. ربما يكون هذا مظهرًا من مظاهر هذا التدهور، ورغبة السلطات البولندية في تقليص أي إمكانية لإقامة علاقات قنصلية أو دبلوماسية إلى الصفر".
وأضاف: "لا يسع المرء إلا أن يعرب عن الأسف... هذا (إغلاق القنصلية الروسية) لا علاقة له بالمنطق السليم، كما أعتقد".