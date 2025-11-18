https://sarabic.ae/20251118/بيسكوف-العداء-لروسيا-مزدهر-في-بولندا-1107246924.html
بيسكوف: العداء لروسيا "مزدهر" في بولندا
بيسكوف: العداء لروسيا "مزدهر" في بولندا
سبوتنيك عربي
صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن العداء لروسيا في بولندا "مزدهر". 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T14:59+0000
2025-11-18T14:59+0000
2025-11-18T14:59+0000
روسيا
أخبار روسيا
بولندا
دميتري بيسكوف
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084086177_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_659c548f350e879164f29415bfc4ea79.jpg
وقال بيسكوف في في حديث لقناة "روسيا 1" التلفزيونية اليوم الثلاثاء: "في بولندا، على سبيل المثال، يسعى الجميع إلى السباق في هذا المجال. وبالطبع، تزدهر معاداة روسيا هناك".وأردف بيسكوف: "أولا، سيكون من الغريب تماماً ألا يكون أول ما يفعلونه هو اتهام روسيا. فهي تُتهم بجميع مظاهر الحرب الهجينة والمباشرة الدائرة. فعلى سبيل المثال في بولندا، يسعى الجميع إلى أن يكون أمام القاطرة الأوروبية في هذا الصدد".وقال تعليقا على الوضع: "إن الحقيقة أن المواطنين الأوكرانيين يشاركون مرة أخرى في أعمال التخريب والإرهاب".وحث بيسكوف، الأوروبيين على مراعاة دور الأوكرانيين، في تخريب خط السكة الحديد في بولندا، مذكّرًا بالهجوم الإرهابي على خط أنابيب نورد ستريم.وأضاف: "البولنديون يحتجزون مشتبهًا به. ألمانيا تطالب بتسليمه. ماذا يفعل البولنديون؟ إنهم لا يسلمونه. إنهم في حيرة من أمرهم، ويعيشون في غفلة. وإذا استمروا في اللعب بالنار هكذا، فسيواجهون عواقب وخيمة للغاية".وأبلغت شرطة محافظة مازوفيتسكي البولندية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، عن أضرار لحقت بخط سكة حديد يؤدي إلى أوكرانيا.بدوره صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الإثنين الماضي، بأن الأضرار نجمت عن انفجار، فيما أعلن يوم الثلاثاء، وفقًا للمحققين البولنديين، أن التخريب نفذه مواطنان أوكرانيان.
https://sarabic.ae/20251001/احتجاز-أوكراني-في-بولندا-للاشتباه-بضلوعه-في-تفجير-التيار-الشمالي--مراسل-سبوتنيك-1105500298.html
https://sarabic.ae/20251007/وزيرا-خارجية-بولندا-وأوكرانيا-يبحثان-قضية-أوكراني-مشتبه-بتورطه-في-تفجير-نورد-ستريم-1105707247.html
https://sarabic.ae/20220927/بولندا-تسريبات-الغاز-في-خطي-نورد-ستريم-ناجمة-عن-عمل-تخريبي-1068327399.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084086177_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_7346a3dea60a222bfcf8e8d35ab226e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا, بولندا, دميتري بيسكوف, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا, بولندا, دميتري بيسكوف, أخبار العالم الآن
بيسكوف: العداء لروسيا "مزدهر" في بولندا
صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن العداء لروسيا في بولندا "مزدهر".
وقال بيسكوف في في حديث لقناة "روسيا 1" التلفزيونية اليوم الثلاثاء: "في بولندا، على سبيل المثال، يسعى الجميع إلى السباق في هذا المجال. وبالطبع، تزدهر معاداة روسيا هناك".
وأضاف: "تتهم بولندا، روسيا بجميع أشكال الحرب الهجينة، وسيكون من الغريب ألا يتم اتهام موسكو، أيضا بعملية تخريب السكك الحديدية".
وأردف بيسكوف: "أولا، سيكون من الغريب تماماً ألا يكون أول ما يفعلونه هو اتهام روسيا
. فهي تُتهم بجميع مظاهر الحرب الهجينة والمباشرة الدائرة. فعلى سبيل المثال في بولندا، يسعى الجميع إلى أن يكون أمام القاطرة الأوروبية في هذا الصدد".
ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، "تورط أوكرانيين في تخريب السكك الحديدية في بولندا بأنه أمر جدير بالملاحظة."
وقال تعليقا على الوضع: "إن الحقيقة أن المواطنين الأوكرانيين يشاركون مرة أخرى في أعمال التخريب والإرهاب
".
وحث بيسكوف، الأوروبيين على مراعاة دور الأوكرانيين، في تخريب خط السكة الحديد في بولندا، مذكّرًا بالهجوم الإرهابي على خط أنابيب نورد ستريم
.
وعلق على رد فعل السلطات البولندية على أضرار خط السكة الحديدية، قائلا: "لو كنتُ مكان البولنديين أو الألمان أو الفرنسيين، لربما فكرتُ مرتين، فلنتذكر خط أنابيب نورد ستريم، والانفجارات التي لحقت به، والأوكرانيين".
وأضاف: "البولنديون يحتجزون مشتبهًا به. ألمانيا تطالب بتسليمه. ماذا يفعل البولنديون
؟ إنهم لا يسلمونه. إنهم في حيرة من أمرهم، ويعيشون في غفلة. وإذا استمروا في اللعب بالنار هكذا، فسيواجهون عواقب وخيمة للغاية".
27 سبتمبر 2022, 17:25 GMT
وأبلغت شرطة محافظة مازوفيتسكي البولندية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، عن أضرار لحقت بخط سكة حديد يؤدي إلى أوكرانيا.
بدوره صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الإثنين الماضي، بأن الأضرار نجمت عن انفجار، فيما أعلن يوم الثلاثاء، وفقًا للمحققين البولنديين، أن التخريب نفذه مواطنان أوكرانيان.