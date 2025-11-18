https://sarabic.ae/20251118/بيسكوف-العداء-لروسيا-مزدهر-في-بولندا-1107246924.html

بيسكوف: العداء لروسيا "مزدهر" في بولندا

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن العداء لروسيا في بولندا "مزدهر". 18.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف في في حديث لقناة "روسيا 1" التلفزيونية اليوم الثلاثاء: "في بولندا، على سبيل المثال، يسعى الجميع إلى السباق في هذا المجال. وبالطبع، تزدهر معاداة روسيا هناك".وأردف بيسكوف: "أولا، سيكون من الغريب تماماً ألا يكون أول ما يفعلونه هو اتهام روسيا. فهي تُتهم بجميع مظاهر الحرب الهجينة والمباشرة الدائرة. فعلى سبيل المثال في بولندا، يسعى الجميع إلى أن يكون أمام القاطرة الأوروبية في هذا الصدد".وقال تعليقا على الوضع: "إن الحقيقة أن المواطنين الأوكرانيين يشاركون مرة أخرى في أعمال التخريب والإرهاب".وحث بيسكوف، الأوروبيين على مراعاة دور الأوكرانيين، في تخريب خط السكة الحديد في بولندا، مذكّرًا بالهجوم الإرهابي على خط أنابيب نورد ستريم.وأضاف: "البولنديون يحتجزون مشتبهًا به. ألمانيا تطالب بتسليمه. ماذا يفعل البولنديون؟ إنهم لا يسلمونه. إنهم في حيرة من أمرهم، ويعيشون في غفلة. وإذا استمروا في اللعب بالنار هكذا، فسيواجهون عواقب وخيمة للغاية".وأبلغت شرطة محافظة مازوفيتسكي البولندية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، عن أضرار لحقت بخط سكة حديد يؤدي إلى أوكرانيا.بدوره صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الإثنين الماضي، بأن الأضرار نجمت عن انفجار، فيما أعلن يوم الثلاثاء، وفقًا للمحققين البولنديين، أن التخريب نفذه مواطنان أوكرانيان.

